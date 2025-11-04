SotaTek và Ekotek hợp tác thúc đẩy ứng dụng Blockchain & AI cho doanh nghiệp Việt

Quy tụ gần 50 lãnh đạo công nghệ, startup và đại diện cơ quan quản lý, chương trình tập trung thảo luận cách Blockchain và AI hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành, nâng cao tính minh bạch và năng lực cạnh tranh. Phát biểu tại sự kiện, đại diện hai đơn vị khẳng định định hướng xây dựng niềm tin số và hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, trong đó Đà Nẵng giữ vai trò trung tâm nhờ hạ tầng số và chính sách cởi mở – nền tảng để Việt Nam tiến sâu hơn vào kinh tế số toàn cầu.

Với sự góp mặt của các chuyên gia trong và ngoài ngành, chương trình được đánh giá là điểm hội tụ của tri thức, công nghệ và chính sách, phản ánh xu hướng hợp tác công – tư đang hình thành rõ nét trong hành trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

Blockchain và AI - Hai trụ cột kiến tạo niềm tin và hiệu quả

Tại sự kiện, các chuyên gia từ Ekotek và SotaTek đã chia sẻ những góc nhìn thực tiễn về cách Blockchain và AI đang dần trở thành hạ tầng nền cho kinh tế số Việt Nam.

Ông Mai Hiếu (CTO Ekotek) cho biết Blockchain tại Việt Nam đã bước vào giai đoạn ứng dụng tài sản số và token hóa giá trị thực (RWA), mở ra cơ hội mới khi Nghị quyết 05/2025/NQ-CP cho phép thử nghiệm thị trường tài sản số trong 5 năm. Thông qua mô hình "Whiskey Digital Twin", Ekotek trình bày giải pháp Blockchain ứng dụng trong ngành F&B để truy xuất nguồn gốc, chống hàng giả và quản lý vòng đời sản phẩm – thể hiện Blockchain có thể trở thành nền tảng niềm tin số cho doanh nghiệp.

Về phía AI, ông Nguyện Lưu (AI Lead, SotaTek) nhấn mạnh: "GenAI không chỉ thay đổi cách doanh nghiệp vận hành, mà còn định hình lại tư duy sáng tạo và ra quyết định." Theo PwC, gần 50% doanh nghiệp vừa và nhỏ toàn cầu đã tích hợp GenAI vào hoạt động vận hành, cho thấy xu hướng thương mại hóa mạnh mẽ. Với hạ tầng số và chính sách mở, Đà Nẵng có tiềm năng trở thành trung tâm AI của khu vực, song cần chú trọng AI có trách nhiệm và phát triển kỹ năng số để đảm bảo tăng trưởng bền vững.

Doanh nghiệp Việt chuyển từ "thử - ngại" sang "thử - học - triển khai"

Phần thảo luận thu hút sự quan tâm khi quy tụ ông Võ Đức Anh – Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Khởi nghiệp & Đổi mới sáng tạo Đà Nẵng (Sở KH&CN) cùng đại diện SotaTek và Ekotek. Các diễn giả thống nhất rằng doanh nghiệp Việt đã vượt qua giai đoạn "thử - ngại" để bước sang "thử - học - triển khai", trong đó yếu tố con người và chiến lược ứng dụng giữ vai trò then chốt.

Ông Võ Đức Anh cho biết, Đà Nẵng đang triển khai sandbox công nghệ và tăng cường kết nối giữa doanh nghiệp – viện – trường nhằm mở rộng ứng dụng thực tiễn của Blockchain và AI trong khu vực công và tư. Các diễn giả cũng nhấn mạnh rằng chuyển đổi số không chỉ là đầu tư công nghệ, mà là đầu tư vào năng lực vận hành và tư duy quản trị mới.

Liên minh SotaTek và Ekotek: Bắt tay kiến tạo hệ sinh thái công nghệ Việt

Sự kiện "Blockchain & AI: Kiến tạo niềm tin, thúc đẩy hiệu quả trong kỷ nguyên số" khép lại nhưng mở ra một hướng đi dài hạn cho mối quan hệ giữa SotaTek và Ekotek.

Với hơn 1.300 nhân sự và mạng lưới hoạt động tại 6 quốc gia, SotaTek hiện là một trong những tập đoàn công nghệ lớn tại Việt Nam trong các lĩnh vực AI, Blockchain, Cloud và IoT. Trong khi đó, Ekotek nổi bật với năng lực phát triển nền tảng tài sản số và giải pháp Blockchain ứng dụng, tập trung vào các sản phẩm mang tính xác thực và quản trị minh bạch. Sự kết hợp giữa hai bên được xem là bước đi chiến lược, vừa tận dụng thế mạnh công nghệ, vừa tạo nền tảng phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo nội địa.

Theo đại diện hai doanh nghiệp, mục tiêu của liên minh không chỉ là hợp tác triển khai dự án, mà còn là xây dựng năng lực công nghệ Việt đủ sức cạnh tranh và lan tỏa giá trị ra toàn cầu.

Kết nối niềm tin, hướng tới tương lai số bền vững

Sự kiện tại Đà Nẵng khép lại không chỉ với những chia sẻ chuyên môn, mà còn để lại thông điệp rõ ràng: chuyển đổi số bền vững phải được xây dựng trên nền tảng niềm tin và hợp tác. Từ Blockchain giúp minh bạch hóa giao dịch đến AI tối ưu vận hành, các công nghệ mới đang dần trở thành động lực tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam. Với mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa SotaTek và Ekotek, cùng sự đồng hành của chính quyền và cộng đồng khởi nghiệp, Đà Nẵng đang định hình vị thế trung tâm đổi mới sáng tạo của miền Trung, hướng tới kiến tạo niềm tin số và khẳng định năng lực công nghệ Việt trên trường quốc tế.