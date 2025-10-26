"Soi" công việc hiện tại của loạt Quán quân Đường lên đỉnh Olympia: Người làm cho Google, người có tổng tài sản triệu USD!

Sau 25 năm lên sóng, Đường lên đỉnh Olympia vẫn giữ được sức nóng và là sân chơi trí tuệ danh giá nhất cả nước dành cho lứa tuổi THPT. Trước trận Chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 vào sáng Chủ nhật 26/10 tới đây, hãy cũng điểm lại những gương mặt Quán quân, Á quân Olympia trước đây và xem công việc hiện tại của họ là gì nhé:

Trần Ngọc Minh - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 1

Trần Ngọc Minh là cựu học sinh trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, tỉnh Vĩnh Long. Chị là nhà vô địch hiếm hoi có kết quả tốt nghiệp thuộc top 5% xuất sắc Đại học Kỹ thuật Swinburne. Sau khi hoàn thành hệ cử nhân, chị được nhận học bổng thạc sĩ, tiến sĩ và hiện làm việc cho một công ty nhà mạng di động đình đám tại Úc từ tháng 7/2013.

Phan Mạnh Tân - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 2

Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học máy tính, Phan Mạnh Tân hoàn thành nghiên cứu tiến sĩ công nghệ thông tin và được IBM - một tập đoàn về công nghệ máy tính đa quốc gia có trụ sở tại Mỹ tuyển dụng ngay sau khi ra trường.

Hiện, Phan Mạnh Tân là kiến trúc sư giải pháp trưởng về trải nghiệm số khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của HCL Software. "Giờ đây mọi thứ thay đổi rất nhanh, những thứ mình học được ngày hôm qua thì có thể ngày mai không còn quan trọng nữa. Với việc các ngành công nghệ phát triển như vũ bão, khả năng quan trọng nhất hiện nay là khả năng học cái mới, thích ứng với các xu hướng mới", anh Tân chia sẻ.

Phan Mạnh Tân

Võ Văn Dũng - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 4

Sau khi giành được học bổng, Võ Văn Dũng đã lên đường sang Úc nhập học tại Đại học Kỹ thuật Swinburne. Sau khi tốt nghiệp, anh học lên thạc sĩ thuế và bảo vệ thành công luận án vào năm 2016. Hiện, anh làm việc tại Melbourne lĩnh vực kiểm toán.

Đỗ Lâm Hoàng - Quán quân Olympia năm thứ 5

Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 5 là cựu học sinh THPT Gò Vấp, TP.HCM – Đỗ Lâm Hoàng. Anh đã lên đường sang Úc theo học chuyên ngành Kỹ sư công nghệ viễn thông và Internet tại ngôi trường quen thuộc của các nhà vô địch Olympia – Đại học Kỹ thuật Swinburne. Hiện đang làm việc tại Sở Giáo dục bang Victoria, Úc.

Lê Vũ Hoàng - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 6

Đầu năm 2021, Lê Vũ Hoàng tham gia vào một công ty khởi nghiệp tại Úc, chuyên về các sản phẩm cảm biến nhiệt dựa trên nền tảng công nghệ hoàn toàn mới. Nhờ sự nghiên cứu kỹ lưỡng và nắm bắt tốt thời cơ, công ty anh làm việc đã đạt được nhiều thành tựu ấn tượng như nhận được khoản đầu tư trị giá 150 tỷ đồng từ quỹ đầu tư Celesta hồi tháng 10/2021, nhận được đơn đặt hàng từ Google, Amazon…

Hồi tháng 6/2020, Lê Vũ Hoàng xuất hiện trong clip mang tên "Các nhà cựu vô địch, họ giờ ra sao?" và cho biết tổng tài sản ước tính đạt khoảng 1 triệu USD. Từ đó, anh được xem là một trong những quán quân Olympia thành công và giàu có nhất.

Lê Vũ Hoàng

Lê Viết Hà - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 7

Lê Viết Hà trở về nước sau khi du học từ tháng 12/2017. Anh có 2 bằng cử nhân xuất sắc tại Đại học Kỹ thuật Swinburne với ngành Công nghệ Robot và ngành Khoa học Máy tính. Sau đó, Lê Viết Hà tiếp tục học lên bậc thạc sĩ tại Đại học Deakin, Úc, chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Theo một số nguồn tin, sau khi trở về nước, tháng 12/2017, anh làm việc tại Mekong Capital, một công ty vốn tư nhân tập trung vào Việt Nam. Năm 2020, anh chuyển hướng sang lĩnh vực ẩm thực và trở thành Giám đốc điều hành của chuỗi nhà hàng Pizza 4P's.

Huỳnh Anh Vũ - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 8

Huỳnh Anh Vũ hiện đang làm giảng viên ngành Kinh tế tại Đại học Kỹ thuật Swinburne ở Australia . Sau khi tốt nghiệp ngành Kinh tế tại trường này, anh đã được giữ lại để giảng dạy nhờ thành tích xuất sắc.

Hồ Ngọc Hân - Quán quân Đường lên định Olympia năm thứ 9

Hồ Ngọc Hân tốt nghiệp ngành Hóa học vào năm 2014. Sau đó, anh tốt nghiệp Tiến sĩ ngành Công nghệ Sinh học tại Đại học Wollongong vào năm 2020 và tốt nghiệp bậc sau Tiến sĩ tại Viện Y Sinh Francis Crick (London, Anh) năm 2022.

Tại Viện Y Sinh Francis Crick, Hồ Ngọc Hân được làm việc với những nhà khoa học hàng đầu thế giới trong lĩnh vực di truyền, biến đổi gene và đạt được những thành tựu nhất định trong nghiên cứu khoa học.

Hồ Ngọc Hân đã trở về Việt Nam làm việc vào năm 2022. Từ 1/10/2022, anh chính thức công tác tại Viện công nghệ sinh học, Đại học Huế, phụ trách phòng thí nghiệm sinh học phân tử. Lĩnh vực nghiên cứu của cựu Quán quân Đường lên đỉnh Olympia gồm: Sinh học phân tử, DNA tái tổ hợp, virus.

Trên trang website chính thức của Đại học Huế cũng đăng tải thông tin công khai về quá trình công tác và quá trình đào tạo của Hồ Ngọc Hân.

Hồ Ngọc Hân

Phan Minh Đức - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10

Năm 2021, Phan Minh Đức quyết định trở về nước khởi nghiệp. Từ đó đến nay anh là đồng sáng lập Công ty Cổ phần Công nghệ và Đào tạo Future Me (Việt Nam). "Lúc tôi quyết định về Việt Nam, tôi gần như đặt một ngôi sao hy vọng. Ở lại nước ngoài hay về là quyết định rất cá nhân, nhưng một khi đã quyết rồi, thì phải sống với nó", Phan Minh Đức chia sẻ.

Phạm Thị Ngọc Oanh - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11

Hiện tại, Ngọc Oanh đang làm việc cho một công ty tài chính lớn tại Melbourne. Trong hơn 5 năm qua, cô lựa chọn gắn bó với môi trường làm việc ở Australia. Ngọc Oanh vẫn giữ lối sống giản dị, kín đáo. Dù hoạt động trên mạng xã hội, cô chỉ chia sẻ hình ảnh đời thường và các bài viết liên quan đến các vấn đề xã hội, không công khai quá nhiều về đời tư.

Đặng Thái Hoàng - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 12

Đặng Thái Hoàng theo học ngành Kỹ sư Dân dụng của học Đại học Kỹ thuật Swinburne. Hiện, anh đang công tác tại một công ty xây dựng ở Melbourne và còn có dự định chinh phục bằng tiến sĩ Kiến trúc.

Hồ Đắc Thanh Chương - Quán quân Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 16

Xuất hiện trong Gala kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia, Hồ Đắc Thanh Chương cho biết, từ năm 2023 đến nay, anh làm việc tại Google Sydney (Australia). "Những kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế ở hồi phổ thông thường nhắm vào chiều sâu. Tức học môn học nào đó và ‘đào sâu’ rất kỹ. Đường lên đỉnh Olympia lại là một sân chơi rất khác, đòi hỏi chiều rộng. Khi đi làm ở những công ty lớn, ở những cấp độ thấp, cần chiều sâu nhưng khi càng lên cao lại cần tới chiều rộng. Chiều rộng ở đây chính là kiến thức, hiểu biết rộng và cũng là tinh thần của Đường lên đỉnh Olympia.

Hiện, khi tôi đang làm việc tại Google, trong một tập thể mà mình muốn thành công, đòi hỏi sự hỗ trợ rất nhiều và mỗi cá nhân trong tập thể cần phải biết cách để hợp tác với nhau, biết cách để tối ưu hóa những nguồn lực và kinh nghiệm của mỗi cá nhân. Tính cạnh tranh, nếu có, thì câu hỏi đặt ra là ngày hôm nay mình đã tốt hơn ngày hôm qua chưa và làm sao để ngày mai tốt hơn bản thân mình của ngày hôm nay", Hồ Đắc Thanh Chương chia sẻ.