Khách Tây chia sẻ về 1 nơi: Nhìn như Pháp, Ý, người Việt phải nhận xét "Tôi nhìn còn không nhận ra!"

Một trong những yếu tố giúp Việt Nam trở thành điểm đến hấp dẫn trong mắt các du khách nước ngoài chính là những thành phố hay điểm đến với nét đẹp không thua kém gì những quốc gia khác. Nhiều vị khách Tây đã phải trầm trồ vì nơi họ đến ở Việt Nam có nét tương đồng, thậm chí rất giống với quê hương của họ.

Sau đây là một ví dụ như tế, được nữ du khách tên Mary chia sẻ. Cụ thể trên trang cá nhân, cô nàng đăng tải loạt ảnh khi du lịch tại Việt Nam kèm chú tích cho từng ảnh: "Không phải Châu Âu, không phải Tây Ban Nha, không phải Pháp, không phải Ý. Hãy đoán xem tôi đang ở đâu ở Việt Nam?"

Du khách so sánh điểm đến này với nhiều quốc gia Châu Âu (Ảnh Mary)

Thực tế, đây chính là một trong điểm du lịch thu hút khách hàng đầu nước ta, là đặc khu, đảo lớn nhất Việt Nam - Phú Quốc.

Bên dưới bài đăng của Mary, chính nhiều người Việt cũng phải trầm trồ. "Tôi là người Việt còn không nhận ra đây chính là Việt Nam", tài khoản Linh X.I. nhận xét. "Ôi bất ngờ thật luôn", "Thực lòng tôi là người Việt Nam, hãy cho tôi biết địa chỉ chính xác của nơi này!", "Người Việt như tôi đang xem người nước ngoài để biết thêm về Việt Nam", một số bình luận nổi bật khác.

Điều gì khiến Phú Quốc được ví là "Châu Âu thu nhỏ"?

Có được diện mạo Phú Quốc khác biệt như hiện tại, bên cạnh việc quy hoạch, tổ chức của các chính quyền địa phương, còn nhờ Sự hiện diện của những “ông lớn” trong ngành bất động sản – du lịch như Vingroup và Sun Group. Từ đó, biến hòn đảo này thành điểm đến được ví như “Châu Âu thu nhỏ” ngay giữa lòng biển trời phương Nam.

Nếu Vingroup tập trung đầu tư mạnh mẽ vào khu vực Bắc đảo với siêu quần thể Phú Quốc United Center, bao gồm Grand World, Vinpearl Safari, Vinpearl Resort & Golf hay Casino Corona – tổ hợp giải trí có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam – thì Sun Group lại kiến tạo nên chuỗi dự án cao cấp ở Nam đảo, trải dài từ Bãi Kem, Mũi Ông Đội cho tới Hòn Thơm.

Những dự án, công trình của Vingroup góp phần đưa diện mạo Phú Quốc trở thành một “Châu Âu thu nhỏ” (Ảnh VinWonders)

Các công trình như Sun Grand City Hillside Residence, Sun Tropical Village, Sun Secret Valley hay siêu dự án Hòn Thơm Paradise Island không chỉ bổ sung hàng nghìn phòng nghỉ tiêu chuẩn quốc tế, mà còn mang đến những trải nghiệm mới lạ với hệ thống shophouse, biệt thự nghỉ dưỡng, quảng trường, clubhouse và những tuyến phố mang phong cách Địa Trung Hải đầy màu sắc.

Không chỉ có Vingroup hay Sun Group, sự tham gia của nhiều nhà đầu tư khác cũng đang góp phần quan trọng trong việc nâng tầm du lịch Phú Quốc. Các tập đoàn quốc tế như Marriott International, Accor, Rosewood, InterContinental đã đưa vào vận hành loạt khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao, mang lại trải nghiệm lưu trú cao cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Du khách check-in tại các dự án của Sun Group, cảnh quan mang nét rất Châu Âu (Ảnh Lữ hành Việt Nam)

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp trong nước cũng triển khai các dự án quy mô vừa và nhỏ như khu du lịch sinh thái, homestay, resort ven biển… tạo nên bức tranh phong phú về sản phẩm du lịch, từ sang trọng đến bình dân.

Sự đa dạng này không chỉ giúp Phú Quốc phục vụ nhiều phân khúc khách hàng khác nhau, mà còn tạo thêm công ăn việc làm, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững. Nhờ đó, đảo Ngọc dần trở thành điểm đến hội tụ đầy đủ từ cảnh quan thiên nhiên, kiến trúc hiện đại cho tới dịch vụ nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.

Du lịch bản địa Phú Quốc có gì?

Bên cạnh những công trình hiện đại và khu nghỉ dưỡng cao cấp, du khách đến Phú Quốc vẫn có thể tìm thấy những trải nghiệm bản địa mang đậm dấu ấn văn hóa và thiên nhiên. Một buổi sáng sớm đi chợ Dương Đông hay chợ đêm Phú Quốc, du khách sẽ được thưởng thức hải sản tươi ngon vừa đánh bắt, từ ghẹ Hàm Ninh nổi tiếng chắc thịt đến cá trích ăn kèm bánh tráng và rau rừng.

Với những ai yêu thiên nhiên, hành trình khám phá làng chài Rạch Vẹm để ngắm sao biển hay chèo thuyền kayak trong rừng ngập mặn Cửa Cạn sẽ mang lại trải nghiệm khó quên. Không thể bỏ qua những bãi biển nguyên sơ như Bãi Sao, Bãi Trường, Bãi Khem – nơi cát trắng mịn màng trải dài cùng làn nước trong xanh.

Làng chài Rạch Vẹm, nơi du khách có thể trải nghiệm đời sống bản địa ở Phú Quốc (Ảnh Tripadvisors)

Bãi biển sở hữu nhiều bãi biển đẹp (Ảnh Traveloka)

Ngoài ra, ghé thăm nhà thùng nước mắm truyền thống, cơ sở nuôi cấy ngọc trai hay những vườn tiêu xanh bạt ngàn cũng giúp du khách hiểu thêm về nghề truyền thống và sản phẩm đặc trưng của đảo. Những điểm đến văn hóa, tâm linh và lịch sử gắn liền với chiều sâu truyền thống cũng không thể bỏ qua.

Du khách có thể ghé Dinh Cậu – nơi người dân địa phương thờ cúng, cầu bình an cho mỗi chuyến ra khơi, hay chùa Hộ Quốc (Thiền Viện Trúc Lâm Hộ Quốc) nằm trên sườn núi nhìn thẳng ra biển, mang lại không gian thanh tịnh. Đặc biệt, nhà tù Phú Quốc – di tích lịch sử quốc gia – là nơi lưu giữ ký ức về những năm tháng chiến tranh khốc liệt, giúp thế hệ trẻ hiểu hơn về tinh thần kiên cường của cha ông.

Dinh Cậu - Điểm đến tâm linh nằm ngay trung tâm đảo Phú Quốc (Ảnh IViVu)

Giữa làn nước xanh biếc và những triền cát trắng trải dài, Phú Quốc hiện lên vừa hiện đại, sôi động, vừa giữ được nét mộc mạc, yên bình. Những khu nghỉ dưỡng sang trọng xen lẫn làng chài bình dị, những công trình đẳng cấp quốc tế song hành cùng di tích lịch sử và chốn tâm linh thanh tịnh – tất cả tạo nên một “đảo ngọc” đa sắc màu.