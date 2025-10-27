Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cát-xê của Hoà Minzy tại đám cưới Á hậu Quỳnh Châu: 4 phong bì và 20 đêm ở phòng khách sạn đẹp nhất!

27-10-2025 - 09:50 AM | Lifestyle

Hòa Minzy bất ngờ được trả cát-xê nóng tại lễ cưới của Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và bạn trai doanh nhân.

Tối 26/10, 10, Á hậu Chế Nguyễn Quỳnh Châu và bạn trai doanh nhân Phát Nguyễn đã chính thức tổ chức lễ cưới tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm của cư dân mạng. Đám cưới của người đẹp còn là dịp để dàn sao Vbiz đình đám tới chung vui và “chặt chém” ra trò với những bộ cánh sang trọng cùng nhan sắc đỉnh cao. 

Ngày trọng đại của Quỳnh Châu và bạn trai có sự góp mặt của loạt người đẹp, bông hậu và bạn bè, đồng nghiệp nổi tiếng như Hòa Minzy, Hoàng Thuỳ, Ngô Kiến Huy, Lynk Lee, Khổng Tú Quỳnh, Sam, LyLy, Ngọc Châu, Khánh Vân, Lê Hoàng Phương, Bùi Quỳnh Hoa, Bảo Ngọc...

Cát-xê của Hoà Minzy tại đám cưới Á hậu Quỳnh Châu: 4 phong bì và 20 đêm ở phòng khách sạn đẹp nhất!- Ảnh 1.

Cát-xê của Hoà Minzy tại đám cưới Á hậu Quỳnh Châu: 4 phong bì và 20 đêm ở phòng khách sạn đẹp nhất!- Ảnh 2.

Cát-xê của Hoà Minzy tại đám cưới Á hậu Quỳnh Châu: 4 phong bì và 20 đêm ở phòng khách sạn đẹp nhất!- Ảnh 3.

Hôn lễ quy tụ dàn sao Việt đình đám

Đặc biệt, Hoà Minzy trong lúc cao hứng đã leo lên bục sân khấu, bắt nhịp cho mọi người hát Bắc Bling cùng Mai Tiến Dũng. Nữ ca sĩ không tập trung quá vào việc hát hay mà thay vào đó là khuấy động bầu không khí. Hòa Minzy năng nổ mời quan khách cùng hát vang trên giai điệu Bắc Bling để chúc mừng cô chị thân thiết. 

Chú rể Phát Nguyễn ưu ái trả cát-xê nóng cho Hoà Minzy sau màn trình diễn đầy năng lượng là… 4 phong bì. Tuy nhiên, bên trong có “lương lậu” hay không thì ít ai biết, nhưng có vẻ chỉ mang tinh thần “vui là chính”. Giọng ca Thị Mầu còn xin thêm 20 đêm ở khách sạn 4 sao. Cô nàng nhấn mạnh là phòng đẹp nhất, to nhất và cao nhất.

Màn tương tác giữa Hòa Minzy và Phát Nguyễn nhận được tràng cười lớn, góp phần giúp bầu không khí càng thêm thoải mái và nóng hơn nữa. Ngoài ra, cách Hoà Minzy “hơn thua” đứng trên 1 bậc so với Quỳnh Châu cũng gây chú ý không kém. Hòa Minzy dù đi giày cao gót nhưng vẫn lọt thỏm giữa cô dâu và rừng chân dài xuất hiện tại lễ cưới. 

Cát-xê của Hoà Minzy tại đám cưới Á hậu Quỳnh Châu: 4 phong bì và 20 đêm ở phòng khách sạn đẹp nhất!- Ảnh 4.

Hoà Minzy thích thú khi "khều" được 20 đêm ở khách sạn cao cấp từ chú rể

Cát-xê của Hoà Minzy tại đám cưới Á hậu Quỳnh Châu: 4 phong bì và 20 đêm ở phòng khách sạn đẹp nhất!- Ảnh 5.

Cô nàng ăn gian chiều cao khi đứng trên 1 bậc so với Quỳnh Châu

Hoà Minzy lần đầu chia sẻ biến cố ông đột ngột qua đời, khóc nức nở khi thấy giường ông nay chỉ còn di ảnh

Theo Bạch Khởi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Cảnh tượng nàng thơ mùa thu ở Hồ Gươm: Khác xa Nhà Thờ Lớn!

Cảnh tượng nàng thơ mùa thu ở Hồ Gươm: Khác xa Nhà Thờ Lớn! Nổi bật

Người giữ nhà, nhà dưỡng người: Dù nhà lớn hay nhỏ, 4 nơi này càng được giữ sạch sẽ thì bạn sẽ sống càng lâu, gia đình nhiều may mắn

Người giữ nhà, nhà dưỡng người: Dù nhà lớn hay nhỏ, 4 nơi này càng được giữ sạch sẽ thì bạn sẽ sống càng lâu, gia đình nhiều may mắn Nổi bật

Từ Hà Nội vào Đà Nẵng xây nhà 4 tầng 2 tỷ: Cặp vợ chồng này tìm thấy cuộc sống mơ ước ở tuổi 40

Từ Hà Nội vào Đà Nẵng xây nhà 4 tầng 2 tỷ: Cặp vợ chồng này tìm thấy cuộc sống mơ ước ở tuổi 40

09:18 , 27/10/2025
Chồng Quỳnh Lương gầy đến mức "da bọc xương"

Chồng Quỳnh Lương gầy đến mức "da bọc xương"

08:34 , 27/10/2025
Đàm Vĩnh Hưng hé lộ Cục trưởng Xuân Bắc gọi điện nói câu ấm lòng: "Sao anh phải sửa còm"

Đàm Vĩnh Hưng hé lộ Cục trưởng Xuân Bắc gọi điện nói câu ấm lòng: "Sao anh phải sửa còm"

07:43 , 27/10/2025
Lấy doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Hà được 1 điều khiến bao cô vợ ao ước!

Lấy doanh nhân Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Hà được 1 điều khiến bao cô vợ ao ước!

07:35 , 27/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên