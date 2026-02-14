Tin vui cho tất cả người dân và du khách ở Hà Nội ngay từ hôm nay

Thông tin từ UBND TP Hà Nội cho biết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và du khách tham quan, du lịch dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, UBND phường Cửa Nam đã triển khai các điểm trông giữ xe đạp, xe máy miễn phí tại một số trường học trên địa bàn.

Cụ thể, các trường THPT Việt Đức, THPT Trần Phú, THCS Ngô Sĩ Liên, THCS Trưng Vương bố trí tầng hầm, sân trường làm điểm trông giữ.

Lực lượng đoàn viên thanh niên, dân quân, bảo vệ phối hợp đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy. Công an phường xây dựng phương án bảo đảm ANTT, TTATGT khu vực xung quanh.

Phường cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người dân gửi xe đúng nơi quy định; bảo đảm vệ sinh môi trường sau thời gian tổ chức.

Thời gian thực hiện miễn phí trông xe là từ 17h00 ngày 16/02/2026 đến 1h00 ngày 17/02/2026 và từ 9h00 – 20h00 các ngày 17/02 đến 22/02/2026 (tức mùng 1 đến mùng 6 tháng Giêng).

Miễn phí đi tàu điện và xe buýt cho hành khách dịp Tết từ ngày 14/2

Công ty TNHH một thành viên Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) vừa cho biết, từ ngày 14-22/2/2026 (tức từ ngày 27 tháng Chạp đến hết mùng 6 tháng Giêng), Hà Nội Metro thực hiện vận chuyển miễn phí 100% giá vé lượt khi hành khách mua vé trên ứng dụng Hà Nội Metro hoặc mua vé trực tiếp tại quầy vé.

Cùng ngày, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP. Hà Nội phối hợp với các doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt triển khai miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá cho nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán 2026.

Cụ thể, phạm vi áp dụng 128 tuyến buýt có trợ giá trên địa bàn Thành phố. Thời gian áp dụng trong 9 ngày, từ ngày 14/2 (Thứ Bảy) đến hết ngày 22/2 (Chủ Nhật). Theo đó, hành khách được phát vé lượt theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé.

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán, lịch vận hành trên tuyến metro Cát Linh - Hà Đông và Nhổn - Ga Hà Nội cụ thể như sau: