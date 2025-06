Sông Đà 11 chốt ngày chào bán hơn 18 triệu cổ phiếu cho cổ đông

Công ty Cổ phần Sông Đà 11 (MCK: SJE, sàn HNX) mới đây đã thông báo ngày 30/62025 tới đây sẽ là ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của công ty.

Theo đó, Sông Đà 11 dự kiến chào bán hơn 18,1 triệu cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ thực hiện quyền mua là 4:3, tức cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu sẽ được mua 3 cổ phiếu mới.

Toàn bộ cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng. Tuy nhiên số cổ phiếu lẻ do làm tròn, cổ phiếu dư do cổ đông không mua hết (nếu có) sẽ được chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của HĐQT, bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Ảnh minh họa

Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 9/7/2025 đến ngày 25/8/2025.

Với giá chào bán 13.000 đồng/cổ phiếu, ước tính Sông Đà 11 sẽ thu về khoảng hơn 235,6 tỷ đồng từ đợt chào bán cổ phiếu lần này. Trong đó, doanh nghiệp dự kiến sử dụng 145 tỷ đồng để đầu tư vốn mua cổ phần của Công ty Cổ phần Thủy điện Phúc Long, còn lại hơn 90,6 tỷ đồng dùng để thanh toán nợ vay ngân hàng.

Nếu đợt chào bán thành công, vốn điều lệ của Sông Đà 11 sẽ tăng từ gần 241,7 tỷ đồng lên gần 433 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2025, Sông Đà 11 ghi nhận doanh thu thuần hơn 209,7 tỷ đồng, tăng 26,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Sau khấu trừ các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng hơn 30,4 tỷ đồng, giảm 8,2%.

Tính đến ngày 31/3/2025, tổng tài sản của doanh nghiệp giảm nhẹ 31,7 tỷ đồng so với đầu năm, xuống còn 2.639,6 tỷ đồng. Trong đó, chiếm 44,4% tổng tài sản là tài sản cố định, ở mức hơn 1.172,2 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn 630,9 tỷ đồng, chiếm 23,9% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 250,4 tỷ đồng, chiếm 9,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 1.717,1 tỷ đồng, giảm nhẹ 48,1 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 1.114,7 tỷ đồng, chiếm 64,9% tổng nợ.