Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Không nghĩ Doãn Hải My lại xinh thế này

27-10-2025 - 15:18 PM | Lifestyle

Loạt ảnh không có điểm chê của vợ chồng Văn Hậu.

Sau khi kết hôn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu và sinh con đầu lòng, Doãn Hải My ngày càng nhận được nhiều lời khen về nhan sắc và thần thái. Mỗi lần xuất hiện, cô đều toát lên vẻ đẹp đằm thắm, thanh lịch và viên mãn của người phụ nữ hạnh phúc.

Không nghĩ Doãn Hải My lại xinh thế này- Ảnh 1.

Nhan sắc cực ngọt ngào của Doãn Hải My dù đã là mẹ một con

Không nghĩ Doãn Hải My lại xinh thế này- Ảnh 2.

Không nghĩ Doãn Hải My lại xinh thế này- Ảnh 3.

Không nghĩ Doãn Hải My lại xinh thế này- Ảnh 4.

Trong loạt ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Doãn Hải My cùng chồng và con trai xuất hiện trong không gian ấm áp, cả ba diện trang phục trắng đồng điệu. Người đẹp sinh năm 2001 gây ấn tượng với chiếc váy ren dài tay ôm sát, tôn dáng và khéo léo khoe đường cong mềm mại. Làn da sáng mịn, mái tóc búi thấp cùng đôi hoa tai ngọc trai giúp cô giữ được vẻ thanh lịch, tinh tế. Doãn Hải My vẫn nổi bật nhờ thần thái nhẹ nhàng, tự nhiên, vẻ đẹp của người phụ nữ đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của hạnh phúc.

 Trước đây, Doãn Hải My được biết đến với hình ảnh trong sáng, dịu dàng khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau khi kết hôn và sinh con, cô chuyển sang phong cách trưởng thành hơn vẫn giữ nét nữ tính vốn có nhưng thêm phần chững chạc, sang trọng. 

Không nghĩ Doãn Hải My lại xinh thế này- Ảnh 5.

Hải My ngày càng xinh

Không nghĩ Doãn Hải My lại xinh thế này- Ảnh 6.

Bóng lưng nuột nà của nàng WAG

Không chỉ thay đổi về diện mạo, Doãn Hải My còn khiến công chúng ấn tượng bởi thần thái bình yên, tự tin. Cô và Đoàn Văn Hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ngập tràn yêu thương. Chính sự đồng hành và nâng niu của chồng đã giúp cô ngày càng rạng rỡ, toát lên khí chất của người phụ nữ được yêu thương đúng cách.

Không nghĩ Doãn Hải My lại xinh thế này- Ảnh 7.

Văn Hậu cưng vợ hết nấc

Không nghĩ Doãn Hải My lại xinh thế này- Ảnh 8.

Không nghĩ Doãn Hải My lại xinh thế này- Ảnh 9.

Trước Đỗ Hà, đám cưới của Đoàn Văn Hậu - Doãn Hải My cũng khiến dân tình luỵ mãi không thôi

 

Theo Hải Đăng

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhìn vào bên trong 1 khu biệt thự dưỡng già cao cấp, nhiều người chỉ muốn nghỉ hưu luôn

Nhìn vào bên trong 1 khu biệt thự dưỡng già cao cấp, nhiều người chỉ muốn nghỉ hưu luôn Nổi bật

Lần đầu tiên, kiểu nhà gỗ này xuất hiện tại Việt Nam: Hơn 10.000 người ghé qua xem chỉ trong 1 ngày

Lần đầu tiên, kiểu nhà gỗ này xuất hiện tại Việt Nam: Hơn 10.000 người ghé qua xem chỉ trong 1 ngày Nổi bật

Khi “cũ” thành xu hướng: Người trẻ đang tìm kiếm điều gì trong những khu dân cư xập xệ giữa lòng thành phố?

Khi “cũ” thành xu hướng: Người trẻ đang tìm kiếm điều gì trong những khu dân cư xập xệ giữa lòng thành phố?

15:10 , 27/10/2025
Ngô Thanh Vân bất ngờ tái xuất tại sự kiện sau khi sinh con đầu lòng: Sắc vóc trông thế nào?

Ngô Thanh Vân bất ngờ tái xuất tại sự kiện sau khi sinh con đầu lòng: Sắc vóc trông thế nào?

14:58 , 27/10/2025
Ai hại Lưu Diệc Phi?

Ai hại Lưu Diệc Phi?

14:55 , 27/10/2025
Nam ca sĩ sở hữu khách sạn 50 phòng TP.HCM: “Tôi không cần là kim cương”

Nam ca sĩ sở hữu khách sạn 50 phòng TP.HCM: “Tôi không cần là kim cương”

14:50 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên