Sở Y tế TP HCM cảnh báo "nóng" về một hành vi lừa đảo tinh vi

Ngày 8-8, Sở Y tế TP HCM đã phát đi thông báo cảnh báo về nhóm đối tượng có thủ đoạn giả mạo cán bộ y tế lừa đảo người hiến máu.

Hàng trăm người hiến máu ở TP HCM đã nhận cuộc gọi giả mạo nhân viên Sở Y tế, bệnh viện, trung tâm hiến máu… thông báo kết quả hiến máu bất thường, yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản để “hướng dẫn khám, xét nghiệm”. Đây là hình thức lừa đảo mới, gây hoang mang, ảnh hưởng đến uy tín ngành y tế và phong trào hiến máu.

Bệnh viện cảnh báo lừa đảo về hiến máu

Sở Y tế TP HCM đã cảnh báo người dân qua ứng dụng, website, tin nhắn, truyền thông về quy trình hiến máu.

Các cơ sở y tế chỉ liên hệ bằng phương thức chính thống, tin nhắn hiển thị tên thương hiệu. Tuyệt đối không yêu cầu cung cấp thông tin qua ứng dụng, Zalo. Nếu có nghi ngờ, người dân cần gọi ngay đến tổng đài của Bệnh viện Truyền máu Huyết học theo số 028.3955 7858 để xác minh.

Sở Y tế khuyến cáo không cung cấp thông tin cho cuộc gọi lạ. Phát hiện nghi vấn, báo công an hoặc cơ sở y tế để hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Ngành y tế thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan tiếp tục theo dõi tình hình, cập nhật diễn biến và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để bảo vệ quyền lợi và bảo mật thông tin của người hiến máu.