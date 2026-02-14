26 tuổi tự mua được 3 căn nhà, cô gái tiết lộ bí quyết không ai làm lại

Ở tuổi 26, khi nhiều người còn đang vật lộn với tiền thuê nhà, trả nợ hay trả góp điện thoại, ô tô,... một cô gái Gen Z đã khiến cộng đồng mạng dậy sóng khi tiết lộ rằng cô đang sở hữu được 3 căn nhà, và đang nhắm tới việc tậu thêm căn thứ 4. Bí quyết của cô? Tiết kiệm bằng mọi giá và sống rất "chặt chẽ" với từng đồng mình kiếm được.

Cô gái ấy là Charlie Sanderson, hiện đang sinh sống tại Manchester (Anh). Cô cho biết ở thời điểm mới đi làm, thu nhập của cô rơi vào khoảng 52.000 USD/năm (tương đương 1,3 tỷ đồng). Với thu nhập này, hầu hết người trẻ tại Anh đều sẽ loay hoay cân đối giữa chi phí thuê nhà, ăn uống, đi lại… nhưng Charlie lại đặt ra mục tiêu khác, lớn hơn hẳn: Sở hữu bất động sản càng sớm càng tốt.

Thế nên thay vì nâng cấp lối sống theo mức lương, cô gần như giữ nguyên tiêu mức chi tiêu ngay cả khi thu nhập tăng.

Charlie Sanderson (Ảnh: NYPost)

Charlie xây dựng một chiến lược tài chính rất cụ thể: Mọi khoản thu nhập đều được chia ra và xử lý theo một kế hoạch cực kỳ chặt chẽ. Không chỉ vậy, cô còn tự tạo thêm nhiều nguồn thu nhập phụ để tăng tốc quá trình dành dụm.

Điều khiến câu chuyện của Charlie trở nên thu hút và nhận được sự quan tâm chính là quyết định giảm chi tiêu cá nhân về mức tối thiểu. Cô chỉ cho phép mình chi khoảng 63 USD/tháng (tương đương khoảng 1,6 triệu đồng) cho những các khoản chi không thiết yếu như ăn ngoài, cà phê, xem phim…

Trong một video đăng tải trên kênh Instagram cá nhân, Charlie từng tiết lộ rằng có những tháng cô còn không tiêu hết 63 USD trong ngân sách tiêu vặt. Ví dụ như tháng 1/2025, cô chỉ tiêu vặt khoảng 10 USD (tương đương 266 nghìn đồng). Sang đến tháng 2/2025, dù đã xác định "tận hưởng" một chút, cô vẫn không tiêu hết ngân sách tiêu vặt, vì tận hưởng với cô chỉ đơn giản là đi xem phim rạp và ăn bữa tối ở cửa hàng tiện lợi. Tới tháng 3/2025, Charlie vẫn duy trì thói quen "hưởng thụ" với đúng 1 bữa pizza trong cả tháng, hóa đơn của bữa ăn đó khoảng 54 USD (tương đương 1,4 triệu đồng), vẫn trong ngân sách.

Với cô, kiểm soát được những khoản chi nhỏ nhất mỗi tháng chính là nền tảng để kiểm soát những mục tiêu tài chính lớn hơn trong tương lai.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Kỷ luật chi tiêu, tiết kiệm của Charlie khiến nhiều người choáng váng, vì trong khi đa số người trẻ hiện nay tiêu tiền khá thoải mái cho việc vui chơi, ăn uống, thì Charlie hoàn toàn ngược lại.

Nhưng tiết kiệm thôi thì không giải quyết được mục tiêu mua nhà, và Charlie hiểu điều đó. Thế nên cô tận dụng mọi cơ hội để kiếm thêm thu nhập ngoài giờ. Một số công việc phụ mà cô làm bao gồm: Tham gia khảo sát trực tuyến, thực hiện nghiên cứu thị trường, làm mystery shopper - hiểu nôm na là đóng vai khách hàng để đánh giá dịch vụ, và còn vô số những công việc thời vụ khác. Miễn là có người thuê, miễn là được trả tiền và lao động chân chính, Charlie không bao giờ từ chối.

Những công việc phụ này tuy không được trả lương cao, nhưng cộng tất cả lại, con số cũng không hề nhỏ. Chỉ riêng năm vừa rồi, Charlie đã tiết kiệm thêm được khoảng 12.700 USD (khoảng 330 triệu đồng) từ các công việc phụ. Chính những khoản tiền tưởng như "lặt vặt" này lại trở thành đòn bẩy giúp cô rút ngắn đáng kể hành trình chạm tới căn nhà tiếp theo.

Những chia sẻ của Charlie về hành trình kiếm tiền, tiết kiệm tiền để mua nhà khiến nhiều người thán phục. Song, cũng có không ít người phản đối lối sống quá hà khắc mà cô đang theo đuổi. Một số bình luận cho rằng Charlie có thể đang đánh đổi quá nhiều trải nghiệm thú vị của tuổi trẻ để theo đuổi mục tiêu mua nhà.

Dẫu vậy, tất cả đều phải thừa nhận: Câu chuyện của Charlie Sanderson là minh chứng rõ ràng rằng việc quyết tâm, kỷ luật và lập kế hoạch tài chính chi tiết có thể giúp một người trẻ đạt được mục tiêu mua nhà, mua bất động sản, không chỉ là 1 căn mà thậm chí là vài căn! Tuy cách mà Charlie áp dụng không phù hợp với tất cả mọi người, nhưng thông điệp về việc hiểu rõ tài chính cá nhân và ưu tiên mục tiêu lớn hơn những khoản chi nhỏ nhặt hàng ngày là điều mà nhiều bạn trẻ có thể học hỏi.

(Nguồn: NYPost)