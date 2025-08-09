Sovico Group tất toán 1.100 tỷ đồng trái phiếu

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) mới đây đã đăng tải văn bản của Công ty CP Tập đoàn Sovico (Sovico Group) công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu.

Theo đó, trong tháng 7/2025, Sovico đã thanh toán tiền gốc của 10 lô trái phiếu từ SVG07202308 đến SVG07202317 với tổng giá trị mua lại là 1.100 tỷ đồng.

Cũng trong thời gian này, doanh nghiệp còn thanh toán tiền lãi cho 10 lô nói trên với giá trị thanh toán từ gần 2,5 tỷ đồng/lô đến hơn 9,9 tỷ đồng/lô.

Nguồn: HNX

Trước đó, theo báo cáo bán niên 2025, Sovico Group đã thanh toán 35 kỳ trả lãi cho 35 lô trái phiếu với giá trị thanh toán dao động từ hơn 2,5 tỷ đồng/lô đến hơn 104 tỷ đồng/lô.

35 lô trái phiếu này do doanh nghiệp phát hành trong giai đoạn từ 2020-2024, giá trị phát hành từ 50 tỷ đồng/lô - 2.000 tỷ đồng/lô.

Trong số 35 lô này, Sovico Group đã mua lại 7 lô trái phiếu cùng được phát hành trong tháng 7/2020 gồm: SVG07202301, SVG07202302, SVG07202303, SVG07202304, SVG07202305, SVG07202306 và SVG07202307.

Ngoài ra, theo thống kê trên HNX, trong nửa đầu năm 2025, Sovico còn tiến hành mua lại 23 lô trái phiếu khác gồm: SVG06202301, SVG06202302, SVG06202303, SVG06202304, SVG06202305, SVG06202306, SVG06202307, SVG06202308, SVG06202309, SVG06202310, SVG06202311, SVG06202312 (cùng được phát hành trong tháng 6/2020); SVG05202302, SVG05202303, SVG05202304, SVG05202305, SVG05202306, SVG05202307, SVG05202308, SVG05202309, SVG05202310, SVG05202311, SVG05202312 (cùng được phát hành trong tháng 5/2020).

Ban đầu, 30 lô trái phiếu được mua lại trong nửa đầu năm 2025 đều có kỳ hạn 36 tháng. Tuy nhiên, sau đó, Sovico Group đã kéo dài kỳ hạn trái phiếu lên 60 tháng; đồng nghĩa với việc thời điểm đáo hạn sau thay đổi là từ tháng 5 - tháng 7/2025.

Như vậy, căn cứ theo công bố tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu (thống kê trên HNX), tính đến ngày 7/8/2025, Sovico Group còn lưu hành 6 lô trái phiếu phát hành từ tháng 3-9/2021 (từ SVACH2124001 đến SVACH2124006) có tổng giá trị phát hành 7.000 tỷ đồng; 12 lô trái phiếu phát hành vào tháng 8/2020 (từ SVGL2023086 đến SVGL2023097) có tổng giá trị phát hành 5.000 tỷ đồng. Các lô này dự kiến đáo hạn trong khoảng từ 2025 - 2026.

Về Sovico Group, doanh nghiệp này được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày 19/11/2001, là công ty cổ phần chưa đại chúng, kinh doanh chính trong lĩnh vực hoạt động đầu tư tài chính.

Theo thông tin giới thiệu trên website của công ty, nữ doanh nhân Nguyễn Thị Phương Thảo đang là Chủ tịch HĐQT của Tập đoàn Sovico.

Về tình hình kinh doanh, theo công bố thông tin định kỳ trên HNX kỳ báo cáo bán niên 2024, Tập đoàn Sovico ghi nhận lợi nhuận thuần đạt gần 1.799,5 tỷ đồng, tăng 14% so với kỳ trước.

Tại thời điểm 30/6/2024, vốn chủ sở hữu của Sovico Group đang ở mức gần 70.049,2 tỷ đồng, tăng 37,9%.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cải thiện từ 2,15 lần về 1,69 lần, tương ứng tổng nợ phải trả cuối quý II/2024 ở mức gần 118.383,1 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu ở mức hơn 30.121 tỷ đồng.

Theo báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, trong năm 2024, Sovico Group đã thanh toán lãi đúng hạn 116 kỳ trả lãi trái phiếu. Giá trị thanh toán giao động từ gần 2,5 tỷ đồng đến gần 105,9 tỷ đồng/lô trái phiếu, lãi suất 10%/năm đến 10,5%/năm.