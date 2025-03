“Sốt đất” lan đến Dĩ An (Bình Dương): Chưa kịp trả giá, môi giới báo đã có người khác vào cọc

Suốt nhiều năm qua, thị trường đất nền khu vực Dĩ An - giáp ranh với Tp.Thủ Đức (Tp.HCM) im ắng giao dịch. Đến nay, khi đất đai Tp.Thủ Đức có dấu hiệu sôi động thì nơi đây cũng bắt đầu rục rịch. Hiện tại, các lô đất thứ cấp nằm trong khu dân cư hiện hữu giá và giao dịch đều tăng. Nguồn cung mới khan hiếm tạo nên dấu hiệu sốt cục bộ ở một số khu vực. Không ít nền đất môi giới chỉ rao bán trong thời gian ngắn là có người vào mua.

Chia sẻ mới đây, anh T (ngụ Dĩ An, Bình Dương) cho biết, anh đang có nhu cầu mua đất để xây nhà ở. Tuy nhiên, hiện đi xem lô nào là lô đó bán mất. Một số lô đất anh ưng ý tính mua, chưa kịp đi xem đã có người khác vào cọc. "Buổi sáng tôi hỏi môi giới về vị trí lô đất, sổ, giá cả. Tính buổi chiều đi làm về ghé xem thì đến buổi trưa, môi giới báo tôi lô đất đã đã bán. Tôi khá ngạc nhiên", anh T nói.

Đã ở Dĩ An (Bình Dương) khá lâu, anh T cho hay, thời điểm trước đất nền nơi đây đã nhiều lần lên cơn sốt. Hiện mặt bằng giá đã khá cao. Các lô đất thổ cư sẵn sổ, diện tích từ 80-100m2 hiện giao dịch với giá 3,5-4,5 tỉ đồng/nền. Thế nhưng các lô đất trong khu dân cư hiện hữu rất ít sản phẩm bán ra.

Được biết, thời điểm đầu năm 2024, nhiều lô đất ngộp được chào bán tại Dĩ An với giá 2,4 đến 3 tỉ đồng/nền (diện tích 80m2) nhưng ít giao dịch. Đến nay khi đất có dấu hiệu nóng sốt thì nhu cầu lại gia tăng. Cả người mua và đầu tư chấp nhận mua giá cao hơn (trên dưới 10%) so với thời điểm cuối năm 2024.

Sốt đất có dấu hiệu lan rộng ra các khu vực phía Nam. Ảnh: TB

Theo môi giới khu vực, khách mua bắt đầu trở lại thị trường đông đúc hơn, tuy nhiên nguồn hàng đất nền thổ cư tại Dĩ An, Thuận An (Bình Dương) hiện khá ít. Mặt bằng giá một số khu vực thậm chí ngang ngửa với Tp.HCM. So với thời điểm cùng kì năm ngoái, đất nền Bình Dương đã tăng giá khoảng 7-10%. Một số nhà đầu tư ôm hàng từ đầu năm 2023 đến nay có thể chốt lời, hưởng chênh gần 20%. Việc tâm lý thị trường đang tốt lên đã khiến các môi giới tham gia thị trường đều bán được hàng.

Chia sẻ mới đây, đại diện Batdongsan.com.vn cho hay, ngay sau khi tin tức về sáp nhập xuất hiện, nhu cầu tìm kiếm bất động sản tại những địa phương liên quan đã tăng đáng kể. Trong đó, mức độ quan tâm bất động sản tại khu vực Thuận An (Bình Dương) và Dĩ An (Bình Dương) lần lượt tăng 26% và 23% so với cùng kì năm ngoái. Điều này phản ánh sự quan tâm của nhà đầu tư trước các thông tin tốt về quy hoạch.

Anh Trung, một môi giới tại khu Đông Tp.HCM cho biết, hiện khách mua quan tâm đất nền phân lô khá tốt. Cứ lô nào môi giới đăng tin rao là có người vào hỏi. Giao dịch dù chưa diễn ra liên tục ở hầu hết các nền đất nhưng tỉ lệ khách mua xuống tiền đã nhanh hơn nhiều so với giai đoạn trước. Hiện, tại quận 9 (Tp.HCM), Dĩ An (Bình Dương), Nhơn Trạch (Đồng Nai) các lô đất có giá từ 1,8 đến 3,5 tỉ đồng/nền được mua bán nhanh. Nhiều nhà đầu tư nhờ môi giới tìm nguồn hàng giá tốt nhưng không còn dễ dàng như cách đây một năm. Bên bán có động thái giữ hàng chờ tăng giá thay vì bán ra.