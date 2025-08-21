Spring Residences – Chuẩn sống mới khởi nguồn giữa “vườn xuân bất tận”

Kiến tạo lối sống trải nghiệm giữa thung lũng triệu thông reo

Dựa trên phân tích các xu hướng toàn cầu về tài sản và bất động sản (BĐS), ấn phẩm The Wealth Report 2025 của Knight Frank nhận định: BĐS cao cấp đang mở ra một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của lối sống trải nghiệm. Khi thành công tài chính không còn là đích đến duy nhất, cộng đồng thượng lưu mới đã chuyển trọng tâm sang tuổi thọ, sự cân bằng và viên mãn tinh thần. Giá trị BĐS vì thế cũng thay đổi: không còn đo bằng diện tích hay vật liệu xa xỉ, mà được xác định bởi trải nghiệm và phong cách sống.

Tại Việt Nam, Spring Residences – bộ sưu tập biệt thự giữa lòng Thanh Xuan Valley – chính là sự cộng hưởng với xu hướng này. Được bao bọc bởi thung lũng nguyên bản hiếm có với hơn một triệu tán thông reo, 10 ha hồ và suối tự nhiên, hoa nở rực rỡ quanh năm, Spring Residences định hình chuẩn sống mới cho cộng đồng ưu tú với những không gian sống đương đại, nơi cư dân tận hưởng sự riêng tư, hòa nhịp thiên nhiên và gắn kết cộng đồng.

Trên địa thế đồi cao lên tới 50 mét, bộ sưu tập Spring Residences được quy hoạch ôm theo từng nếp gấp thung lũng, giới hạn chỉ 152 căn biệt thự – gồm 50 căn song lập và 102 căn liền kề. Bao quanh phân khu Spring Residences là 3,4 ha mặt nước với hồ và suối tự nhiên, cùng những mảng rừng thông cổ thụ, tạo nên bầu khí quyển xanh mát quý giá.

Biệt thự Spring Residences được "may đo" theo địa hình, giữ cho tầm nhìn luôn khoáng đạt, để cảm nhận sự thanh khiết và nhịp sống hứng khởi tại Thanh Xuan Valley.

Được chắp bút bởi đội ngũ thiết kế quốc tế SCSY Studio (Singapore), bộ sưu tập mang ngôn ngữ kiến trúc đương đại (Contemporary), nổi bật với cửa kính lớn, mái hiên rộng, ban công dài; riêng biệt thự liền kề sở hữu tầng tum linh hoạt để bố trí sân vườn trên cao, không gian sáng tạo ngoài trời hay những buổi tiệc ấm cúng. Từng chi tiết thiết kế vừa tôn vinh vẻ đẹp tinh giản, vừa mở ra trải nghiệm sống trọn vẹn với ánh sáng chan hòa, gió trời lưu chuyển tự nhiên, đưa không khí trong lành lan tỏa vào từng không gian.

Giá trị khác biệt của bộ sưu tập Spring Residences là 100% quỹ căn sở hữu hai mặt thoáng trước và sau nhà, hướng ra những khoảng vườn rộng tới 50m² ở các căn điển hình và 100m² ở các căn hình rẻ quạt. Nhờ đó, không gian sống kết nối liền mạch với mảng xanh và tiện ích nội khu, mang đến trải nghiệm phong phú và giàu chiều sâu cho mỗi cư dân, đặc biệt là những vị trí lõi cảnh quan.

Cả mặt trước và sau của biệt thự Spring Residences đều được bao quanh bởi khoảng sân vườn xanh mướt, góp phần "mở rộng" tối đa không gian sống.

Không chỉ là chốn an cư, Spring Residences mang đến một lối sống tái tạo sức khỏe và cảm xúc với những giấc ngủ sâu, tinh thần thư thái và nguồn cảm hứng sáng tạo dồi dào. Đây cũng chính là câu trả lời cho khao khát tìm về với thiên nhiên giữa đô thị ngột ngạt của thế hệ thượng lưu mới, đồng thời phản ánh tầm nhìn khác biệt, tạo nên dấu ấn của BIM Land trên thị trường BĐS cao cấp: lấy trải nghiệm sống và hạnh phúc cư dân làm thước đo giá trị.

"Vườn xuân" gắn kết cộng đồng ưu tú đa thế hệ

Điều làm nên sự khác biệt trong lựa chọn BĐS của thế hệ thượng lưu mới không chỉ ở kiến trúc hay vị trí, mà còn ở khát vọng trở thành một phần của cộng đồng ưu tú – nơi những hàng xóm đồng điệu, văn minh và khai phóng cùng chia sẻ giá trị sống.

Đó chính là ý tưởng để các chuyên gia Kume Design Asia (Nhật Bản) kiến tạo nên hệ sinh thái cảnh quan và tiện ích nội khu tại Spring Residences với cảm hứng về một "khu vườn mùa xuân bất tận". Toàn bộ phân khu chỉ dành 23,5% diện tích cho xây dựng, phần lớn quỹ đất được ưu tiên cho những thảm thực vật xanh tươi, rực rỡ quanh năm, cùng hơn 20 tiện ích điểm nhấn.

Nổi bật trong số đó là Chill Bar nằm trên đỉnh đồi với tầm nhìn 360 độ ấn tượng, kiến trúc nương theo triền dốc, phân tầng bậc một cách tự nhiên. Không chỉ là điểm hẹn để thưởng trà chiều hay nâng ly vang lúc hoàng hôn, đây còn là trạm kết nối cảm xúc – nơi hàng xóm kết giao, chia sẻ sự đồng điệu và cùng nuôi dưỡng một lối sống ưu tú.

Lõi cảnh quan Spring Residences như một "studio mở" giữa thiên nhiên nguyên bản, nơi mỗi thế hệ đều tìm thấy nguồn cảm hứng để gắn kết, sáng tạo và phát triển bản thân.

Những khu vườn nối tiếp nhau trong lòng phân khu Spring Residences tạo nên không gian gắn kết cộng đồng đa thế hệ: vườn kết nối và vườn trò chuyện cho những buổi sẻ chia thân tình, vườn đọc sách dưới giàn hoa dành cho tâm hồn yêu tri thức, sân chơi rộn rã tiếng cười cho trẻ nhỏ hay khoảng vườn tĩnh lặng để tìm lại sự an yên. Các điểm nhấn cảnh quan như vườn thác hoa với nhiều tầng hoa buông rủ hay vườn mây bồng bềnh giữa thảm cỏ xanh khéo léo đưa chất thơ của phong cách sống "resort-living" vào nhịp sống thường nhật.

Từ biệt thự Spring Residences, cư dân có thể trải nghiệm những cung đường dạo bộ men theo suối và ven hồ với cảnh quan được chăm chút tỉ mỉ, mang đến cảm hứng và nguồn năng lượng tích cực.

Có thể nói, Spring Residences đã kiến tạo nên một lối sống vừa riêng tư vừa cởi mở – nơi mỗi cư dân có không gian tận hưởng thế giới riêng, nhưng cũng luôn sẵn sàng hòa mình vào nhịp sống chung. Hội tụ những giá trị khác biệt về kiến trúc, cảnh quan và hệ tiện ích, Spring Residences định hình một chuẩn mực sống mới cho cộng đồng ưu tú: lấy trải nghiệm làm thước đo, hướng tới sự bền vững và giàu cảm xúc.