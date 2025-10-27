Không nghĩ Doãn Hải My lại xinh thế này

Sau khi kết hôn với cầu thủ Đoàn Văn Hậu và sinh con đầu lòng, Doãn Hải My ngày càng nhận được nhiều lời khen về nhan sắc và thần thái. Mỗi lần xuất hiện, cô đều toát lên vẻ đẹp đằm thắm, thanh lịch và viên mãn của người phụ nữ hạnh phúc.

Nhan sắc cực ngọt ngào của Doãn Hải My dù đã là mẹ một con

Trong loạt ảnh kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Doãn Hải My cùng chồng và con trai xuất hiện trong không gian ấm áp, cả ba diện trang phục trắng đồng điệu. Người đẹp sinh năm 2001 gây ấn tượng với chiếc váy ren dài tay ôm sát, tôn dáng và khéo léo khoe đường cong mềm mại. Làn da sáng mịn, mái tóc búi thấp cùng đôi hoa tai ngọc trai giúp cô giữ được vẻ thanh lịch, tinh tế. Doãn Hải My vẫn nổi bật nhờ thần thái nhẹ nhàng, tự nhiên, vẻ đẹp của người phụ nữ đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của hạnh phúc.

Trước đây, Doãn Hải My được biết đến với hình ảnh trong sáng, dịu dàng khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2020. Sau khi kết hôn và sinh con, cô chuyển sang phong cách trưởng thành hơn vẫn giữ nét nữ tính vốn có nhưng thêm phần chững chạc, sang trọng.

Hải My ngày càng xinh

Bóng lưng nuột nà của nàng WAG

Không chỉ thay đổi về diện mạo, Doãn Hải My còn khiến công chúng ấn tượng bởi thần thái bình yên, tự tin. Cô và Đoàn Văn Hậu thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị nhưng ngập tràn yêu thương. Chính sự đồng hành và nâng niu của chồng đã giúp cô ngày càng rạng rỡ, toát lên khí chất của người phụ nữ được yêu thương đúng cách.