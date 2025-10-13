Sóng đầu tư đổ về đô thị khép kín: Bí mật đằng sau những phiên mở bán

Dòng tiền đổ về các khu đô thị khép kín

Theo ghi nhận từ các sàn giao dịch lớn tại miền Bắc, Eco Riverside phân khu mới nhất của khu đô thị Ecorivers, sau sự kiện mở bán hết sạch giỏ hàng và khai trương căn hộ mẫu, đang nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư. Hơn 6 năm trước, chính khu đô thị Ecorivers cũng đã đạt tỷ lệ hấp thụ hơn 95% sau 1 tuần ra mắt, giá thứ cấp tăng 5–7% chỉ sau một tháng.

Theo các chuyên gia, sức hút này phản ánh sự chuyển hướng rõ nét của dòng tiền đầu tư tại bất động sản tỉnh. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế và mở rộng của các đô thị hiện đại, đất nền manh mún đã không còn được ưa chuộng, khách hàng đang càng ngày càng ưu tiên cho những sản phẩm thuộc khu đô thị khép kín, nơi hạ tầng và tiện ích đã hoàn thiện, tính thanh khoản cao và giá trị bền vững hơn.

Theo chuyên gia nhận định thì Hải Phòng là một thị trường mới và tâm lý nhà đầu tư bao giờ cũng muốn tìm thị trường mới. Trong đó, có hai điểm nhà đầu tư đặt lên hàng đầu: thứ nhất là dư địa phát triển, thứ hai là tính thanh khoản. Khi các nhà đầu tư đổ về càng mạnh thì tính thanh khoản của sản phẩm càng cao.

Thực tế cho thấy, nhà đầu tư đổ về các đô thị lớn như Hải Phòng không chỉ để đón đầu quy hoạch vùng mà còn để tìm kiếm thị trường mới có giá còn "dư địa" và thanh khoản tốt, đặc biệt là những khu đô thị khép kín, nơi chất lượng sống và tiềm năng sinh lời cùng hội tụ.

Xu hướng này đã từng diễn ra ở các quốc gia phát triển, nơi mô hình đô thị khép kín không chỉ là trào lưu bất động sản mà là giải pháp tất yếu cho bài toán chất lượng sống đô thị. Các khu như Tampines Town (Singapore) hay Koshigaya Lake Town, Minato Mirai (Nhật Bản) được xem là hình mẫu "thành phố trong thành phố" với đầy đủ tiện ích, kết nối thuận tiện trong không gian xanh.

Tại Việt Nam, những khu đô thị kiểu mẫu như Ecopark (Hưng Yên) đã chứng minh giá trị bền vững của mô hình này, khi giá bất động sản luôn tăng đều, tỷ lệ lấp đầy cao và hình thành cộng đồng cư dân văn minh. Mô hình này mang lại cho cư dân không gian sống rộng mở, an toàn và tiện nghi, giúp mỗi người tiết kiệm thời gian di chuyển khi mọi nhu cầu từ học tập, mua sắm đến vui chơi, chăm sóc sức khỏe đều được đáp ứng ngay trong khu đô thị.

Eco Riverside Hải Dương: Tâm điểm đầu tư

Với quy mô hơn 100 hecta do nhà sáng lập Ecopark phát triển, Ecorivers đang được xem là một trong những khu đô thị xanh kiểu mẫu của miền Bắc, hướng tới cộng đồng cư dân tinh hoa và chuẩn sống hiện đại bền vững.

Tọa lạc tại vị trí hợp lưu giữa hai con sông Thái Bình và Bắc Hưng Hải, dự án sở hữu lợi thế cảnh quan hiếm có, đồng thời được quy hoạch đồng bộ theo mô hình "thành phố bên sông" – nơi không gian sống, thương mại và tiện ích được kết nối hài hòa trong hệ sinh thái xanh.

Ecorivers được quy hoạch đồng bộ theo mô hình "thành phố bên sông"

Hệ thống tiện ích tại Ecorivers được đầu tư toàn diện, với đại công viên trung tâm, hồ cảnh quan, trường liên cấp quốc tế, trung tâm thể thao, bể bơi ngoài trời, khu vui chơi trẻ em và phố thương mại ven hồ. Các hạng mục này góp phần tạo nên một khu đô thị năng động, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, giáo dục và giải trí của mọi lứa tuổi.

Không chỉ dừng lại ở giá trị an cư, Ecorivers đang dần trở thành điểm hẹn văn hóa – giải trí của Hải Phòng, với chuỗi sự kiện âm nhạc, lễ hội và hoạt động cộng đồng được tổ chức thường xuyên. Sự sôi động ấy không chỉ thổi luồng sinh khí mới vào đời sống đô thị mà còn gia tăng sức hút đầu tư cho toàn khu.

Đáng chú ý, phân khu căn hộ trung tầng Eco Riverside – phân khu cuối cùng của khu đô thị – được xem là mảnh ghép hoàn thiện cho hệ sinh thái Ecorivers. Dự án có quy mô 1,53 ha, gồm 5 tòa tháp cao 10 tầng, cung cấp ra thị trường 845 căn hộ đa dạng loại hình từ studio, 2–3 phòng ngủ đến penthouse duplex, diện tích từ 33 đến 580 m².

Căn hộ Eco Riverside với thiết kế 100% có không gian mở, đón nắng và gió tự nhiên

Theo chủ đầu tư, phân khu trung tầng này được định hướng phát triển theo mô hình "resort trong lòng phố", kết hợp giữa kiến trúc hiện đại, cảnh quan xanh và các tiện ích nội khu đa dạng. Từ vị trí liền kề sông Thái Bình, cư dân có thể tận hưởng không khí trong lành và tầm nhìn khoáng đạt ngay tại căn hộ của mình.

Với thương hiệu phát triển uy tín, quy hoạch bài bản và hệ tiện ích đồng bộ, Ecorivers nói chung và Eco Riverside nói riêng không chỉ là dự án thành công về mặt doanh số, mà còn được đánh giá là biểu tượng cho xu hướng dịch chuyển dòng vốn đầu tư về các đô thị khép kín, nơi giá trị sống và giá trị sinh lời cùng song hành, góp phần tạo nên sức bật dài hạn cho thị trường bất động sản khu vực Duyên hải Bắc Bộ.