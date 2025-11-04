Starbucks chốt kèo bán một phần hoạt động kinh doanh ở thị trường láng giềng Việt Nam, đổi lại 4 tỷ USD

Đây là một trong những thương vụ thoái vốn lớn nhất trong ngành tiêu dùng Trugn Quốc trong những năm gần đây. Theo thỏa thuận, 2 công ty sẽ vận hành một liên doanh, trong đó Boyu nắm giữ tới 60% cổ phần trong hoạt động bán lẻ của Starbucks tại Trung Quốc. Starbucks sẽ giữ lại 40% cổ phần trong liên doanh, được quyền tiếp tục sở hữu và cấp phép thương hiệu cũng như quyền sở hữu trí tuệ cho thực thể mới, các công ty cho biết.

Starbucks dự kiến tổng giá trị hoạt động bán lẻ của mình ở Trung Quốc sẽ vượt 13 tỷ USD, bao gồm số tiền thu được từ việc bán cổ phần kiểm soát trong liên doanh cho Boyu cũng như giá trị cổ phần mà Starbucks giữ lại cùng những sở hữu khác liên quan tới thương hiệu cùng tài sản trí tuệ.

Thương hiệu này đang thoái vốn ở Trung Quốc do thị phần của hãng giảm trong những năm gần đây do sự cạnh tranh gay gắt từ các chuỗi cà phê địa phương với những sản phẩm giá cả phải chăng hơn. Kinh tế gặp khó được cho đã làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng Trung Quốc.

Theo dữ liệu của Euromonitor International, thị phần của Starbucks tại Trung Quốc - nơi có hơn 1/5 tổng số quán cà phê của hãng - đã giảm mạnh từ 34% năm 2019 xuống còn 14% vào năm ngoái.

