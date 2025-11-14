Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Có bao giờ bạn tự hỏi: Liệu mình đã thật sự sống hết mình – cho bản thân, cho gia đình, cho những điều mình yêu thương chưa?

Sống hết mình không phải lúc nào cũng gắn với ánh hào quang của sự nghiệp hay những trải nghiệm hưởng thụ tối đa. Đôi khi, một cuộc sống rực rỡ lại nằm trong những điều bình dị nhất: một bữa cơm đầy ắp tiếng cười, một buổi sáng dậy sớm để chạy bộ, một cái ôm thật chặt trước khi ra khỏi nhà, hay khoảnh khắc thấy những người mình thương khỏe mạnh, bình an.

Những niềm vui ấy tưởng chừng nhỏ bé, nhưng chính là nền tảng của hạnh phúc. Và có lẽ, để giữ gìn được những điều quý giá ấy, chúng ta cần hơn cả sự trân trọng – đó là sự chuẩn bị. Chuẩn bị để mỗi ngày thức dậy, ta không còn nỗi lo bất ngờ chen ngang. Chuẩn bị để nếu một ngày khó khăn ập đến, gia đình vẫn có chỗ dựa. Chuẩn bị để những ước mơ của con trẻ, những dự định của tuổi già… vẫn tiếp tục được nâng đỡ.

Hành trình vun đắp ấy bắt đầu từ việc sống khỏe mạnh – chăm sóc cơ thể bằng dinh dưỡng, luyện tập và nghỉ ngơi hợp lý. Hạnh phúc lớn lên khi ta biết yêu thương, chủ động bảo vệ người thân bằng những cam kết lâu dài. Nó trở nên vững chãi hơn khi ta biết chuẩn bị, xây dựng tài chính đủ đầy cho mọi chặng đường. Và rực rỡ nhất khi ta dám thay đổi, bước ra khỏi vùng an toàn để đón nhận những cơ hội mới.

Sống đời rực rỡ – Chọn bảo vệ tương lai ngay từ hôm nay- Ảnh 1.

Sống khỏe mạnh - Sống yêu thương - Sống chuẩn bị - Sống đổi thay. Bốn điều ấy đan xen, tạo nên nền tảng cho sự tự do: tự do sống an yên ở hiện tại, tự do bước qua thử thách, tự do mơ ước và theo đuổi điều mình khao khát. Bởi chỉ khi tâm trí an yên, ta mới thật sự có thể sống trọn vẹn, sống một cuộc đời rực rỡ.

Trong hành trình chuẩn bị đó, có những lựa chọn thầm lặng nhưng bền vững – như bảo hiểm nhân thọ. Không phải để lo sợ điều xấu, mà để trao cho bản thân và gia đình sự an tâm lâu dài. Đó cũng là một cách yêu thương, một lời hứa chắc chắn dành cho những người ta trân quý.

Sống đời rực rỡ – Chọn bảo vệ tương lai ngay từ hôm nay- Ảnh 2.

Để có thể đồng hành cùng khách hàng trên hành trình vững vàng để sống đời rực rỡ, Sacombank triển khai chương trình khuyến mãi "Sống đời rực rỡ" với tổng ngân sách hơn 8 tỷ đồng, tri ân và đồng hành cùng khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam được phân phối qua ngân hàng.

Sống đời rực rỡ – Chọn bảo vệ tương lai ngay từ hôm nay- Ảnh 3.

Song song đó, trong năm 2025, Sacombank và Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục mang đến những trải nghiệm trọn vẹn hơn cho khách hàng bằng việc không ngừng cải tiến loạt sản phẩm chủ lực như An Tâm Hạnh Phúc, An Tâm Vững Bước, An Tâm Đầu Tư, cùng những giải pháp bảo vệ chuyên biệt như Chăm sóc điều trị sau tai nạn 24/7 hay Chăm sóc điều trị bệnh hiểm nghèo 24/7.

Mỗi cải tiến không chỉ là sự nâng cấp về quyền lợi bảo vệ, hay tích hợp thêm những giải pháp đầu tư – tích lũy hiệu quả, mà còn là lời khẳng định: khách hàng có thể an tâm cho từng giai đoạn cuộc sống – để dù ở hiện tại hay tương lai, vẫn luôn được chở che, vững vàng và đủ đầy.

Luôn đặt khách hàng ở vị trí trung tâm, Sacombank không ngừng nâng cấp tiện ích, ứng dụng công nghệ và tối ưu quy trình phục vụ. Tất cả nhằm mang đến sự thuận tiện, an toàn và an tâm dài lâu – để mỗi khách hàng có thể vun đắp từ hôm nay, và thật sự sống rực rỡ trọn vẹn mỗi ngày.

Sống đời rực rỡ – Chọn bảo vệ tương lai ngay từ hôm nay- Ảnh 4.

Ánh Dương

Thanh Niên Việt

