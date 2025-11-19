Sở Y tế TP.HCM công bố kết quả hậu kiểm sản phẩm của Mailisa

Chiều 18/11, Sở Y tế TP.HCM công bố kết quả kiểm tra hậu mại mỹ phẩm tại Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ nhập khẩu mỹ phẩm MK Skincare (K31, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, TP.HCM) cách đây 2 tháng.

Nhãn phụ ghi chưa đúng với thông tin trên phiếu công bố

Công ty trên có số giấy phép kinh doanh: 0314633814, đăng ký lần đầu ngày 20/9/2017, thay đổi lần thứ 1 ngày 14/12/2017, người đại diện theo pháp luật của công ty là ông Hoàng Kim Khánh (chồng bà Phan Thị Mai - Mailisa). Công ty đứng tên chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường 34 sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở xuất trình 10 sản phẩm đang đưa ra lưu thông theo danh sách gồm: Doctor Magic - ying run cream; Doctor Magic - moisturizing bare face cream; Doctor Magic - royal lady' s cream; Doctor Magic - nourishing cream; Doctor Magic 72- hour lock water repair cream; Doctor Magic - light dark cream; Doctor Magic - nano bb crem; Doctor Magic - conditioning skin water efreshing oil - control face wash và Doctor Magiс - amino acid cleanser. Tất cả đều có xuất xứ từ Công ty Guangzhou Zengqui medical & biological technology Co,. Ltd (Quảng Châu, Trung Quốc).

Danh sách 10 sản phẩm Doctor Magic được kiểm tra

Đoàn kiểm tra đã kiểm tra nhãn của các sản phẩm nêu trên ghi nhận: 10/10 sản phẩm có nội dung đầy đủ theo quy định. Tuy nhiên, địa chỉ tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường trên nhãn phụ ghi chưa đúng với thông tin trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, công ty chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF, đây là hồ sơ bắt buộc chứng minh sản phẩm an toàn) của các sản phẩm phần 2, 3, 4. Phần 1 chỉ xuất trình phiếu công bố, giấy chứng nhận lưu hành tự do của 34 sản phẩm.

Trên nhãn phụ các sản phẩm ghi: Công ty chịu trách nhiệm về sản phẩm: Hongkong maika beauty biotechnology limited Room 1503m, 15/F Carnival Commercial Building 18 Java Road, North Point, Hong Kong. Nhà nhập khẩu và phân phối tại Việt Nam: Công ty TNHH SX-TM-DV-XNK MK Skincare: K31, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TP.HCM.

Tuy nhiên trên phiếu công bố chỉ ghi K31, khu dân cư Thới An, đường Lê Thị Riêng, phường Thới An, quận 12, TP.HCM.

Sở Y tế TP.HCM cho hay công ty còn tồn đọng, chưa xuất trình đầy đủ hồ sơ thông tin sản phẩm đối với các sản phẩm được kiểm tra.

Bộ sản phẩm Doctor Magic của Thẩm mỹ viện Mailisa

Cụ thế thiếu phần 1 (nhãn sản phẩm, tờ hướng dẫn sử dụng, công bố về sản xuất, đánh giá an toàn mỹ phẩm, tài liệu thuyết minh tính năng, công dụng của sản phẩm mỹ phẩm); phần 2, phần 3 và phần 4.

Địa chỉ, tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường trên nhãn phụ ghi chưa đúng với thông tin trên phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Căn cứ kết quả kiểm tra, đoàn kiểm tra Sở Y tế yêu cầu công ty phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh mỹ phẩm, chỉ được phép đưa ra lưu thông trên thị trường các sản phẩm mỹ phẩm đáp ứng quy định.

Chỉ thực hiện quảng cáo khi đã được Sở Y tế TP.HCM cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm. Đồng thời khẩn trương khắc phục tồn tại nêu trên và gửi báo cáo khắc phục về Sở Y tế trước ngày 27-9-2025.

Bộ Y tế khuyến cáo nên thận trọng

Cục Quản lý Dược cho biết, theo kết quả tra cứu dữ liệu trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến tiếp nhận công bố mỹ phẩm kết nối Cổng thông tin một cửa Quốc gia, từ năm 2018 đến nay, Công ty MK Skincare được Cục tiếp nhận 162 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Đến ngày 17/11, Công ty MK Skincare còn 81 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu lực.

Ngay sau khi có thông tin phản ánh của báo chí, Cục Quản lý Dược đã có các văn bản chỉ đạo Sở Y tế các địa phương cung cấp thông tin về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm hành chính (nếu có) đối với Công ty MK Skincare;

Cục cũng chỉ đạo các Sở Y tế, Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, Viện Kiểm nghiệm Thuốc TPHCM về lấy mẫu, kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm mỹ phẩm nhãn hàng “DOCTOR MAGIC”, “MAIKA BEAUTY”, “MK” của Công ty MK Skincare.

Đồng thời, yêu cầu Công ty MK Skincare cung cấp thông tin về kết quả kiểm nghiệm và Hồ sơ thông tin sản phẩm. Trường hợp có vi phạm, Cục Quản lý Dược sẽ tiến hành thu hồi, tiêu hủy, xử phạt vi phạm hành chính theo quy định và thông báo rộng rãi để người dân được biết.

Trong khi chưa có kết quả kiểm nghiệm của các đơn vị, Cục Quản lý Dược đề nghị các cơ sở kinh doanh, người dân cần thận trọng trong việc sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty MK Skincare nhập khẩu, công bố.