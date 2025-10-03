Sông Hồng dâng nước lớn, bủa vây khu dân cư ven bờ

Do ảnh hưởng sau bão số 10, nhiều tỉnh phía Bắc có mưa lớn liên tiếp trong hai ngày 29-30/9, cùng nước từ thượng nguồn đổ về khiến sông Hồng dâng nước nhanh. Chiều 2/10, nhiều khu dân cư ven sông ngập sâu, như bị nhấn chìm trong nước.

Sáng 2/10, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết mực nước trên sông Hồng đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Lúc 7h, mực nước trên sông tại Hà Nội là 9,52m (trên báo động 1) và đang biến dổi chậm.

Tình trạng này khiến la liệt ngôi nhà dưới chân cầu Long Biên ngập sâu, trong khi khu vực bãi giữa hoàn toàn bị cô lập.

Khu xóm trọ dưới chân cầu Long Biên mênh mông nước, phần lớn các hộ dân nơi đây đã phải di dời vì không thể sinh hoạt.

Mực nước tại đây phổ biến từ 40 - 50cm, thậm chí có những nơi lên đến 1m.

“Những ngày mưa lớn, để an toàn cho gia đình, tôi phải sang nhà người quen ở nhờ. Khi trời nắng ráo, lại quay về dọn dẹp”, chị Sáu, một người dân xóm trọ chân cầu Long Biên chia sẻ.

Chị Sáu đang quét nước từ trong nhà ra ngoài và mong nước sớm rút để chị và hàng xóm trở lại cuộc sống thường ngày.

Người dân sống tại khu trọ này vốn đã quen với cảnh ngập lụt lặp đi lặp lại hằng năm. Nhưng ai cũng ngỡ ngàng trước ảnh hưởng dữ dội của bão Bualoi.

Cụ Nan, sống tại xóm trọ dưới chân cầu Long Biên, nói: “Nhiều hộ đã dọn đi để đảm bảo an toàn vì nước dâng quá cao, còn tôi không có người thân nên vẫn cố bám trụ ở đây”.

Do nhà bị ngập không thể vào, nhiều hộ dân trong xóm trọ phải trải chiếu, sinh hoạt tạm ngay tại lối ra vào khu trọ.

Cách đó không xa, khu vực bãi giữa sông Hồng với nhiều hộ dân sinh sống cùng hoa màu và gia súc cũng bị nước lũ nhấn chìm.

Có nơi ngập tới tận mái nhà.

Lối vào bãi giữa sông Hồng qua ngõ 76 An Dương (phường Hồng Hà) hiện cũng bị ngập sâu trong nước, khiến việc đi lại vô cùng khó khăn.

Trước đây, người dân vào khu vực bãi giữa sông Hồng chủ yếu bằng xe máy hoặc ô tô, nhưng nay nước dâng cao, có nơi sâu 3 - 4m, buộc họ phải dùng thuyền, bè để đi lại.

Một số hộ dân ở bãi giữa sông Hồng cho hay, nước lên quá nhanh khiến nhiều người trở tay không kịp, gây thiệt hại nặng nề về hoa màu và tài sản.

Chị Trang, một người dân sống tại bãi giữa sông Hồng, nói: “Ban đầu ai cũng nghĩ nước chỉ dâng đến cửa sổ rồi rút, nhưng cuối cùng lại ngập tới tận mái nhà. Toàn bộ đồ đạc hư hỏng hết, trong khi nhà tôi vừa sửa sang lại sau trận lũ bão Yagi năm ngoái”.

Những chú chó vừa được mẹ con chị Trang vất vả bơi vào nhà để cứu ra.

Người dân sử dụng thuyền, bè cá nhân để di chuyển đồ đạc lên điểm cao.

Nước lũ dâng cao khiến toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà bị hư hỏng nặng.