Trấn Thành lại gây sốc

Tối 26/10, tập 4 Running Man Vietnam mùa mới với chủ đề "Tín hiệu sóng siêu âm" đã lên sóng, thu hút sự chú ý lớn từ khán giả. Tập này đánh dấu sự trở lại đầy ấn tượng của Ninh Dương Lan Ngọc sau thời gian vắng bóng vì chấn thương ở chân từ tập 2 và 3. Bên cạnh dàn cast chính gồm Trấn Thành, Anh Tú (Atus), Quang Tuấn, Lan Ngọc, Liên Bỉnh Phát, Quân A.P và Quang Trung, tập 4 còn chào đón các khách mời nổi bật: Đông Nhi, Diệu Nhi, Hậu Hoàng, Cầm và "kình ngư" Ánh Viên.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của tập 4 là màn thách đấu giữa Trấn Thành và vận động viên bơi lội Ánh Viên trong thử thách băng qua cầu phao để giành vật phẩm. Thay vì đi trên cầu, cả hai chọn cách bơi để vượt qua thử thách. Ở những giây cuối, Trấn Thành bất ngờ đuổi theo Ánh Viên trên cầu phao, nhưng không may trượt chân ngã, để lộ vòng hai khiến cả trường quay và khán giả bật cười. Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, được nhiều nghệ sĩ chia sẻ và trở thành tâm điểm bàn tán.

Trấn Thành tự đăng khoảnh khắc hài hước trên trang cá nhân

Không dừng lại ở đó, Trấn Thành tiếp tục bị "dìm hàng" khi chính anh đăng tải khoảnh khắc hài hước này lên trang cá nhân kèm dòng trạng thái đầy cảm xúc: "Mấy đứa quá tàn tệ với anh!!! Chỉ 1 động tác nhỏ thôi!!!!! Một trái tim, một chiếc lá, một tấm khiêng sao tụi bây ko vẽ che cái 'bịch bánh canh' của anh lại! Người cần nhắc nhất là con nhỏ 'vợ thằng Sáu'!!! Mày bớt biểu cảm lại!!!! Mày giết anh ko gương đao!!!!! Chí mạng!!!!!! Hở cái trống ra, nhục có 1 thôi! Mày biểu cảm cái nó nhân lên 10 lần! Cả thế giới đang tập trung vô miếng mỡ của tui! Thật sự suy sụp!!!!

Dưới phần bình luận, Diệu Nhi hóm hỉnh đáp lại rằng cô không biết dùng từ gì để biện minh cho biểu cảm "phá đảo" của mình. Trong khi đó, Lan Ngọc cũng góp vui bằng cách đăng ảnh kèm dòng chia sẻ: "Sao nỡ làm vậy với anh tôi". Khoảnh khắc này nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác, bình luận từ người hâm mộ, biến Trấn Thành thành "nạn nhân" bị chọc ghẹo vì vòng hai trên khắp các diễn đàn.

Đây không phải lần đầu tiên Trấn Thành trở thành tâm điểm trêu chọc vì ngoại hình. Trong các mùa Running Man Vietnam trước, nam MC thường xuyên bị đồng đội và khán giả "soi" vòng hai. Ở mùa 1, Trấn Thành từng bị Jun Phạm và BB Trần "troll" khi liên tục nhắc đến việc anh "phát tướng" trong các thử thách vận động. Hay như trong một tập của mùa 2, khi tham gia trò chơi nhảy bao bố, Trấn Thành bị Ngô Kiến Huy dí dỏm bình luận: "Anh Thành nhảy mà bao bố muốn nứt!", khiến cả trường quay cười nghiêng ngả. Những khoảnh khắc này không chỉ mang lại tiếng cười mà còn thể hiện sự lăn xả, không ngại bị "dìm" của Trấn Thành để tạo không khí vui vẻ cho chương trình.

Running Man Vietnam mùa này tiếp tục ghi điểm với sự dẫn dắt tài tình của Trấn Thành. Trong vai trò "người cầm trịch", anh không chỉ kết nối các thành viên mà còn lăn xả hết mình, thậm chí không ngại "chơi dơ" để giành chiến thắng. Liên Bỉnh Phát vẫn giữ vững phong độ với thể lực vượt trội và sự nhanh nhẹn, trong khi các thành viên mới như Anh Tú, Quang Trung dần tạo dấu ấn riêng. Sự trở lại của Lan Ngọc sau chấn thương cũng là điểm sáng, dù cô vẫn cần thời gian để hồi phục hoàn toàn.

Tập 4 Running Man Vietnam không chỉ mang lại tiếng cười mà còn tạo nên những khoảnh khắc "viral" trên mạng xã hội. Từ màn ngã lộ vòng hai của Trấn Thành, biểu cảm "phá đảo" của Diệu Nhi đến sự ăn ý của cặp đôi Diệu Nhi - Anh Tú, tất cả đã góp phần làm nên sức hút của chương trình. Với dàn cast và khách mời chất lượng, Running Man Vietnam tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những show giải trí được yêu thích nhất hiện nay.

Tổng hợp