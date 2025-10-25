CHÍNH THỨC: Lộ diện 4 điểm cầu đặc biệt của Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025

Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 là cuộc so tài của 4 thí sinh Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TP Huế); Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp); Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) và Trần Bùi Bảo Khánh (học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam)

Trận Chung kết Olympia năm thứ 25 sẽ diễn ra vào lúc 8h30 ngày 26/10. Giống như năm ngoái, 4 điểm cầu truyền hình trực tiếp Chung kết năm Đường Lên Đỉnh Olympia 2025 sẽ được đặt tại 4 địa danh mang tính biểu tượng của mỗi tỉnh và thành phố.

1. Điểm cầu tại Nhà hát sông Hương (TP Huế)

Thí sinh Lê Quang Duy Khoa (Trường THPT chuyên Quốc học Huế, TP Huế) - Nhất Quý I

Nhà hát Sông Hương là một trong những công trình văn hóa nghệ thuật nổi bật của thành phố Huế, được xem như “trái tim mới” bên bờ sông Hương thơ mộng. Tọa lạc tại khu vực Thủy Biều, chỉ cách trung tâm thành phố vài phút di chuyển, nhà hát mang lối kiến trúc hiện đại nhưng vẫn hòa quyện tinh tế với cảnh quan thiên nhiên và di sản văn hóa cố đô. Điểm nhấn của công trình là mái vòm uốn lượn mềm mại, lấy cảm hứng từ hình ảnh sóng nước sông Hương và tà áo dài xứ Huế, tạo nên tổng thể vừa duyên dáng vừa ấn tượng.

Bên trong, Nhà hát Sông Hương được trang bị hệ thống âm thanh, ánh sáng và sân khấu tiêu chuẩn quốc tế, với sức chứa hơn 1.000 chỗ ngồi, đủ khả năng tổ chức các sự kiện nghệ thuật, biểu diễn âm nhạc, hội nghị và lễ hội quy mô lớn. Ngoài không gian biểu diễn chính, nơi đây còn có các khu vực triển lãm, café, khu sinh hoạt cộng đồng và quảng trường mở, trở thành điểm hẹn mới của người dân và du khách.

Không chỉ là công trình hạ tầng văn hóa, Nhà hát Sông Hương còn mang ý nghĩa biểu tượng cho khát vọng vươn mình hiện đại của TP Huế. Sự ra đời của nhà hát được kỳ vọng sẽ góp phần làm phong phú đời sống nghệ thuật, khơi dậy sức sáng tạo của nghệ sĩ và đưa Huế trở thành trung tâm biểu diễn nghệ thuật hàng đầu miền Trung trong những năm tới.

2. Điểm cầu tại Công viên Lạc Hồng (Đồng Tháp)

Nguyễn Nhựt Lam (Trường THPT Cái Bè, Đồng Tháp) - Nhất Quý II

Công viên Lạc Hồng là một trong những điểm nhấn cảnh quan nổi bật của Đồng Tháp. Nằm ven sông Tiền, công viên sở hữu không gian rộng rãi, thoáng đãng với nhiều mảng xanh, lối đi dạo, hồ nước và khu vui chơi giải trí phục vụ người dân địa phương lẫn du khách. Nhờ vị trí đắc địa và cảnh quan hữu tình, công viên Lạc Hồng từ lâu đã trở thành địa điểm quen thuộc cho các hoạt động rèn luyện thể thao, sinh hoạt cộng đồng và vui chơi cuối tuần.

Không chỉ là nơi thư giãn, công viên còn là điểm check-in yêu thích của giới trẻ, đặc biệt vào buổi chiều hoàng hôn khi ánh nắng vàng phản chiếu xuống mặt sông. Khu vực trung tâm công viên được bố trí tượng đài, đài phun nước và hệ thống cây xanh được chăm chút kỹ lưỡng, tạo nên vẻ đẹp hài hòa giữa thiên nhiên và kiến trúc.

Trong những năm gần đây, chính quyền địa phương đã đầu tư chỉnh trang, lắp đặt thêm hệ thống chiếu sáng nghệ thuật và các tiện ích công cộng, biến công viên Lạc Hồng không chỉ là không gian xanh mà còn là điểm đến văn hóa, du lịch hấp dẫn của Đồng Tháp. Nơi đây trở thành biểu tượng cho nỗ lực xây dựng thành phố văn minh, thân thiện và đáng sống.

3. Điểm cầu tại Quảng trường 2/4 (Khánh Hòa)

Đoàn Thanh Tùng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Khánh Hòa) - Nhất Quý III

Quảng trường 2/4 là không gian công cộng trung tâm và cũng là biểu tượng nổi bật của Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Nằm trên trục đường Trần Phú - con đường ven biển đẹp nhất thành phố, quảng trường có vị trí “vàng” khi nằm giữa trung tâm du lịch sôi động, hướng thẳng ra vịnh Nha Trang thơ mộng. Với diện tích rộng hàng chục nghìn mét vuông, nơi đây thường xuyên diễn ra các sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể thao và lễ hội lớn của tỉnh, trong đó nổi bật nhất là Festival Biển Nha Trang được tổ chức định kỳ.

Điểm nhấn ấn tượng của Quảng trường 2/4 là Tháp Trầm Hương - công trình kiến trúc độc đáo mang hình dáng đóa hoa sen cách điệu, vừa gợi nhớ hương trầm truyền thống của xứ Trầm Biển, vừa tượng trưng cho vẻ đẹp thanh khiết, vươn lên của con người Khánh Hòa. Không gian quanh quảng trường được bố trí hài hòa với thảm cỏ, hàng dừa, lối đi bộ và ghế nghỉ, tạo nên không khí trong lành, gần gũi với thiên nhiên.

Vào mỗi buổi sáng sớm hay chiều tối, quảng trường trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách để có thể tản bộ, tập thể dục, ngắm biển hoặc thưởng thức không khí náo nhiệt của thành phố du lịch. Quảng trường 2/4 không chỉ là trái tim của Nha Trang mà còn là niềm tự hào của người dân Khánh Hòa.

4. Điểm cầu tại Cổng Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long (TP Hà Nội)

Trần Bùi Bảo Khánh (Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, TP Hà Nội) - Nhất Quý IV

Cổng Đoan Môn là một trong những công trình kiến trúc cổ kính và quan trọng bậc nhất trong quần thể Di sản Hoàng Thành Thăng Long - điểm đến lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Thủ đô Hà Nội. Nằm ở phía nam của khu di sản, Đoan Môn từng là cổng chính dẫn vào khu vực Cấm thành.

Công trình được xây dựng chủ yếu bằng gạch và đá, mang đậm phong cách kiến trúc cung đình truyền thống. Nổi bật nhất là phần cổng vòm kiên cố. Trên cổng là tầng lầu hai với mái ngói cong, lan can đá, được trang trí bằng hoa văn tinh xảo, gợi lên vẻ uy nghi của kinh thành xưa. Từ Đoan Môn, du khách có thể tiếp tục hành trình tham quan Điện Kính Thiên.

Với giá trị lịch sử, kiến trúc và văn hóa đặc biệt, nơi đây góp phần tôn vinh tinh hoa nghìn năm văn hiến của Thăng Long, Hà Nội, đồng thời trở thành niềm tự hào của người dân Thủ đô.