Sóng biển Đồ Sơn cao 3-4m do ảnh hưởng bão số 5

Theo lãnh đạo UBND phường Đồ Sơn, buổi trưa và đầu giờ chiều địa phương có triều cường, kết hợp gió mạnh làm nước biển dâng cao khoảng 3m. Chiều cùng ngày, triều cường đạt đỉnh kết hợp với hoàn lưu bão số 5, có thể sóng biển ở Đồ Sơn còn dâng cao hơn nữa. Do đó, các tổ công tác địa phương ứng trực tất cả các nút giao nối ra ven biển để cấm người và phương tiện, hướng dẫn du khách và người dân di chuyển an toàn.