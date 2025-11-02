Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sơn Tùng M-TP vượt mặt Trấn Thành!

02-11-2025 - 09:54 AM | Sống

Khi người khác nỗ lực để tạo ra xu hướng, Sơn Tùng M-TP lại chính là xu hướng.

Trong suốt 10 năm thống trị làng giải trí Việt, Sơn Tùng M-TP vẫn là cái tên khiến mọi bảng xếp hạng phải “chao đảo” mỗi khi xuất hiện. Cứ mỗi lần đứng trước truyền thông, dù là trên sân khấu âm nhạc, các thương vụ hợp tác làm ăn, hay thậm chí chỉ là 1 động thái nhỏ trên mạng xã hội,... Miễn là có tên Sơn Tùng M-TP xuất hiện, tất cả đều trở thành một "cú nổ".

Câu nói bâng quơ "Flop quá thì ghi tên anh vào" cũng lập tức trở thành trend mới trên tất cả các nền tảng MXH thời gian qua. Và tháng 9/2025 cũng không ngoại lệ, anh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 Người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội do Socialite công bố, với 1.822.269 lượt thảo luận, bỏ xa vị trí thứ hai là Trấn Thành.

Sơn Tùng M-TP vượt mặt Trấn Thành!- Ảnh 1.

Sơn Tùng M-TP dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 Người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tháng 9/2025 do Socialite công bố.

Top 10 người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Tháng 9/2025 (Theo Socialite)

1. Sơn Tùng M-TP - 1.822.269 thảo luận

2. Trấn Thành - 1.395.043 thảo luận

3. Quang Hùng MasterD - 1.084.462 thảo luận

4. Đức Phúc - 943.895 thảo luận

5. Steven Nguyễn - 921.664 thảo luận

6. Ninh Dương Story - 852.648 thảo luận

7. Hương Giang – 764.181 thảo luận

8. Hoà Minzy - 701.264 thảo luận

9. Negav - 648.751 thảo luận

10. Lê Dương Bảo Lâm - 615.996 thảo luận

Điều đáng nói, dù không phát hành ca khúc mới, không có hoạt động truyền thông rầm rộ, Sơn Tùng vẫn đủ khiến mạng xã hội “bùng nổ”. Khi người khác nỗ lực để tạo ra xu hướng, anh lại chính là xu hướng.

Tháng 9 cũng là tháng đáng nhớ của chủ nhân bài hit "Đừng làm trái tim anh đau" khi Ecovacs - thương hiệu hàng đầu thế giới về robot hút bụi thông minh - chính thức công bố anh trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam. Đây không chỉ là một trong những sự kiện truyền thông bùng nổ, mà còn đánh dấu sự giao thoa hoàn hảo giữa công nghệ và sáng tạo, giữa trí tuệ nhân tạo và cảm hứng con người.

Sơn Tùng M-TP vượt mặt Trấn Thành!- Ảnh 2.

Sơn Tùng M-TP vượt mặt Trấn Thành!- Ảnh 3.

Sơn Tùng M-TP từ lâu đã là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tại Việt Nam. Anh đại diện cho tinh thần tiên phong, sáng tạo không ngừng nghỉ và khả năng “tái định nghĩa chuẩn mực”. Chính những yếu tố này khiến Ecovacs lựa chọn anh trở thành người đồng hành trong hành trình mở rộng thị trường”, thương hiệu cho biết.

Đáng chú ý, chỉ riêng hashtag #CuốnHútThật cán mốc hơn 16.000 bài viết trên Facebook trong vòng 2 tuần, đồng thời thu về tổng cộng hơn 30.000 bài viết cho các hashtag liên quan - Một con số mà bất kỳ chiến dịch truyền thông nào cũng ao ước.

Trấn Thành đã thay đổi

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tại sao người Nhật uống trà bằng chén không quai?

Tại sao người Nhật uống trà bằng chén không quai? Nổi bật

Cụ ông bán nhà 2 tỷ ở thành phố, về quê dưỡng già cùng em trai: 2 năm sau, tiền hết tình cũng chẳng còn

Cụ ông bán nhà 2 tỷ ở thành phố, về quê dưỡng già cùng em trai: 2 năm sau, tiền hết tình cũng chẳng còn Nổi bật

Không phải mê tín, 3 vị trí trong nhà ‘cấm kỵ’ đặt cây: Phạm phải dễ làm tài lộc tiêu tán, sức khỏe sa sút

Không phải mê tín, 3 vị trí trong nhà ‘cấm kỵ’ đặt cây: Phạm phải dễ làm tài lộc tiêu tán, sức khỏe sa sút

09:18 , 02/11/2025
Bí mật giấu 2 năm của Trương Ngọc Ánh

Bí mật giấu 2 năm của Trương Ngọc Ánh

09:05 , 02/11/2025
Miền Bắc sắp chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm

Miền Bắc sắp chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm

08:48 , 02/11/2025
Bài tập viết của học sinh lớp 1 khiến ai cũng sang chấn: Phụ huynh cũng có giới hạn mà!

Bài tập viết của học sinh lớp 1 khiến ai cũng sang chấn: Phụ huynh cũng có giới hạn mà!

08:45 , 02/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên