Sớm xác định vị trí việc làm, số lượng biên chế, thực hiện chính sách tiền lương mới

“Đảng vì dân, dân tin Đảng”

Tại phiên khai mạc sáng 20/10, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 10 , Quốc hội khóa XV.

Ông Đỗ Văn Chiến nêu rõ, cử tri và nhân dân vui mừng, đánh giá cao Đảng, Nhà nước đã tổ chức rất thành công Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, triển lãm thành tựu đất nước nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh.

Nhân dịp này, Đảng và Nhà nước đã tặng mỗi người 100 nghìn đồng, để lại trong lòng nhân dân cảm xúc dâng trào về tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước đối với đời sống nhân dân, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt “Đảng vì dân, dân tin Đảng”.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến. Ảnh: Như Ý

Cùng với đó, cử tri và nhân dân đồng tình và tin tưởng vào cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được tiếp tục thực hiện quyết liệt, đạt nhiều kết quả rất quan trọng, cả phòng, chống tham nhũng và phòng chống lãng phí, tiêu cực.

Các biện pháp đấu tranh phòng ngừa ngày càng thực chất, hiệu quả hơn, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Cũng theo ông Đỗ Văn Chiến, cử tri và nhân dân rất quan tâm đến Đại hội Đảng cấp xã, cấp tỉnh, đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Cử tri và nhân dân cho rằng Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đã thống nhất rất cao từ trung ương đến địa phương, cơ sở ở trong Đảng và trong các tầng lớp nhân dân đều chung một tiếng nói “đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, xây dựng đất nước thịnh vượng, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”.

Chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cử tri và nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về chính sách áp đặt thuế quan của Mỹ, mặc dù đã có điều chỉnh nhưng vẫn còn nguy cơ rủi ro lớn cho các ngành xuất khẩu chủ lực của Việt Nam; lo ngại về tác động của lạm phát toàn cầu cùng với sự biến động khó lường của giá vàng và bất động sản đến kinh tế trong nước, lo ngại về giá nguyên vật liệu và tiền điện tăng cao.

Các đại biểu Quốc hội tại phiên khai mạc. Ảnh: Như Ý

Cử tri và nhân dân cũng băn khoăn, lo lắng về tình trạng vi phạm quy định về phòng chống cháy nổ, vẫn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra, các vụ cháy, nổ làm chết nhiều người; tình hình thiên tai, “bão chồng bão, lũ chồng lũ”, gây hậu quả rất nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng và tài sản, đời sống của nhân dân.

Đáng lưu ý, tình trạng ngập lụt, tắc đường chưa có giải pháp tháo gỡ hiệu quả ở thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh; cử tri và nhân dân rất mong đợi Đảng và Nhà nước có giải pháp căn cơ, khả thi hơn trong phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường đất, nước, không khí... để người dân có cuộc sống ổn định, an toàn.

Trên cơ sở ý kiến, kiến nghị, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kiến nghị với Đảng và Nhà nước tiếp tục chỉ đạo quyết liệt và ban hành các hướng dẫn, biện pháp tổ chức thực hiện chính quyền địa phương hai cấp sau sắp xếp, sáp nhập; bảo đảm thực sự tinh, gọn, hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó, cần quan tâm đầu tư, nâng cấp hạ tầng kỹ thuật số; đồng bộ thông tin cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; đất đai... giải quyết cắt giảm các thủ tục hành chính ở mọi lĩnh vực của đời sống xã hội; sớm hoàn thành việc xác định vị trí việc làm, số lượng biên chế tương ứng, từ đó thực hiện chính sách tiền lương mới, đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, chuẩn hóa (trình độ, năng lực, trách nhiệm) của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng đề nghị Đảng, Nhà nước tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt hiệu quả hơn nữa công tác phòng chống sản xuất, mua bán, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng; kiên quyết phát hiện, xử lý nghiêm minh những người tung tin thất thiệt, phương hại đến lợi ích của tổ chức, cá nhân, của Đảng và Nhà nước…