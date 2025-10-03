Sông Hồng dâng nước lớn, bủa vây khu dân cư ven bờ

Sáng 2/10, Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ cho biết mực nước trên sông Hồng đã đạt đỉnh và đang xuống chậm. Lúc 7h, mực nước trên sông tại Hà Nội là 9,52m (trên báo động 1) và đang biến dổi chậm.
Khu xóm trọ dưới chân cầu Long Biên mênh mông nước, phần lớn các hộ dân nơi đây đã phải di dời vì không thể sinh hoạt.
“Những ngày mưa lớn, để an toàn cho gia đình, tôi phải sang nhà người quen ở nhờ. Khi trời nắng ráo, lại quay về dọn dẹp”, chị Sáu, một người dân xóm trọ chân cầu Long Biên chia sẻ.
Cách đó không xa, khu vực bãi giữa sông Hồng với nhiều hộ dân sinh sống cùng hoa màu và gia súc cũng bị nước lũ nhấn chìm.
Trước đây, người dân vào khu vực bãi giữa sông Hồng chủ yếu bằng xe máy hoặc ô tô, nhưng nay nước dâng cao, có nơi sâu 3 - 4m, buộc họ phải dùng thuyền, bè để đi lại.
Người dân sử dụng thuyền, bè cá nhân để di chuyển đồ đạc lên điểm cao.
Nước lũ dâng cao khiến toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà bị hư hỏng nặng.