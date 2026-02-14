Sốc với nhan sắc Mỹ Tâm

Tối 13/2, Mỹ Tâm đăng tải đoạn clip nhá hàng ca khúc Tết mới mang tên Cho Con Về Nhà Ăn Tết . Chỉ một đoạn video ngắn đã nhanh chóng thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Trong clip, nữ ca sĩ diện áo đỏ nổi bật, gần như để mặt mộc và chỉ tô nhẹ son. Không trang điểm cầu kỳ, Mỹ Tâm giữ được diện mạo rạng rỡ. Cô thực hiện điệu nhảy riêng cho ca khúc mới với biểu cảm nhí nhảnh, tự nhiên. Hình ảnh đời thường, không dàn dựng phức tạp khiến đoạn video trở nên gần gũi.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm nấu bánh chưng tại nhà cũng tạo thiện cảm. Không gian ấm áp, giản dị đậm chất Tết Việt góp phần làm nổi bật tinh thần đoàn viên mà ca khúc hướng tới. Giai điệu nhẹ nhàng kết hợp cùng hình ảnh sinh hoạt thường ngày giúp clip nhanh chóng lan truyền.

Bên cạnh sự chờ đợi dành cho sản phẩm mới, nhan sắc của nữ ca sĩ tiếp tục trở thành chủ đề bàn luận. Ở tuổi ngoài 40, Mỹ Tâm vẫn giữ làn da mịn màng, gương mặt tươi trẻ và phong thái nhiều năng lượng. Việc xuất hiện gần như không trang điểm càng khiến diện mạo của cô được chú ý. Nhiều người sốc trước mặt mộc của Mỹ Tâm, không ngờ nữ ca sĩ ngày càng trẻ trung, “lão hoá ngược” đỉnh thế này.

Bí quyết giữ gìn nhan sắc của Mỹ Tâm được quan tâm. Mỹ Tâm duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, hạn chế thức khuya nếu không có lịch trình bắt buộc. Nữ ca sĩ ưu tiên ăn uống cân bằng, hạn chế đồ dầu mỡ và bổ sung nhiều rau xanh, trái cây. Cô cũng cho biết việc uống đủ nước và giữ tinh thần thoải mái là yếu tố quan trọng giúp cơ thể khỏe mạnh. Theo quan điểm của Mỹ Tâm, tinh thần tích cực và sự cân bằng trong cuộc sống ảnh hưởng trực tiếp đến diện mạo bên ngoài. Trong một phỏng vấn hậu Đại lễ 2/9 với chúng tôi, Mỹ Tâm hài hước chia sẻ nhờ “uống nước nhớ nguồn” mà giữ được nhan sắc tươi trẻ hiếm thấy.

Sau hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Mỹ Tâm vẫn duy trì hình ảnh ổn định và sức hút riêng. Sự xuất hiện mới nhất một lần nữa cho thấy sức quan tâm lớn của công chúng dành cho nữ ca sĩ, không chỉ ở âm nhạc mà còn ở phong cách sống và khí chất đời thường.