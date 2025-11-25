SSI sắp chào bán hơn 415 triệu cổ phiếu rẻ bằng một nửa thị giá

Công ty cổ phần Chứng khoán SSI (mã: SSI, sàn HoSE) vừa thông báo ngày 9/12 tới đây sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 445/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 21/11/2025.



Theo đó, SSI sẽ chào bán 415,18 triệu cổ phiếu với giá 15.000 đồng/cổ phiếu. Đến sáng 25/11/2025, cổ phiếu SSI đang giao dịch quanh mức 33.750 đồng/cổ phiếu. Do đó, mức giá chào bán này chỉ bằng một nửa thị giá cổ phiếu SSI.

Tỷ lệ thực hiện quyền là 5:1, tức cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được mua 1 cổ phiếu mới phát hành. Cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Thời gian đăng ký và nộp tiền mua từ 17/12/2025 đến 8/1/2026. Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 17-30/12/2025.

SSI dự kiến thu về 6.227,7 tỷ đồng từ đợt chào bán này. Trong đó, công ty dự kiến dùng 3.114 tỷ đồng để bổ sung vốn cho hoạt động chứng chỉ tiền gửi và 3.113,7 tỷ đồng được dùng để cho vay margin.

Nếu hoàn tất đợt chào bán, SSI sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ từ hơn 20.779 tỷ đồng lên gần 24.932 tỷ đồng, qua đó giành lại "ngôi vương" vốn điều lệ ngành chứng khoán.

Về hoạt động kinh doanh, SSI công bố báo cáo tài chính riêng quý III/2025 với doanh thu hoạt động 4.081 tỷ đồng, tăng 107% so với cùng kỳ.

Một nửa doanh thu được đóng góp bởi mảng tự doanh khi lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) ghi nhận 2.011 tỷ đồng, tăng 103%.

Danh mục FVTPL của SSI tại thời điểm 30/9/2025 có giá gốc hơn 50.013 tỷ đồng, tăng hơn 7.700 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, SSI đầu tư 15.377 tỷ đồng vào trái phiếu, tăng 200 tỷ đồng so với đầu năm; chứng chỉ tiền gửi chiếm 31.627 tỷ đồng, tăng thêm khoảng 6.900 tỷ đồng sau 9 tháng.

Khoản đầu tư vào cổ phiếu và chứng khoán niêm yết khác chỉ còn gần 300 tỷ đồng, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, công ty đang lỗ nhẹ với cổ phiếu HPG, MBB, ACB, VNM. Các cổ phiếu đang tạm lãi như: VHM VRE, MWG...

Hoạt động cho vay đóng góp 1.006 tỷ đồng vào doanh thu, tăng 83% so với cùng kỳ. Báo cáo kỳ này ghi nhận dư nợ cho vay ký quỹ (margin) và ứng trước tiền bán SSI ở mức hơn 39.231 tỷ đồng, mức kỷ lục của công ty này. Con này tăng hơn 17.000 tỷ đồng so với đầu năm và tăng hơn 6.000 tỷ đồng sau một quý.

Doanh thu nghiệp vụ môi giới chứng khoán đạt 922 tỷ đồng, tăng 171% so với cùng kỳ. Trong quý III/2025, SSI chiếm 11,02% thị phần môi giới trên sàn HoSE, tăng 1,35% so với nửa đầu năm 2025 và duy trì vị trí thứ 2 trong Top 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất.

Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đóng góp 100 tỷ đồng vào doanh thu, tăng 64%. Trong cơ cấu tài sản, SSI có 6.081 tỷ đồng tiền gửi có kỳ hạn.

Trong kỳ, chi phí hoạt động ghi nhận 1.576 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ. Kết quả, SSI báo lãi trước thuế tăng 90% so với cùng kỳ.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm 2025, SSI mang về 9.097 tỷ đồng doanh thu hoạt động, tăng 48%; lợi nhuận trước thuế 3.943 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ và hoàn thành 96% kế hoạch năm.

Tại thời điểm 30/9/2025, tổng tài sản của SSI ở mức 99.678 tỷ đồng, tăng hơn 27.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Về nguồn vốn, tổng nợ phải trả của SSI ở mức gần 69.366 tỷ đồng. Trong đó, vay nợ ngắn hạn chiếm hơn 65.419 tỷ đồng, tăng 20.000 tỷ đồng chủ yếu là vay ngân hàng. Trong 9 tháng, công ty phải trả 1.772 tỷ đồng tiền lãi vay, tăng 61% so với cùng kỳ.



