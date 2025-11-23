Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sớm ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy 2026

23-11-2025 - 09:30 AM

Cục Thuế vừa có công văn yêu cầu các Thuế tỉnh, thành phố khẩn trương trình UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới áp dụng cho địa phương.

Công văn của Cục Thuế cho biết, ngày 30/6/2025, Chính phủ ban hành Nghị định số 175/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/10/2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Sớm ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy 2026- Ảnh 1.

Thuế tỉnh, thành phố khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chủ động phân công các đơn vị trực thuộc xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới. Ảnh: TL

Ngày 1/7/2025, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 67/2025/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2022/TT-BTC ngày 28/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 10/2022/NĐ-CP quy định về lệ phí trước bạ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.

Ngày 1/7/2025, Cục Thuế đã có công điện số 102/CĐ-CT về việc triển khai thực hiện Nghị định số 175/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2226/QĐ-BTC ngày 30/6/2025 của Bộ Tài chính.

Ngày 21/8/2025, Cục Thuế có công văn số 3316/CT-CS về việc triển khai Nghị định 175/2025/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 67/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính về lệ phí trước bạ.

Tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 175/2025/NĐ-CP) quy định UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, ô tô và xe máy để làm căn cứ tính lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định này.

Tại khoản 2 Điều 2 Nghị định 175/2025/NĐ-CP quy định từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (từ 1/7/2025) đến hết ngày 31/12/2025, trường hợp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy thì tiếp tục được áp dụng Bảng giá tính lệ phí trước bạ, Bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung đối với ô tô, xe máy do Bộ Tài chính ban hành.

Tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư 13/2022/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 2 Điều 1 Thông tư 67/2025/TT-BTC) quy định cơ quan thuế cấp tỉnh thực hiện, tổ chức thực hiện cập nhật, tổng hợp các cơ sở dữ liệu giá chuyể nhượng trên thị trường, giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát cơ sở dữ liệu giá, xây dựng và trình UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ, Bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung đối với ô tô, xe máy theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 7 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ( được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Nghị định số 175/2025/NĐ-CP).

Tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 1/4/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi, bổ sung tại khoản 24 Điều 1 Nghị định số 187/2025/NĐ-CP ngày 1/7/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2025/NĐ-CP) quy định "2. Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan quân sự, công an tỉnh, thành phố, cơ quan thuộc UBND cấp tỉnh tự mình hoặc theo chỉ đạo của UBND, Chủ tịch UBND cấp tỉnh đăng ký xây dựng quyết định của UBND quy định tại điểm b và điểm c khoản 2 Điều 21 của Luật. Việc đăng ký xây dựng quyết định của UBND thực hiện theo Quy chế làm việc của UBND.

Để bảo đảm việc thu lệ phí trước bạ từ ngày 1/1/2026, đề nghị các Thuế tỉnh, thành phố khẩn trương báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chủ động phân công các đơn vị trực thuộc xây dựng và trình UBND tỉnh ban hành Bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới áp dụng cho địa phương từ ngày 1/1/2026, làm căn cứ điều chỉnh, bổ sung định kỳ theo đúng quy định pháp luật.

