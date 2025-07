“Sóng” chưa kịp dâng cao, đất nền phía Nam bất ngờ quay đầu, động thái của “tay to” mua đất tỉnh mới đáng nói

Có lẽ, dùng từ "sốt chóng vánh" là phù hợp với thị trường đất nền phía Nam ở giai đoạn đầu năm 2025. Chỉ sau 3 tháng "làm mưa gió" trên thị trường với mức độ quan tâm tăng vọt 50-60%, vượt mặt các phân khúc khác, đất nền bất ngờ hạ nhiệt vào đầu quý 2/2025 - vốn là thời điểm được dự báo tăng tốc của loại hình này.

Đến hiện tại, khi mô hình chính quyền Tp.HCM mới chính thức đi vào vận hành cũng không khiến thị trường đất nền khu vực Tp.HCM, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu sôi động trở lại như hồi đầu năm 2025. Hiện hoạt động tìm kiếm đất đai của nhà đầu tư thưa dần. Dù giao dịch chậm nhịp nhưng các lô đất đã set mặt bằng giá mới.

Vào khoảng tháng 1 đến tháng 3/2025, đất nền tại khu Đông Tp.HCM, Dĩ An, Thuận An (Bình Dương), Nhơn Trạch (Đồng Nai) có dấu hiệu nóng sốt. Ngay khi có thông tin Bình Dương sáp nhập vào Tp.HCM, hoạt động mua bán đất đai tại khu vực này sôi động, giá và giao dịch ghi nhận tăng nhanh. Thậm chí, người có nhu cầu tìm kiếm đất để xây ở nếu không nhanh tay sẽ hết phần hoặc giá tăng thêm "một nấc" mới.



Anh T, người từng ít nhất 3 lần mua hụt lô đất nền tại P.Dĩ An, Bình Dương (nay là P.Dĩ An, Tp.HCM) trong đầu tháng 3/2025 cho biết: "Cứ hễ ưng lô đất nào là môi giới báo lô đó có người đã cọc. Đồng thời giá tăng thêm từ 50-100 triệu đồng trong vòng nửa tháng. Đến nay, thị trường hết sốt nhưng giá cũng đã tăng gần 15% so với giá thời điểm cuối năm 2024".

Hiệu ứng fomo đất nền hạ nhiệt trong vòng vài tháng. Nguồn dữ liệu Batdongsan.com.vn

Tại Nhơn Trạch (Đồng Nai), khoảng thời gian từ tháng 2 đến tháng 3/2025, cơn sốt đất nền diễn ra sôi sục ở các khu vực. Các nhà đầu tư khắp nơi đổ về đón đầu thông tin sáp nhập tỉnh thành. Trong đó có nhà đầu tư ôm bao tiền gom nhiều nền cùng lúc. Đến giữa tháng 4/2025, khi Nghị quyết 60-NQ/TW thông tin về danh sách dự kiến các đơn vị sáp nhập, trong đó Nhơn Trạch nằm ngoài danh sách sáp nhập vào Tp.HCM đã khiến "sơn sóng" đất nền phần nào "đứt gãy".

Trong tháng 4, mức độ quan tâm đất nền tại khu vực hạ nhiệt. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ ôm đất Nhơn Trạch mục đích lướt sóng theo thông tin sáp nhập tỏ ra hụt hẫng. Trong khi các nhà đầu tư "tay to" gom một lúc nhiều nền thì chưa có động thái rõ nét.

Theo một môi giới khu vực, nhà đầu tư sẵn tài chính không bị ảnh hưởng nhiều bởi thông tin sáp nhập. Thực tế, họ đã vào thị trường gom đất từ cuối năm 2022 để chờ đón sóng hạ tầng và quy hoạch khu vực trong dài hạn. Đến thời điểm Nhơn Trạch không sáp nhập Tp.HCM cũng không khiến họ xáo trộn quá nhiều. Thậm chí một số nhóm đầu tư vẫn âm thầm mua vào, ưu tiên các lô đất giá tốt, mặt tiền đường lớn, chờ cơ hội trong tương lai khi hạ tầng khu vực đang được đầu tư khá mạnh.

Tại Tp.HCM, thị trường đất nền cũng chưa có diễn biến mới sau khoảng 2-3 tháng sôi động. Một số nhà đầu tư từng "lùng sục" các nền đất thổ cư giá trên dưới 3 tỉ đồng/nền tại khu vực quận 9 đến nay tỏ ra im ắng. Thanh khoản chậm lại nhưng giá đất nền khu vực đã thiết lập mặt bằng mới. Những nhà đầu tư mua vào từ đầu năm 2025 đến nay hiện chưa bán ra, họ chờ thêm cơ hội trong thời gian tới. Trong khi đất nền Cần Giờ, sau tín hiệu sôi động ăn theo thông tin khởi công KĐT lấn biển Cần Giờ, đến nay cũng khá im ắng.

Theo giải thích của những người trong cuộc, việc đất nền phía Nam "sốt chóng vánh" rồi hạ nhiệt trong vòng vài tháng phần lớn đến từ tâm lý fomo theo thông tin quy hoạch và siêu dự án. Hoạt động phần lớn xuất phát từ nhu cầu đầu tư, trong khi nhu cầu ở thực trên thị trường chưa ổn định sau khoảng thời gian dài biến động.

Nếu đất nền tại khu vực Tp.HCM vẫn ghi nhận thanh khoản ổn định, dù không bùng nổ thì đất nền tỉnh tỏ ra im ắng hẳn sau khoảng thời gian sôi nổi. Tuy nhiên, theo dự báo, phân khúc này sẽ quay trở lại sau khi bộ máy hành chính được sắp xếp ổn định. Đây là giai đoạn mô hình chính quyền mới bắt đầu đi vào vận hành, cũng là khoảng thời gian nhà đầu tư quan sát, tìm hiểu và đưa ra quyết định đầu tư. Với việc ưu tiên đầu tư hạ tầng kết nối liên vùng hậu sáp nhập, thị trường bất động sản nói chung, đất nền nói riêng kì vọng sẽ có bước chuyển về sức cầu cũng như mặt bằng giá trong tương lai.