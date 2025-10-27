Chủ khách sạn Colline Dalat - chồng Quỳnh Châu: Visual đỉnh, "pro5" khủng và màn làm quen vợ 100 điểm thẳng thắn!

Sau nửa thập kỷ gắn bó, Á hậu Quỳnh Châu đã chính thức nên duyên với thiếu gia Nguyễn Ngọc Phát. Chồng Quỳnh Châu không chỉ sở hữu dung mạo điển trai mà còn có "pro5" không phải dạng vừa, anh là CEO của một khách sạn lớn và nổi tiếng tại Đà Lạt. Trong đám cưới hoành tráng, Á hậu Quỳnh Châu lần đầu tiết lộ những bí mật giữ kín suốt hành trình 5 năm gắn bó của cả hai.

Ngọc Phát cho biết anh là người chủ động nhắn tin làm quen với Quỳnh Châu và hồi hộp chờ đợi được đối phương đáp lời. Trong thời gian đó, Quỳnh Châu đang ế show nên "ngó" qua thông tin của Ngọc Phát, thấy anh là chủ khách sạn nên cứ ngỡ nhắn tin để "book show". Vì thế, Á hậu Quỳnh Châu trả lời tin nhắn "Hi Châu, Phát hỏi Châu chuyện này được không?" của Ngọc Phát. Thừa thắng xông lên, nam thiếu gia hỏi thẳng Quỳnh Châu: "Châu có bạn trai chưa?" và từ đó cả hai bắt đầu trò chuyện, tìm hiểu nhau để đến hiện tại cùng dắt tay vào lễ đường.

Quỳnh Châu tiết lộ lý do trả lời tin nhắn làm quen của chồng vì đang "ế show"

Trong lễ thề nguyện, Quỳnh Châu còn tiết lộ có thời điểm cô và chồng trải qua khó khăn chứ không phải lúc nào cũng "chanh sả" như mọi người vẫn nghĩ. Cô dâu nói: "Mọi người đều nghĩ anh là thiếu gia. Nhưng những người thân ở đây đều biết chúng mình đã cùng nhau đi qua những ngày không có một đồng nào trong thời dịch. Em đã chọn anh làm chồng của em và sẽ yêu anh bây giờ, sau này, và cả cho đến khi tim em ngừng đập. Em là nước sôi vì luôn vội vàng, còn anh là nước hồ giúp em bình tĩnh, cảm thấy bình yên".

Thiếu gia Ngọc Phát cũng thể hiện trách nhiệm với gia đình khi vừa khóc vừa nhắn nhủ vợ: "Anh hứa cùng em chăm lo cho con cái, gia đình, bằng tình yêu, hiểu biết và trách nhiệm. Với anh, hạnh phúc của em là quan trọng nhất, vì khi em mỉm cười, anh biết mình đang sống với những gì đẹp đẽ nhất. Anh hứa sẽ luôn nhìn lại mình trước mọi lời nói, hành động, để yêu em chân thành, không bằng phản ứng mà bằng hiểu và thương. Anh biết hạnh phúc sẽ không tự có, mà phải xây dựng từng ngày, trong từng hơi thở và nỗ lực nhỏ bé của chúng mình, như là: nếu em quên sạc điện thoại trước khi đi ngủ - anh sẽ sạc thay em, những lúc em bận rộn nhiều mà quên ăn - anh sẽ làm đồ ăn cho em. Anh tin, chỉ cần có nhau mình sẽ nuôi lớn được hạnh phúc đó".

Màn thề nguyện xúc động của cặp đôi ở lễ thề nguyện

Tiến Phát xúc động khi nhìn lại 5 năm yêu Quỳnh Châu

Quỳnh Châu cho biết cả hai từng rơi vào giai đoạn không có 1 đồng

Chế Nguyễn Quỳnh Châu từng tham gia chương trình Project Runway 2014, Vietnam's Next Top Model 2014. Trong lĩnh vực thi nhan sắc, cô từng lọt vào top 5 cuộc thi Hoa khôi Áo dài 2016, Á hậu 1 Hoa hậu Hoa hậu Hoà bình Việt Nam. Quỳnh Châu công khai bạn trai vào cuối năm 2022, sau 2 năm cả hai yêu đương trong âm thầm.

Chồng của Quỳnh Châu tên Nguyễn Ngọc Phát, sinh năm 1980, là doanh nhân trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành. Ngọc Phát là đồng sáng lập, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm CEO khách sạn có tiếng tại Đà Lạt. Trước khi về xây dựng sự nghiệp tại Việt Nam, Ngọc Phát từng du học, tốt nghiệp thạc sĩ tài chính ở Anh, có hơn 10 năm kinh doanh lĩnh vực thương mại, dịch vụ lưu trú và du lịch, chuyên sâu về quản trị vận hành.

Visual "tổng tài" đẹp trai ngời ngời của chồng Quỳnh Châu

Hành trình tình yêu của Quỳnh Châu và bạn trai Ngọc Phát cũng khiến công chúng ngưỡng mộ vì sự bền bỉ và chân thành. Cả hai bắt đầu tìm hiểu từ năm 2020, sau đó công khai tình cảm vào dịp Giáng sinh 2022. Trong suốt 5 năm bên nhau, họ luôn giữ mối quan hệ kín đáo, ít chia sẻ với truyền thông. Quỳnh Châu từng chia sẻ bạn trai rất yêu thương và kính trọng ba mẹ cô, luôn sát cánh động viên trong các cuộc thi nhan sắc và tự hào khi nhắc đến thành tích của bạn gái. Với nàng hậu, việc có một hậu phương vững chắc như vậy chính là nguồn động lực lớn để cô tự tin tiến về phía trước.