Vợ chồng Hà Nội đón Tết “chẵn 100 triệu”: 50 triệu mua vàng, 50 triệu sắm Tết!

Tết năm nay là một cái Tết rất đặc biệt, rất đáng mong chờ và cũng tuyệt đối nhẹ nhõm với cặp vợ chồng trong câu chuyện này. Lý do gói gọn trong 1 câu: Đã trả hết nợ vay mua nhà, mua xe, từ giờ có thể thở phào, tập trung tận hưởng cuộc sống một chút rồi, chứ không còn nơm nớp với áp lực nợ nần nữa.

Trong bài tâm sự của mình, cô vợ cho biết tổng thu dịp Tết năm nay của 2 vợ chồng vừa tròn 100 triệu. Và đó cũng là con số tổng chi cả Tết luôn.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

“Tết năm nay là Tết đầu tiên mà vợ chồng mình hết nợ mua nhà, mua xe. Mặc dù công việc hiện tại cũng chưa thực sự ổn định như mong muốn, nhưng tự nhiên muốn chia sẻ với mọi người đôi chút.

Lương, thưởng dịp Tết của mình được 70 triệu tất cả. Chồng mình mới chuyển việc nên năm nay không có thưởng, chỉ có tiền lương 30 triệu. Tổng thu vừa tròn 100 triệu. Và mình cũng tiêu hết luôn.

50 triệu sắm Tết, biếu bố mẹ 2 bên, lì xì, mua bánh kẹo, quần áo cho con. Và 50 triệu mua vàng…

Đây có lẽ là Tết đầu tiên mình mong đến Tết, vì những năm trước còn trả nợ nên áp lực lắm, cứ phải cân đo đong đếm từng đồng. Năm nay hết nợ biếu ông bà nội ngoại thêm chút , thấy ông bà cũng vui vẻ hẳn ra. Cố lên các bạn, rồi sẽ có ngày chúng ta hết nợ và cũng mong tết đoàn viên giống mọi người thôi” - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người bày tỏ cảm giác “vui lây” khi đọc những lời trải lòng của cô vợ. Càng ngẫm càng thấm thía và phải thừa nhận rằng: Không phải người lớn không thích Tết, chẳng qua là đôi khi vì quá nhiều áp lực, quá nhiều điều để lo lắng, nên chẳng còn đủ thảnh thơi để tận hưởng Tết như hồi bé nữa thôi.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

“Đúng thật là chẳng có ai không thích Tết nhỉ, kể cả lớn rồi cũng vẫn thích Tết. Thấy Tết mệt chắc là do nhiều thứ phải lo quá thôi. Mình cũng đang có nợ, cũng nhiều lo lắng, Tết này cũng mệt gớm ra nhưng đọc bài của mom thấy có động lực quá. Cố Tết năm nay và Tết năm sau, thì đến Tết năm sau nữa, nếu không có gì thay đổi thì mình cũng được nhẹ nhõm, được thoải mái mong chờ đến Tết như bạn bây giờ” - Một người bộc bạch.

“Chung vui và chúc mừng mom. Nhưng lương thưởng 70 triệu lúc này thì cũng là ổn định rồi đó mom, chồng lương 30 triệu cũng không phải là thấp đâu. Đừng đặt kỳ vọng hay tiêu chí cao quá thành ra tự áp lực mom ạ. Mới hết nợ, mình cứ tận hưởng cuộc sống đã, làm lụng kiếm tiền là việc cả đời mà” - Một người động viên.

“Mình hiểu vô cùng cảm giác của bạn này vì trước đây mình cũng thế. Nợ 3 tỷ xong Tết của năm đầu hết nợ, chồng mang về cho gần 80 triệu kêu lương thưởng Tết, ôi mình vui phát khóc ra đấy. Năm đó mình 36 tuổi và mình nghĩ đến Tết mình cũng thấy vui như mở hội vậy, dù cũng bình thường thôi chứ chẳng giàu có hơn ai” - Một người kể.

“Đúng là cứ cố gắng thì chẳng nợ nào không hết nhỉ?” - Một người suy tư.

Đang có nợ, tại sao trả hết nợ lại là ưu tiên số 1?

Khi đang có nợ, không ít người thường băn khoăn: Nên ưu tiên trả nợ trước hay dùng tiền đó để đầu tư sinh lời, kiếm thêm tiền? Đương nhiên, lựa chọn ra sao còn phụ thuộc vào khẩu vị rủi ro, nhưng phương án an toàn nhất vẫn là trả nợ, đặc biệt là nợ lãi suất cao.

Vì sao lại như vậy?

1. Lãi vay là “chi phí âm thầm” ăn mòn thu nhập mỗi tháng

Nợ không chỉ là con số nằm trên giấy. Nó là khoản tiền lãi âm thầm trừ vào thu nhập của bạn mỗi tháng. Vay tiêu dùng 20-30%/năm, thẻ tín dụng 30-40%/năm, thậm chí vay bạn bè không lãi nhưng kéo dài cũng tạo áp lực tâm lý. Trong khi bạn cố gắng đầu tư lãi được “một ít”, thì khoản lãi từ số nợ có thể đang ngốn sạch lãi đầu tư.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Đấy là còn chưa kể đến kịch bản đầu tư thua lỗ, kết hợp với có nợ nữa, chẳng khác nào “combo” kéo sức khỏe tài chính tụt đốc.

2. Nợ làm giảm sức chịu đựng tài chính khi có biến cố

Khi còn nợ, mỗi tháng bạn đã có một khoản cố định phải trả. Điều này làm dòng tiền bị bó chặt. Chỉ cần một biến cố như mất việc, giảm thu nhập, bệnh tật hay chi tiêu đột xuất, bạn lập tức rơi vào thế khó. Vì dù thế nào, tiền trả nợ vẫn phải ưu tiên nếu không muốn nợ xấu.

Ngược lại, khi không còn nợ, áp lực cố định giảm hẳn. Số tiền từng dùng để trả nợ có thể chuyển sang xây quỹ dự phòng hoặc đầu tư. Bạn linh hoạt hơn trước mọi tình huống. Sự khác biệt không nằm ở con số tiền có bao nhiêu, mà ở việc bạn có đang bị ràng buộc bởi nghĩa vụ tài chính hàng tháng hay không.

3. Trả hết nợ giúp bạn lấy lại quyền kiểm soát

Có nợ thường đi kèm cảm giác bị bí bách. Dù thu nhập ổn, dù có tiền tiết kiệm, trong đầu vẫn tồn tại một “khoản phải lo”. Cảm giác này ảnh hưởng đến quyết định tài chính: ngại chuyển việc vì sợ mất thu nhập, không dám thử cái mới vì còn nghĩa vụ phải trả.

Khi trả hết nợ, bạn lấy lại quyền kiểm soát. Mỗi đồng kiếm được không còn phải “chia trước” cho nợ nần trước khi nghĩ đến các mục tiêu các nhân. Bạn có thể chủ động lựa chọn: tiết kiệm, đầu tư, học thêm kỹ năng hay thay đổi công việc. Tự do tài chính không bắt đầu từ việc có nhiều tiền, mà bắt đầu từ việc không còn bị ràng buộc bởi những khoản nợ.