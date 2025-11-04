Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Starbucks chốt kèo bán một phần hoạt động kinh doanh ở thị trường láng giềng Việt Nam, đổi lại 4 tỷ USD

04-11-2025 - 10:18 AM | Tài chính quốc tế

Starbucks cho biết họ sẽ bán quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc cho công ty đầu tư Boyu Capital trong một thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD.

Starbucks chốt kèo bán một phần hoạt động kinh doanh ở thị trường láng giềng Việt Nam, đổi lại 4 tỷ USD- Ảnh 1.

Đây là một trong những thương vụ thoái vốn lớn nhất trong ngành tiêu dùng Trugn Quốc trong những năm gần đây. Theo thỏa thuận, 2 công ty sẽ vận hành một liên doanh, trong đó Boyu nắm giữ tới 60% cổ phần trong hoạt động bán lẻ của Starbucks tại Trung Quốc. Starbucks sẽ giữ lại 40% cổ phần trong liên doanh, được quyền tiếp tục sở hữu và cấp phép thương hiệu cũng như quyền sở hữu trí tuệ cho thực thể mới, các công ty cho biết.

Starbucks dự kiến tổng giá trị hoạt động bán lẻ của mình ở Trung Quốc sẽ vượt 13 tỷ USD, bao gồm số tiền thu được từ việc bán cổ phần kiểm soát trong liên doanh cho Boyu cũng như giá trị cổ phần mà Starbucks giữ lại cùng những sở hữu khác liên quan tới thương hiệu cùng tài sản trí tuệ.

Thương hiệu này đang thoái vốn ở Trung Quốc do thị phần của hãng giảm trong những năm gần đây do sự cạnh tranh gay gắt từ các chuỗi cà phê địa phương với những sản phẩm giá cả phải chăng hơn. Kinh tế gặp khó được cho đã làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng Trung Quốc.

Theo dữ liệu của Euromonitor International, thị phần của Starbucks tại Trung Quốc - nơi có hơn 1/5 tổng số quán cà phê của hãng - đã giảm mạnh từ 34% năm 2019 xuống còn 14% vào năm ngoái.

Tham khảo: CNBC﻿

Starbucks vẫn đang rao bán một phần hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc với giá hơn 4 tỷ USD

Hồng Duy

Nhịp Sống Thị Trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Từ chối Mỹ và Úc, nền kinh tế 36 tỷ USD 'trúng đậm' khi chốt công nghệ Trung Quốc: 120 triệu tấn 'kho báu' được sản xuất mỗi năm, có khả năng xoay chuyển thị trường hàng hoá thế giới

Từ chối Mỹ và Úc, nền kinh tế 36 tỷ USD 'trúng đậm' khi chốt công nghệ Trung Quốc: 120 triệu tấn 'kho báu' được sản xuất mỗi năm, có khả năng xoay chuyển thị trường hàng hoá thế giới Nổi bật

Trung Quốc thừa nhận điểm yếu chiến lược: ‘Thừa’ đất hiếm nhưng thiếu 1 loại khoáng sản quan trọng, nguồn cung phụ thuộc hoàn toàn vào đồng minh của Mỹ

Trung Quốc thừa nhận điểm yếu chiến lược: ‘Thừa’ đất hiếm nhưng thiếu 1 loại khoáng sản quan trọng, nguồn cung phụ thuộc hoàn toàn vào đồng minh của Mỹ Nổi bật

Đường cao tốc Trump: Thông điệp ngầm của Campuchia giữa cạnh tranh địa chính trị Mỹ - Trung

Đường cao tốc Trump: Thông điệp ngầm của Campuchia giữa cạnh tranh địa chính trị Mỹ - Trung

09:47 , 04/11/2025
NASA thông báo tin đáng buồn

NASA thông báo tin đáng buồn

09:33 , 04/11/2025
Bão Kalmaegi đổ bộ, đi đúng đường siêu bão Haiyan, gây thiệt hại rất lớn ở Philippines

Bão Kalmaegi đổ bộ, đi đúng đường siêu bão Haiyan, gây thiệt hại rất lớn ở Philippines

09:20 , 04/11/2025
Philippines sơ tán hàng chục ngàn người để tránh bão

Philippines sơ tán hàng chục ngàn người để tránh bão

08:00 , 04/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên