Soi tiến độ hai dự án hàng hiệu Noble Crystal của Sunshine Group tại Hà Nội

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence: Chuẩn bị cất nóc một số tòa tháp, sẵn sàng bàn giao từ Quý 2/2027

Tọa lạc trên quỹ đất vàng giữa khu đô thị Ciputra, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence gồm 5 tòa tháp cao 40 tầng, với bộ sưu tập Sky Villas hàng hiệu (Branded Residences) đầu tiên tại Tây Hồ Tây. Ngay từ khi ra mắt, dự án đã gây ấn tượng mạnh với vị trí 4 mặt tiền đắt giá, tầm nhìn ôm trọn sông Hồng và hồ Tây, nội thất "may đo" hàng hiệu cùng tiêu chuẩn vận hành 5 sao và tổ hợp hơn 50 tiện ích cao cấp được bố trí xuyên suốt từ mặt đất tới tầng thượng.



Tính đến tuần 3 tháng 10, dự án đã hoàn thành 100% kết cấu 3 tầng hầm, phần thân đang thi công đến tầng 39, chuẩn bị cất nóc một số tòa

Bên cạnh những con số ấn tượng về tiện ích, Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence cũng đang đạt được những cột mốc quan trọng về mặt tiến độ. Tính đến tuần thứ 3 của tháng 10/2025, toàn bộ 3 tầng hầm đã hoàn thành 100% kết cấu, phần thân thi công đến tầng 39 trên tổng số 40 tầng, chuẩn bị cất nóc một số tòa.

Các hạng mục về hạ tầng, cảnh quan, tiện ích cũng đang được đẩy mạnh để cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn không gian sống đẳng cấp

Song song, khâu hoàn thiện cũng được triển khai đồng bộ: xây dựng tường phân chia công năng bên trong căn hộ và ốp đá bán quý Lemurian Blue cho toàn bộ mặt đứng công trình – loại đá được ví như "ngọc xanh của đá granite" vốn thường chỉ được sử dụng cho những chi tiết nội thất cao cấp riêng lẻ, có khả năng phản chiếu ánh sáng đặc trưng, tạo nên diện mạo độc bản và bảo chứng độ bền vững của công trình. Toàn bộ mặt đứng của 5 tòa 40 tầng được ốp đá bán quý Lemurian Blue, vừa tạo hiệu ứng thị giác độc bản, vừa bảo chứng độ bền vững theo thời gian

Một trong những hạng mục đặc biệt quan trọng là vùng lõi cảnh quan đang được phủ xanh với khu biển hồ, bể bơi trung tâm, bồn hoa cây xanh…đã hoàn thành kết cấu, chống thấm, đang triển khai lắp đặt hệ thống đường ống kỹ thuật.

Sau khi hoàn thiện, tổ hợp giải trí mặt đất của dự án sẽ sở hữu biển hồ nhân tạo dài gần 0,5km cùng hơn 20 tiện ích giải trí, thư giãn cao cấp như: quảng trường trung tâm, chòi nghỉ, vườn hoa bốn mùa, khu thể thao ngoài trời, khu vui chơi trẻ em…

Khu vực 5 tầng thương mại dịch vụ (tầng 1 - 5) với thiết kế thông tầng ấn tượng tại tầng 4 - 5 cũng đang dần thành hình, chuẩn bị kiến tạo tuyến phố mua sắm, ẩm thực, giải trí trên không đầu tiên và dài nhất Tây Hồ Tây, trải dài xuyên suốt 5 toà tháp.

Với pháp lý hoàn thiện, dự án đã mở bán trong năm 2024 và dự kiến bàn giao vào Quý 2/2027, trở thành biểu tượng mới của bất động sản hạng sang Hà Nội.

Noble Crystal Long Bien: Đã thi công đến sàn tầng 1 và bắt đầu thi công phần thân, dự kiến bàn giao từ Quý 4/2026

Sở hữu vị trí đắc địa kế cận sân golf Long Biên, nay thuộc phường Phúc Lợi, TP Hà Nội, Noble Crystal Long Bien gồm 2 tòa tháp cao 17 tầng, quy tụ hơn 400 căn hộ Sky Villa được kiến tạo theo chuẩn mực cao cấp nhất của phân khúc bất động sản hạng sang. Là dự án hàng hiệu tiên phong tại khu Đông Hà Nội, 100% Sky Villa tại đây sở hữu bể bơi riêng và vườn cảnh tư gia, kết hợp thang máy riêng cho từng căn (duy nhất 1 căn/tầng, 7 căn/trục thang), cùng hệ thống an ninh đa lớp tiên tiến, thiết lập chuẩn sống riêng tư tuyệt đối cho cộng đồng cư dân tinh hoa.

Noble Crystal Long Bien sở hữu tầm nhìn panorama độc đáo hướng thẳng ra sân Golf Long Biên và hồ điều hòa Harmony, chỉ cách phố cổ chưa tới 10 phút di chuyển sau khi siêu cầu Trần Hưng Đạo hoàn thành

Tính tới tuần 3 tháng 10, nhà thầu đã hoàn thiện đổ bê tông dầm sàn và cột vách hầm B1, đổ bê tông đài và giằng của hầm B2, thi công đến sàn tầng 1 và chính thức bước vào giai đoạn xây phần thân. Hệ thống pano quảng cáo cũng đã hoàn thiện 100%, sẵn sàng tạo dấu ấn nhận diện thương hiệu.

Noble Crystal Long Bien nằm trong danh sách các dự án nhà ở năm 2025 được Sở Xây dựng Hà Nội cho phép bán cho người nước ngoài. Dự án dự kiến bàn giao từ Quý 4/2026.

Song song với tiến độ công trường, Sunshine Group đã ký kết hợp tác với BWH Hotels để quản lý vận hành dự án theo chuẩn thương hiệu WorldHotels – phân khúc cao cấp bậc nhất của tập đoàn này, tương tự tiêu chuẩn vận hành tại Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence. Việc hợp tác bảo đảm dự án được vận hành theo chuẩn khách sạn 5 sao quốc tế, nhằm mang tới những trải nghiệm tiện nghi bậc nhất cho cư dân.

Sunshine Group ký kết hợp tác với BWH Hotels để đưa tiêu chuẩn vận hành 5 sao quốc tế đến Noble Crystal Long Bien

Khi cả Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence và Noble Crystal Long Bien chính thức đi vào vận hành, hai dự án được kỳ vọng sẽ hình thành bộ đôi biểu tượng song hành của phân khúc bất động sản hàng hiệu tại Hà Nội, thiết lập chuẩn mực mới về chất lượng sống, dịch vụ quản lý và giá trị thẩm mỹ kiến trúc. Đây cũng là bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển chuỗi Branded Residences của Sunshine Group, hướng tới mở rộng dấu ấn trên bản đồ bất động sản cao cấp Việt Nam.



