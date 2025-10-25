Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia sốc vì thua ngay vòng thi tuần, giờ là Thạc sĩ, Bác sĩ, điều trị chấn thương cho Nguyễn Xuân Son

25-10-2025 - 16:54 PM

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia sốc vì thua ngay vòng thi tuần, giờ là Thạc sĩ, Bác sĩ, điều trị chấn thương cho Nguyễn Xuân Son

Con đường học vấn của thí sinh này sau đó vô cùng ấn tượng!

Năm 2009, nam sinh Hồ Ngọc Minh đến từ THPT Đào Duy Từ, Thanh Hoá tham gia chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 10. Tuy nhiên, cậu dừng chân ở vòng thi Tuần 1 Tháng 2 Quý 1 với 115 điểm, đạt vị trí thứ 3.

Bẵng đi nhiều năm, mới đây, Hồ Ngọc Minh xuất hiện trong lễ kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia và có những chia sẻ về cuộc sống hiện tại. Bước ra khỏi Olympia, Hồ Ngọc Minh vẫn học tập chăm chỉ và có thành tích xuất sắc.

Năm 2016, Hồ Ngọc Minh tốt nghiệp chuyên ngành BS đa khoa ĐH Y Hà Nội. Năm 2017, anh học đào tạo chuyên sâu về chấn thương chung tại BV ĐH TP Osaka (OCUH) - Osaka - Nhật Bản. 

Tháng 10/2018 - 11/2018, anh tiếp tục học đào tạo chuyên sâu về Y học thể thao tại BV ĐH Quốc gia Seoul (SNUH) tại Bundang - Seoul - Hàn Quốc. Từ  tháng 01 - 03/2022, anh được đào tạo cơ bản về Phân tích vận động tại Mayo Clinic, Mỹ. 

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia sốc vì thua ngay vòng thi tuần, giờ là Thạc sĩ, Bác sĩ, điều trị chấn thương cho Nguyễn Xuân Son- Ảnh 1.

Ths.Bs. Hồ Ngọc Minh

Tháng 10/2016 - 04/2021, anh là Phẫu thuật viên Chấn thương chỉnh hình - Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn, Hà Nội. Từ tháng 2021 - Hiện tại, anh là Giám đốc Điều hành Lab Phòng Motion Lab Vinmec; Bác sĩ Ngoại khoa Nội soi khớp và Y học thể thao Trung tâm Chấn thương chỉnh hình & Y học thể thao, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Giảng viên kiêm nhiệm bộ môn Chấn thương chỉnh hình tại Vin University. 

Trong buổi lễ kỷ niệm 25 năm Đường lên đỉnh Olympia, Hồ Ngọc Minh tiết lộ, lý do anh chọn học chuyên sâu về Y học thể thao là bởi từng gặp chấn thương rất năm khi chơi bóng đá khi đang học năm cuối trường Y. Sau khi được các thầy và đồng nghiệp sau này phẫu thuật, Hồ Ngọc Minh cho rằng, việc trở thành 1 bác sĩ phẫu thuật trong chuyên ngành Y học thể thao sẽ phù hợp hơn với mình. 

Thí sinh Đường lên đỉnh Olympia sốc vì thua ngay vòng thi tuần, giờ là Thạc sĩ, Bác sĩ, điều trị chấn thương cho Nguyễn Xuân Son- Ảnh 2.

Ths.Bs. Hồ Ngọc Minh thời đi thi Đường lên đỉnh Olympia

Theo Ths.Bs. Hồ Ngọc Minh, hiện tại ở Việt Nam, chưa có trường Y nào đào tạo bài bản về Y học Thể thao. Đây vẫn là y vực ít phổ biến. Trước Nguyễn Xuân Son, Hồ Ngọc Minh và các bác sĩ đồng nghiệp đã phải điều trị rất tích cực cho các cầu thủ bóng đá nữ để kịp tham gia World Cup. 

Nhớ lại ngày đi thi Olympia, Ths.Bs Hồ Ngọc Minh tâm sự: "Ngày mình đi thi Olympia, mọi người rất kỳ vọng vào mình. Khi mình thất bại ngay ở vòng thi Tuần, cảm giác của mình là sốc. Nhưng cảm giác khó chịu nhất là làm cho những người khác thất vọng khi họ kỳ vòng vào mình quá". Ths.Bs Hồ Ngọc Minh so sánh cảm giác này với việc chữa trị không thành công cho 1 bệnh nhân, bởi bệnh nhân đã kỳ vọng, đặt "ngôi sao hy vọng" cho mình. 

"Mình không muốn lặp lại cảm giác ấy", Ths.Bs Hồ Ngọc Minh nói. 

Theo Thanh Hương

Đời sống pháp luật

