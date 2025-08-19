Soi danh mục dự án đồ sộ chưa từng có của Vinhomes, hơn 138.000 tỷ đồng doanh số bán hàng chưa ghi nhận

Theo công ty chứng khoán ABS, trong quý 2/2025, CTCP Vinhomes (mã CK: VHM) ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.000 tỷ đồng, giảm 33% so với cùng kỳ năm trước nhưng tăng 21% so với quý 1/2025.

Doanh thu bất động sản cốt lõi, bao gồm hợp đồng hợp tác kinh doanh và các giao dịch bán buôn được ghi nhận là thu nhập tài chính, đạt 16.500 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ nhưng tăng 53% theo quý. Doanh thu chủ yếu đến từ hoạt động bàn giao tại các dự án Royal Island và Ocean Park 2&3.



Trong kỳ, doanh số bán hàng đạt 32.500 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ và giảm 7% so với quý I/2025, chủ yếu từ kênh bán lẻ tại các dự án Wonder City (Đan Phượng, Hà Nội) và Royal Island (Hải Phòng).

Tổng số lượng sản phẩm mở bán đạt 2.900 căn, giảm 12% so với cùng kỳ nhưng tăng 32% theo quý. Đáng chú ý, vào cuối tháng 6/2025, Vinhomes đã chính thức mở bán hai dự án mới là Golden City tại Hải Phòng và Green City tại Long An. Ban lãnh đạo công ty cho biết đến cuối quý 2/2025, đã bán được hơn 1.300 căn tại hai dự án này, tương đương khoảng 27% quỹ căn mở bán.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, kết quả kinh doanh của Vinhomes ghi nhận sự sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu thuần đạt 34.700 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ, trong khi lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 10.200 tỷ đồng, giảm 13%.

Với kết quả này, Vinhomes mới chỉ hoàn thành 19% kế hoạch doanh thu và 26% kế hoạch lợi nhuận cả năm. Doanh thu bất động sản cốt lõi trong nửa đầu năm đạt 27.300 tỷ đồng, giảm 18% so với cùng kỳ.



Doanh số bán hàng ghi nhận sự tăng trưởng mạnh, đạt 67.500 tỷ đồng, tăng 31% so với cùng kỳ năm trước, trong đó hai dự án Wonder City (mở bán từ quý 1/2025) và Royal Island đóng góp tới 78% tổng giá trị bán hàng. Giá trị hợp đồng bán hàng chưa được ghi nhận tính đến cuối quý 2/2025 đạt 138.200 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ và tăng 15% so với cuối quý 1/2025. Trong đó, Royal Island và Wonder City chiếm 59% tổng giá trị, còn doanh số bán theo hình thức bán lô lớn đóng góp 41%.



Lợi nhuận ròng nửa đầu năm 2025 chủ yếu được hỗ trợ từ hoạt động bàn giao tại các dự án Royal Island, Ocean Park 2 và Ocean Park 3, cùng với khoản thu nhập tài chính phát sinh trong quý II/2025. Ban lãnh đạo công ty cho biết vẫn tin tưởng sẽ hoàn thành mục tiêu doanh số bán hàng năm 2025 trong khoảng 150 đến 200 nghìn tỷ đồng, nhờ sự đóng góp từ các dự án đang mở bán như Wonder City, Green City, Golden City, cũng như các dự án mới dự kiến triển khai bao gồm Green Paradise và Làng Vân, tùy thuộc vào điều kiện thị trường.

ABS nhận định nửa cuối năm 2025, doanh số bán hàng của Vinhomes sẽ tiếp tục duy trì tích cực nhờ sự đóng góp chính từ các dự án trọng điểm như Royal Island, Wonder City, Ocean Park 2 và Ocean Park 3, cùng với các dự án mới mở bán gồm Golden City tại Hải Phòng và Green City tại Long An. Tính đến cuối quý 2/2025, giá trị doanh số bán hàng chưa ghi nhận của Vinhomes đạt 138.200 tỷ đồng, là nguồn lực quan trọng hỗ trợ lợi nhuận cả năm của doanh nghiệp.

Song song với đó, sự phát triển mạnh mẽ của hạ tầng cũng sẽ thúc đẩy khả năng tiêu thụ tại các dự án bất động sản. Trong thời gian gần đây, Tập đoàn Vingroup đã liên tục đề xuất và triển khai nhiều dự án hạ tầng lớn như Cầu Tứ Liên tại Hà Nội, tuyến cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành tại Bình Phước, tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội – Quảng Ninh, hay tuyến metro Cần Giờ kết nối trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh với Cần Giờ. Những công trình này được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng kết nối đến các dự án của Vinhomes và Vingroup, điển hình là Global Gate tại Đông Anh, Green Paradise tại Cần Giờ, hay Apollo City tại Hạ Long, qua đó hỗ trợ tích cực cho doanh số bán hàng trong tương lai.

Vinhomes hiện sở hữu nhiều lợi thế để duy trì tăng trưởng dài hạn. Doanh nghiệp đang giữ vị thế là nhà phát triển bất động sản lớn nhất Việt Nam với quỹ đất hơn 17.000 ha có pháp lý rõ ràng, cùng danh mục dự án kế cận dồi dào.

Theo dự phóng của ABS Research, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ năm 2025 của Vinhomes sẽ đạt 32.056 tỷ đồng, tăng 1% so với cùng kỳ. Thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) và giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) dự kiến lần lượt đạt 7.804 đồng và 57.177 đồng, tương ứng với hệ số giá trên thu nhập (P/E) 12,3 lần, hệ số giá trên giá trị sổ sách (P/B) 1,6 lần, trong khi tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) dự kiến đạt 14%. Sang năm 2026, ABS Research dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ của Vinhomes đạt 31.094 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2025, với EPS 7.596 đồng, BVPS 69.143 đồng và ROE giảm còn 12%.

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên ngày 18/8, cổ phiếu VHM có giá là 93.900 đồng/cp, tăng hơn gấp đôi so với hồi đầu tháng 3.﻿