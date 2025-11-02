Sơn Tùng M-TP vượt mặt Trấn Thành!

Trong suốt 10 năm thống trị làng giải trí Việt, Sơn Tùng M-TP vẫn là cái tên khiến mọi bảng xếp hạng phải “chao đảo” mỗi khi xuất hiện. Cứ mỗi lần đứng trước truyền thông, dù là trên sân khấu âm nhạc, các thương vụ hợp tác làm ăn, hay thậm chí chỉ là 1 động thái nhỏ trên mạng xã hội,... Miễn là có tên Sơn Tùng M-TP xuất hiện, tất cả đều trở thành một "cú nổ".

Câu nói bâng quơ "Flop quá thì ghi tên anh vào" cũng lập tức trở thành trend mới trên tất cả các nền tảng MXH thời gian qua. Và tháng 9/2025 cũng không ngoại lệ, anh tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 Người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội do Socialite công bố, với 1.822.269 lượt thảo luận, bỏ xa vị trí thứ hai là Trấn Thành.

Sơn Tùng M-TP dẫn đầu bảng xếp hạng Top 10 Người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tháng 9/2025 do Socialite công bố.

Top 10 người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội Tháng 9/2025 (Theo Socialite)

1. Sơn Tùng M-TP - 1.822.269 thảo luận

2. Trấn Thành - 1.395.043 thảo luận

3. Quang Hùng MasterD - 1.084.462 thảo luận

4. Đức Phúc - 943.895 thảo luận

5. Steven Nguyễn - 921.664 thảo luận

6. Ninh Dương Story - 852.648 thảo luận

7. Hương Giang – 764.181 thảo luận

8. Hoà Minzy - 701.264 thảo luận

9. Negav - 648.751 thảo luận

10. Lê Dương Bảo Lâm - 615.996 thảo luận

Điều đáng nói, dù không phát hành ca khúc mới, không có hoạt động truyền thông rầm rộ, Sơn Tùng vẫn đủ khiến mạng xã hội “bùng nổ”. Khi người khác nỗ lực để tạo ra xu hướng, anh lại chính là xu hướng.

Tháng 9 cũng là tháng đáng nhớ của chủ nhân bài hit "Đừng làm trái tim anh đau" khi Ecovacs - thương hiệu hàng đầu thế giới về robot hút bụi thông minh - chính thức công bố anh trở thành đại sứ thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam. Đây không chỉ là một trong những sự kiện truyền thông bùng nổ, mà còn đánh dấu sự giao thoa hoàn hảo giữa công nghệ và sáng tạo, giữa trí tuệ nhân tạo và cảm hứng con người.

“Sơn Tùng M-TP từ lâu đã là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ nhất tại Việt Nam. Anh đại diện cho tinh thần tiên phong, sáng tạo không ngừng nghỉ và khả năng “tái định nghĩa chuẩn mực”. Chính những yếu tố này khiến Ecovacs lựa chọn anh trở thành người đồng hành trong hành trình mở rộng thị trường”, thương hiệu cho biết.

Đáng chú ý, chỉ riêng hashtag #CuốnHútThật cán mốc hơn 16.000 bài viết trên Facebook trong vòng 2 tuần, đồng thời thu về tổng cộng hơn 30.000 bài viết cho các hashtag liên quan - Một con số mà bất kỳ chiến dịch truyền thông nào cũng ao ước.