Sống trong căn phòng 12m², tôi chỉ giữ lại 15 nhóm đồ: Càng ít đồ, nhà càng dễ thở

Sống trong một căn phòng chỉ khoảng 12m² đồng nghĩa với việc mỗi món đồ đều phải có lý do để tồn tại. Chỉ cần vài món nội thất cồng kềnh, một vài túi quần áo ít mặc hay những món đồ mua về theo cảm hứng, căn phòng vốn nhỏ lập tức trở nên bí bách. Sau 5 năm thuê nhà tại Osaka (Nhật Bản), chủ nhân căn phòng cho biết mình đã đi từ chỗ luôn loay hoay tìm cách sắp xếp đồ sang một cách sống hoàn toàn khác: thay vì cố tìm thêm chỗ chứa, người này bắt đầu giảm số lượng đồ đang sở hữu.

Ban đầu, giải pháp quen thuộc vẫn là mua thêm hộp đựng, tận dụng gầm giường, nóc tủ và những khoảng trống nhỏ trong phòng. Tuy nhiên, càng cố chứa nhiều, căn phòng càng trở nên nặng nề. Cuối cùng, chủ nhân căn phòng rút ra một nguyên tắc đơn giản: bí quyết để không gian nhỏ không chật chội không phải là "sắp xếp giỏi hơn", mà là "có ít thứ cần phải sắp xếp hơn".

Từ đó, đồ đạc được tinh giản mạnh tay và chỉ còn lại 15 nhóm vật dụng thường xuyên nhất. Danh sách này không phải công thức cố định cho tất cả mọi người, nhưng là một cách tham khảo đáng chú ý với những người đang sống một mình trong căn hộ nhỏ.

1. Nệm gấp thay cho giường cố định

Thay vì dùng khung giường chiếm gần như toàn bộ một phần diện tích phòng, chủ nhân căn hộ sử dụng một tấm nệm dày có thể gấp làm ba. Ban đêm trải ra để ngủ, ban ngày gấp lại và dựng sát tường. Chỉ một thay đổi này đã giúp phần giữa căn phòng được giải phóng đáng kể.

Với nhà nhỏ, nội thất có thể gấp gọn hoặc thay đổi công năng thường hữu ích hơn đồ cố định. Không gian nhờ đó có thể chuyển từ phòng ngủ thành nơi làm việc hoặc sinh hoạt chỉ trong vài phút.

2. Chỉ một hộp vải để cất quần áo trái mùa

Áo khoác dày, áo len và các món đồ mùa đông được gấp gọn trong một hộp vải duy nhất rồi đặt trên nóc tủ. Thay vì mua thêm nhiều thùng chứa, số lượng đồ được giới hạn theo chính dung tích của chiếc hộp.

Đây cũng là một cách kiểm soát đồ đạc khá hiệu quả: khi hộp đã đầy, việc cần làm không phải là mua hộp mới mà là xem lại món nào thực sự còn cần thiết.

3. Một chiếc bàn gấp và một ghế có tựa

Căn phòng không có bàn ăn riêng, bàn làm việc riêng hay bàn trang điểm riêng. Một chiếc bàn nhỏ được sử dụng cho tất cả các nhu cầu: ăn uống, viết lách, làm việc hoặc xử lý các công việc thủ công.

Sau khi ăn, mặt bàn được lau sạch và chuyển thành bàn làm việc. Việc một món đồ đảm nhiệm nhiều chức năng giúp giảm đáng kể số lượng nội thất trong phòng.

4. Một chiếc nồi nhỏ đáy dày

Thay vì sở hữu đủ loại nồi cho từng món ăn, chủ nhân căn phòng chỉ giữ lại một chiếc nồi nhỏ có thể dùng để nấu cơm, nấu canh, luộc thực phẩm, hâm sữa hoặc pha trà.

Với người sống một mình, đồ bếp quá lớn thường vừa tốn diện tích vừa ít được tận dụng hết. Một chiếc nồi vừa đủ dùng lại dễ rửa, dễ cất và giúp khu vực bếp bớt lộn xộn.

5. Hai bộ bát đĩa là đủ

Số đồ ăn uống được giới hạn ở hai bát, hai đĩa, hai cốc và hai đôi đũa. Một bộ sử dụng thường xuyên, một bộ dự phòng.

Khi không có nhu cầu tiếp nhiều khách tại nhà, việc giữ cả chồng bát đĩa quanh năm có thể chỉ làm tủ bếp chật thêm. Giảm số lượng đồ dùng hàng ngày cũng đồng nghĩa với việc giảm cả thời gian rửa và cất đồ.

6. Bộ dụng cụ vệ sinh chỉ gồm 3 món

Chổi nhỏ, dụng cụ hốt bụi và máy hút bụi mini là những gì được giữ lại. Với căn phòng chỉ 12m², các thiết bị cồng kềnh không thực sự cần thiết.

Điều đáng chú ý là khi đồ đạc trên sàn đã được giảm xuống, việc dọn nhà cũng trở nên nhanh hơn nhiều. Nhà nhỏ vốn không khó vệ sinh, chỉ khó khi quá nhiều đồ chắn lối.

7. Quần áo bốn mùa giới hạn khoảng 20 món chính

Tủ quần áo chỉ giữ những món mặc thường xuyên, vừa vặn và dễ phối. Những bộ lâu ngày không mặc hoặc chỉ giữ vì tiếc được loại bỏ dần.

Khi số quần áo giảm xuống, việc lựa chọn trang phục mỗi sáng lại dễ hơn. Tủ không còn đầy chật nhưng người mặc vẫn có đủ những món phù hợp với nhu cầu thực tế.

8. Bộ chăm sóc da chỉ còn 5 sản phẩm cơ bản

Quy trình chăm sóc cá nhân được rút gọn còn sữa rửa mặt, nước cân bằng, sản phẩm dưỡng ẩm, kem dưỡng da mặt và kem chống nắng.

Bàn trang điểm và phòng tắm là những nơi rất dễ tích tụ chai lọ. Việc đơn giản hóa số lượng sản phẩm vừa tiết kiệm diện tích, vừa hạn chế tình trạng mua trùng hoặc để sản phẩm quá hạn vì dùng không hết.

9. Đồ lót và tất: Khoảng 5 bộ mỗi loại

Số lượng được tính dựa trên chu kỳ giặt thực tế. Khoảng 5 bộ mỗi loại là đủ, sau đó được gấp gọn và chia theo từng ngăn nhỏ để có thể nhìn thấy toàn bộ.

Cách sắp xếp này giúp tránh tình trạng đồ bị chôn sâu trong ngăn kéo, quên mất mình đang có gì rồi lại mua thêm món tương tự.

10. Một chiếc máy giặt nhỏ

Với người sống một mình, lượng quần áo mỗi lần giặt không nhiều nên một chiếc máy giặt cỡ nhỏ được đánh giá là vừa đủ.

Điểm quan trọng ở đây không phải thiết bị càng nhỏ càng tốt, mà là công suất cần phù hợp với nhu cầu. Một món đồ quá lớn so với mức sử dụng thực tế sẽ chiếm diện tích và tạo ra những chi phí không cần thiết.

11. Một hộp thuốc cơ bản

Thuốc cảm thông thường, băng gạc, kéo nhỏ và một số vật dụng sơ cứu được chia ngăn và đặt trong cùng một hộp.

Tối giản không đồng nghĩa với loại bỏ mọi thứ. Một số món ít dùng nhưng cần thiết trong tình huống khẩn cấp vẫn nên được giữ lại và đặt ở vị trí dễ tìm.

12. Bộ đồ vệ sinh cá nhân tối thiểu

Phòng tắm chỉ giữ các món thực sự cần như dầu gội, sữa tắm và hai khăn tắm. Bao bì lớn hoặc những chai lọ ít dùng được hạn chế tối đa.

Không gian phòng tắm nhỏ càng nhiều chai lọ càng khó lau dọn. Khi số lượng sản phẩm giảm xuống, kệ tắm trông thoáng hơn và việc vệ sinh cũng nhanh hơn đáng kể.

13. Ba chậu cây nhỏ trên ban công

Dù tối giản mạnh tay, căn phòng vẫn giữ lại một vài chậu cây nhỏ như bạc hà, hương thảo và cây xanh dễ chăm sóc.

Điều này cho thấy tối giản không có nghĩa là biến nhà thành một căn phòng trống trơn. Một vài món mang lại cảm giác dễ chịu vẫn có thể được giữ lại, miễn là số lượng vừa phải và có giá trị đối với người sử dụng.

14. Chỉ giữ lại 5 cuốn sách thực sự muốn đọc lại

Thay vì tích trữ sách chỉ vì tiếc, giá sách được rút gọn còn những cuốn thực sự yêu thích và có khả năng đọc lại nhiều lần.

Sách là một trong những nhóm đồ khó bỏ nhất vì thường gắn với cảm xúc. Tuy nhiên, trong không gian nhỏ, giữ lại một số cuốn thực sự có ý nghĩa sẽ hợp lý hơn việc để cả giá sách phủ bụi.

15. Một cuốn sổ và một cây bút

Món đồ cuối cùng là cuốn sổ dùng để ghi chép thói quen, cảm xúc, thu nhập và chi tiêu. Chủ nhân căn phòng gọi đây là nơi "lưu trữ tâm trạng" - một thứ chiếm rất ít diện tích nhưng lại được sử dụng thường xuyên.

Nguyên tắc quan trọng nhất: "Tôi có dùng món này thường xuyên không?"

Sau quá trình tinh giản, mỗi món đồ trước khi được giữ lại đều phải trả lời một câu hỏi: "Tôi có sử dụng nó hàng ngày hoặc hàng tuần không?" Nếu câu trả lời là không, món đồ sẽ được cân nhắc cho đi, bỏ bớt hoặc đơn giản là không mua từ đầu.

Tất nhiên, con số 15 nhóm đồ không phải chuẩn mực mà tất cả mọi người đều phải làm theo. Một gia đình có trẻ nhỏ, người thường xuyên nấu ăn hay người làm việc tại nhà chắc chắn cần nhiều vật dụng hơn. Điều đáng tham khảo không nằm ở việc cố ép cuộc sống vào một danh sách cố định, mà ở cách thay đổi tư duy: trước khi nghĩ đến chuyện mua thêm tủ, hộp hoặc giá để chứa đồ, hãy xem có bao nhiêu thứ thực sự cần phải giữ.

Với nhà nhỏ, mỗi mét vuông đều có giá trị. Khi số lượng đồ giảm xuống, lợi ích không chỉ là căn phòng trông rộng hơn. Người ở cũng mất ít thời gian dọn dẹp, dễ tìm đồ, ít mua trùng và giảm cảm giác bị chính đồ đạc của mình bao quanh.

Đôi khi, kỹ thuật lưu trữ hiệu quả nhất không phải là tìm ra một chiếc hộp thông minh hơn, mà là khiến mình không cần đến chiếc hộp ấy ngay từ đầu.