Sống ở Việt Nam 5 năm, khách Tây "chốt" lại lý do ngày càng nhiều người nước ngoài muốn đến đây: Ai nghe xong cũng gật gù

16-09-2025 - 09:11 AM | Lifestyle

Không chỉ mê mẩn du lịch Việt Nam, nhiều vị khách nước ngoài còn chọn gắn bó lâu dài. Mới đây, một chàng trai Tây đã đưa ra lý do khiến cộng đồng mạng gật gù tán thành.

Những năm gần đây, Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn với bạn bè quốc tế. Không chỉ để khám phá cảnh đẹp, ẩm thực phong phú, nhiều người nước ngoài còn lựa chọn ở lại lâu dài, biến Việt Nam thành "ngôi nhà thứ hai". Một trong số đó là Will - chàng trai ngoại quốc đứng sau kênh TikTok @willinvietnam, vốn khá quen thuộc với cộng đồng mạng nhờ những video chia sẻ trải nghiệm cuộc sống tại dải đất hình chữ S.

Đáng nói, mới đây, Will đã đưa ra lý do về việc ngày càng có nhiều người nước ngoài đến Việt Nam sống. Câu trả lời của anh khiến dân mạng Việt Nam không ngừng gật gù.

Sống ở Việt Nam 5 năm, khách Tây "chốt" lại lý do ngày càng nhiều người nước ngoài muốn đến đây: Ai nghe xong cũng gật gù- Ảnh 1.

Will cho biết anh đã sống ở Việt Nam được 5 năm, đi đến rất nhiều tỉnh thành và dần rút ra một lý do rõ ràng khiến ngày càng nhiều người nước ngoài muốn đến sống tại đây: Đó chính là bởi sự an toàn. Anh chia sẻ rằng ở Việt Nam, anh có thể thoải mái đi bộ bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào mà không phải lo sợ những vấn đề nguy hiểm rình rập - điều tưởng như hiển nhiên nhưng thực tế không phải nơi nào cũng có được.

Đặc biệt, Will cũng dành nhiều lời khen cho sự thân thiện, cởi mở của người dân địa phương. Dù ở thành phố lớn hay vùng quê xa xôi, anh luôn cảm nhận được sự chào đón ấm áp và nụ cười gần gũi từ người Việt. Những trải nghiệm này đã khiến cuộc sống của anh tại đây trở nên bình yên, dễ chịu và ngày càng gắn bó.

"Tôi cảm thấy Việt Nam thực sự là một nơi lý tưởng để sinh sống và làm việc," Will nói, nhấn mạnh rằng sự an toàn và tình người chính là điểm cộng lớn nhất khiến anh quyết định gắn bó.

Sống ở Việt Nam 5 năm, khách Tây "chốt" lại lý do ngày càng nhiều người nước ngoài muốn đến đây: Ai nghe xong cũng gật gù- Ảnh 2.

Chia sẻ của Will nhanh chóng nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Nhiều người gật gù đồng tình, cho rằng những nhận xét của anh rất chính xác và cũng là lý do khiến du khách quốc tế ngày càng yêu mến Việt Nam hơn. Bên cạnh đó, không ít cư dân mạng cũng gửi lời cảm ơn đến Will cùng nhiều bạn bè ngoại quốc khác, vì đã góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam bình yên, thân thiện và hiếu khách ra thế giới.

Có lẽ, đôi khi chính những điều giản dị nhất - sự an toàn và nụ cười chân thành - lại là lý do níu chân du khách, biến Việt Nam thành điểm dừng chân mơ ước của bạn bè năm châu.

Khách Tây gọi 1 món ăn Việt Nam là "viên ngọc ẩn", tiết lộ lý do khiến ẩm thực đường phố nơi đây thật sự nổi bật

Theo Châu Anh

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
khách Tây

