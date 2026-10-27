Quý tử đầu lòng chào đời bí mật tại Mỹ của cặp chủ tịch showbiz và nàng thơ vừa lộ tên gọi đáng yêu ở nhà

Vào ngày 15/10, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương gây bão Cbiz khi "đánh úp" công khai đã lên chức bố mẹ. Trên trang cá nhân, nàng thơ sinh năm 1997 chia sẻ loạt ảnh đi du lịch biển Maldives cùng ông xã và con trai đầu lòng. Theo nguồn tin trong giới, quý tử của cặp sao chào đời bí mật tại Mỹ vào ngày 14/10/2024. Sở hữu gen chiều cao nổi bật từ cha lẫn mẹ, con trai Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương có vóc dáng nổi bật, chân tay dài hơn so với trẻ em cùng lứa tuổi.

Đến ngày 27/10, trên sóng livestream, Hoàng Tử Thao chia sẻ anh vừa nhận nuôi 1 chú cưng tên tiếng Anh là River, tên tiếng Trung là Hoàng Hà, mang ý nghĩa cuốn trôi mọi vận xui. Trùng hợp River cũng là tên bài hát mà Từ Nghệ Dương từng biểu diễn trên sân khấu show tuyển chọn thần tượng Sáng Tạo Doanh. Nào ngờ, trong lúc thao thao bất tuyệt giải thích tên của chú cún cưng, "chủ tịch showbiz" đã lỡ miệng tiết lộ luôn tên gọi đáng yêu ở nhà của con trai đầu lòng là "Tiểu Đôn" (tạm dịch: Cá Heo Con). Chứng kiến màn nhanh mồm nhanh miệng của chồng, Từ Nghệ Dương đã đánh nhẹ Hoàng Tử Thao và trách yêu: "Cố giữ kín suốt bao lâu, cuối cùng lại chẳng đề phòng được cái miệng của anh!".

Hoàng Tử Thao cho con trai anh có tên ở nhà là "Tiểu Đôn" (Cá Heo Nhỏ). Ảnh: Sohu.

Sau khi Hoàng Tử Thao hé lộ tên ở nhà của con trai, Cnet cũng nhanh chóng phát hiện hóa ra anh sếp và nàng thơ đã ngầm công khai việc gia đình có thành viên mới từ lâu, nhưng chẳng ai để ý. Từ năm 2024, Hoàng Tử Thao đã thêm icon cá heo vào bài đăng và phần giới thiệu trên trang cá nhân của mình. Và biểu tượng cá heo này cũng xuất hiện trong thiết kế trang sức của Từ Nghệ Dương. Được biết, Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương đều yêu thích biển. Cho nên, bộ hình công khai chuyện tình cảm lẫn con cái của họ đều được chụp trên bãi biển vào lúc hoàng hôn lãng mạn.

Cả hai đã ngầm công khai có con đầu lòng từ năm 2024 nhưng chẳng ai để ý. Ảnh: Sina.

Trước đó, vào tháng 8/2024, Hoàng Tử Thao bị chụp được cảnh cùng bố vợ đưa Từ Nghệ Dương đi khám thai ở Los Angeles, Mỹ. Trong buổi livestream vào tháng 10/2024, Hoàng Tử Thao buột miệng nói anh phải "ở bên con" rồi vội vàng sửa lời thành "đi với anh em trong showbiz". Đến tháng 12 cùng năm, Từ Nghệ Dương bị chụp ảnh chọn cũi em bé ở trung tâm thương mại. Truyền thông Hoa ngữ cũng quay được khoảnh khắc mẹ Từ Nghệ Dương cẩn thận bế 1 em bé vào nhà riêng của cặp đôi.

Hoàng Tử Thao bị bắt gặp cùng bố vợ đưa Từ Nghệ Dương đi khám thai ở Mỹ. Ảnh: Sina.

Hoàng Tử Thao sinh năm 1993, từng lấy nghệ danh Tao, ra mắt trong nhóm nhạc đình đám Kpop EXO khi vừa tròn 19 tuổi. Anh rời nhóm do mâu thuẫn với công ty quản lý cũ SM vào năm 2015. Kể từ đó, Hoàng Tử Thao trở về quê nhà Trung Quốc hoạt động với tư cách ca sĩ, diễn viên và thành lập 1 công ty giải trí riêng mang tên L.TAO Entertainment .

Hoàng Tử Thao có xuất thân bề thế, giàu có. Anh là con trai của ông Hoàng Trung Đông - người nắm giữ khối tài sản lên đến 3 tỷ USD (76,2 nghìn tỷ đồng) và 4-5 khu đất rộng lớn tại Thanh Đảo (Trung Quốc). Năm 1997, cha của Hoàng Tử Thao đã xếp vị trí thứ 7 trong danh sách những người giàu nhất Thanh Đảo (Trung Quốc). Sau khi cha qua đời vào năm 2020, Hoàng Tử Thao được thừa kế toàn bộ tài sản. Truyền thông xứ tỷ dân gọi cựu thành viên EXO là nam idol giàu có hàng đầu của showbiz Hoa ngữ.

Giữa tháng 10/2025, Hoàng Tử Thao đã tổ chức đám cưới với nữ idol Từ Nghệ Dương. "Anh sếp showbiz" và nàng thơ sinh năm 1997 cũng được cho là đã có quý tử đầu lòng, nhưng tạm chưa công bố. Chuyện tình của Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương được xem là phiên bản lãng mạn ngoài đời thực của tiểu thuyết ngôn tình theo motip "tổng tài và nàng thơ". Cặp đôi có mối quan hệ trên mức sếp - nhân viên từ năm 2020. Từ Nghệ Dương là nghệ sĩ thuộc công ty L.TAO Entertainment do nam idol họ Hoàng sáng lập và giữ chức chủ tịch.

Hoàng Tử Thao và Từ Nghệ Dương là cặp vợ chồng sao hot nhất Cbiz hiện tại. Ảnh: Sina.

Nguồn: Sina, Sohu