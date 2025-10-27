Cát-xê của Hoà Minzy tại đám cưới Á hậu Quỳnh Châu: 4 phong bì và 20 đêm ở phòng khách sạn đẹp nhất!

Tối 26/10, 10, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và bạn trai doanh nhân Phát Nguyễn đã chính thức tổ chức lễ cưới tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Đám cưới của người đẹp còn là dịp để dàn sao Vbiz đình đám tới chung vui và “chặt chém” ra trò với những bộ cánh sang trọng cùng nhan sắc đỉnh cao.

Ngày trọng đại của Quỳnh Châu và bạn trai có sự góp mặt của loạt người đẹp, bông hậu và bạn bè, đồng nghiệp nổi tiếng như Hòa Minzy, Hoàng Thuỳ, Ngô Kiến Huy, Lynk Lee, Khổng Tú Quỳnh, Sam, LyLy, Ngọc Châu, Khánh Vân, Lê Hoàng Phương, Bùi Quỳnh Hoa, Bảo Ngọc...

Hôn lễ quy tụ dàn sao Việt đình đám

Đặc biệt, Hoà Minzy trong lúc cao hứng đã leo lên bục sân khấu, bắt nhịp cho mọi người hát Bắc Bling cùng Mai Tiến Dũng. Nữ ca sĩ không tập trung quá vào việc hát hay mà thay vào đó là khuấy động bầu không khí. Hòa Minzy năng nổ mời quan khách cùng hát vang trên giai điệu Bắc Bling để chúc mừng cô chị thân thiết.

Chú rể Phát Nguyễn ưu ái trả cát-xê nóng cho Hoà Minzy sau màn trình diễn đầy năng lượng là… 4 phong bì. Tuy nhiên, bên trong có “lương lậu” hay không thì ít ai biết, nhưng có vẻ chỉ mang tinh thần “vui là chính”. Giọng ca Thị Mầu còn xin thêm 20 đêm ở khách sạn 4 sao. Cô nàng nhấn mạnh là phòng đẹp nhất, to nhất và cao nhất.

Màn tương tác giữa Hòa Minzy và Phát Nguyễn nhận được tràng cười lớn, góp phần giúp bầu không khí càng thêm thoải mái và nóng hơn nữa. Ngoài ra, cách Hoà Minzy “hơn thua” đứng trên 1 bậc so với Quỳnh Châu cũng gây chú ý không kém. Hòa Minzy dù đi giày cao gót nhưng vẫn lọt thỏm giữa cô dâu và rừng chân dài xuất hiện tại lễ cưới.

Hoà Minzy thích thú khi "khều" được 20 đêm ở khách sạn cao cấp từ chú rể