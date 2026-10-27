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'Siêu concert' Big Bang mang lại 750 tỷ đồng cho Hà Nội

| | Lifestyle

'Siêu concert' Big Bang mang lại 750 tỷ đồng cho Hà Nội

Trong 2 ngày diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế Big Bang, Hà Nội đã thu hút 220.000 lượt du khách. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp sự kiện được ước tính khoảng 750 tỷ đồng.

Chiều 27/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết trong hai ngày 24 và 25/10/2026, chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế BIGBANG 2026-2027 World Tour tại Hà Nội - XX : COSMOS đã diễn ra tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình, thu hút khoảng 90.000 lượt khán giả trong nước và quốc tế.

Là sự kiện văn hóa, giải trí quốc tế có quy mô lớn trong năm 2026, chương trình đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, nghệ thuật của công chúng tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với hoạt động du lịch, dịch vụ và quảng bá hình ảnh Thủ đô.

Kết quả tổ chức sự kiện góp phần khẳng định tiềm năng, sức hấp dẫn của Hà Nội trong thu hút các chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với công tác quản lý, tổ chức và bảo đảm an toàn tại các sự kiện đông người.

Khung cảnh nơi diễn ra chương trình.

Thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho thấy chỉ tính riêng hai ngày 23 và 24/10, Hà Nội đã đón khoảng 220.000 lượt khách du lịch, tăng 15,6% so với tuần trước. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 67.900 lượt.

Nhu cầu đi lại, mua sắm, dịch vụ ăn uống và lưu trú tăng cao, lượng đặt vé máy bay đến Hà Nội trên nền tảng Trip.com tăng 74%, lượng tìm kiếm chuyến đi Hà Nội trên Traveloka tăng gấp bốn lần.

Công suất buồng phòng tại một số khách sạn 3-5 sao đạt từ 75% đến 100%. Tổng thu từ khách du lịch trong dịp sự kiện được ước tính khoảng 750 tỷ đồng.

Kết quả trên khẳng định việc kết hợp các chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế với hoạt động quảng bá điểm đến, phát triển du lịch và các ngành dịch vụ. Sự kiện góp phần quảng bá Hà Nội là điểm đến an toàn đối với du khách quốc tế, tạo cơ hội thúc đẩy tiêu dùng dịch vụ và nâng cao hiệu quả quảng bá hình ảnh Thủ đô trên các kênh truyền thông trong nước, quốc tế.

Đây cũng là cơ sở để Hà Nội tiếp tục khai thác hiệu quả mối liên kết giữa văn hóa, nghệ thuật, du lịch và kinh tế, từng bước phát triển các sản phẩm du lịch gắn với sự kiện, nâng cao chất lượng trải nghiệm của du khách và gia tăng giá trị từ các hoạt động văn hóa, giải trí quốc tế.

Việc sự kiện được tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối, tiếp tục chứng minh Hà Nội có đầy đủ hạ tầng để đăng cai các đại nhạc hội tầm cỡ thế giới, đáp ứng những đòi hỏi khắt khe về công nghệ sân khấu, âm thanh và an toàn của các tập đoàn giải trí hàng đầu.

Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội tiếp tục chú trọng nâng cao chất lượng quản lý, phát huy hiệu quả liên kết giữa văn hóa, du lịch và dịch vụ, hướng tới xây dựng Thủ đô trở thành điểm đến của những sự kiện văn hóa, giải trí chuyên nghiệp, an toàn, văn minh và giàu sức lan tỏa.

Theo Trần Hoàng

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