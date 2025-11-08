Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sông Đà 1 bị xử phạt do không công bố thông tin tài chính

08-11-2025 - 08:56 AM | Doanh nghiệp

Sông Đà 1 bị xử phạt do không công bố thông tin tài chính

Sông Đà 1 bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố một số thông tin phải công bố theo quy định.

Ngày 5/11/2025, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 394/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Sông Đà 1 (Số 18/165 Cầu Giấy, phường Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Theo đó, Sông Đà 1 bị phạt tiền 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, doanh nghiệp không công bố thông tin (CBTT) theo quy định trên hệ thống CBTT của UBCKNN và trên trang thông tin điện tử của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đối với Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2024; Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2025; Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán; Báo cáo tài chính năm 2024 2 đã được kiểm toán; Báo cáo thường niên năm 2023; Báo cáo thường niên năm 2024.

Cũng liên quan đến xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, Thanh tra UBCKNN đã ban hành Quyết định số 376/QĐ-XPHC đối với Công ty cổ phần Cơ khí Xây dựng AMECC (MCK: AMS; trụ sở chính: Km 35 Quốc lộ 10, xã An Quang, TP.Hải Phòng) số tiền 65 triệu đồng đối với hành vi công bố thông tin không đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2023, 2024 và 6 tháng đầu năm 2023, 2024, 2025.

AMS cũng bị phạt tiền 125 triệu đồng đối với hành vi không đảm bảo thành viên Ban kiểm soát đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện và không thuộc các trường hợp pháp luật quy định theo quy định.

Doanh nghiệp còn bị phạt 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan (các giao dịch chưa được ĐHĐCĐ/HĐQT công ty thông qua).


Theo PV

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ, âm vốn chủ sở hữu, 'cựu vương' ngành thép lên phương án tái cấu trúc

Lỗ lũy kế hơn 3.000 tỷ, âm vốn chủ sở hữu, 'cựu vương' ngành thép lên phương án tái cấu trúc Nổi bật

Sabeco (SAB) gặp khó khi nhiều hộ kinh doanh đóng cửa, nỗ lực tìm kênh phân phối mới

Sabeco (SAB) gặp khó khi nhiều hộ kinh doanh đóng cửa, nỗ lực tìm kênh phân phối mới Nổi bật

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm được điều mà chưa hãng bay giá rẻ nào tại Thái Lan làm được

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo làm được điều mà chưa hãng bay giá rẻ nào tại Thái Lan làm được

08:23 , 08/11/2025
Vitadairy vinh dự nhận giải thưởng Quốc tế nhờ Chuyển đổi số

Vitadairy vinh dự nhận giải thưởng Quốc tế nhờ Chuyển đổi số

08:00 , 08/11/2025
Hơn 57.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tháng 10/2025

Hơn 57.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tháng 10/2025

20:18 , 07/11/2025
Tổng thống Putin: “Dự án của bà Thái Hương góp phần tăng cường hợp tác Việt-Nga”

Tổng thống Putin: “Dự án của bà Thái Hương góp phần tăng cường hợp tác Việt-Nga”

20:00 , 07/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên