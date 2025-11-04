Starbucks chốt kèo bán một phần hoạt động kinh doanh ở thị trường láng giềng Việt Nam, đổi lại 4 tỷ USD
Starbucks cho biết họ sẽ bán quyền kiểm soát hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc cho công ty đầu tư Boyu Capital trong một thỏa thuận trị giá 4 tỷ USD.
- 30-10-2025Starbucks vẫn đang rao bán một phần hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc với giá hơn 4 tỷ USD
- 26-09-2025Starbucks tiếp tục sa thải gần 1.000 nhân viên, đóng 400 cửa hàng: Thiệt hại lên tới 1 tỷ USD!
- 20-09-2025Chưa từng có trong lịch sử Starbucks: 200.000 nhân viên được tái cải tổ bài bản từ câu chào, 4 phút đã pha xong đồ uống, 95% đơn online giao đúng hẹn
- 19-09-2025Thương hiệu 160 tuổi của Nhật Bản muốn trở thành 'Starbucks của matcha', đã chinh phục 10 thị trường nước ngoài khó tính
Đây là một trong những thương vụ thoái vốn lớn nhất trong ngành tiêu dùng Trugn Quốc trong những năm gần đây. Theo thỏa thuận, 2 công ty sẽ vận hành một liên doanh, trong đó Boyu nắm giữ tới 60% cổ phần trong hoạt động bán lẻ của Starbucks tại Trung Quốc. Starbucks sẽ giữ lại 40% cổ phần trong liên doanh, được quyền tiếp tục sở hữu và cấp phép thương hiệu cũng như quyền sở hữu trí tuệ cho thực thể mới, các công ty cho biết.
Starbucks dự kiến tổng giá trị hoạt động bán lẻ của mình ở Trung Quốc sẽ vượt 13 tỷ USD, bao gồm số tiền thu được từ việc bán cổ phần kiểm soát trong liên doanh cho Boyu cũng như giá trị cổ phần mà Starbucks giữ lại cùng những sở hữu khác liên quan tới thương hiệu cùng tài sản trí tuệ.
Thương hiệu này đang thoái vốn ở Trung Quốc do thị phần của hãng giảm trong những năm gần đây do sự cạnh tranh gay gắt từ các chuỗi cà phê địa phương với những sản phẩm giá cả phải chăng hơn. Kinh tế gặp khó được cho đã làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng Trung Quốc.
Theo dữ liệu của Euromonitor International, thị phần của Starbucks tại Trung Quốc - nơi có hơn 1/5 tổng số quán cà phê của hãng - đã giảm mạnh từ 34% năm 2019 xuống còn 14% vào năm ngoái.
Tham khảo: CNBC
Nhịp Sống Thị Trường