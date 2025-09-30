Stavian ED và Shinec thỏa thuận hợp tác chiến lược nhằm giảm phát thải carbon

Ngày 29/09/2025 tại Hà Nội, Lễ ký kết hợp tác chiến lược trong việc triển khai các giải pháp giảm phát thải carbon cho các khu/cụm công nghiệp giữa Công ty Cổ phần Phân phối Điện Stavian (Stavian ED) và Công ty Cổ phần Shinec đã chính thức diễn ra, mở ra một chương mới trong định hướng phát triển công nghiệp xanh tại Việt Nam. Theo phạm vi của thỏa thuận hợp tác, Stavian ED - với kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, giải pháp tiết kiệm năng lượng và hạ tầng điện - sẽ cùng Shinec - đơn vị tiên phong trong phát triển các khu công nghiệp theo mô hình xanh, sinh thái – triển khai các giải pháp tiên tiến tại Cụm công nghiệp Đầm Hà (tỉnh Quảng Ninh), bao gồm: hệ thống điện mặt trời áp mái, hệ thống lưu trữ năng lượng "BESS FARM" - thiết bị do Công ty Cổ phần Giải pháp Năng lượng Stavian sản xuất, hệ thống chiếu sáng công cộng bằng năng lượng mặt trời, cung cấp điện xanh qua cơ chế DPPA và giải pháp chuyển đổi năng lượng thông qua hệ thống cung cấp khí hóa lỏng (LNG) được đầu tư bởi Công ty Cổ phần Khí Stavian. Đây không chỉ là bước đi tiên phong về ứng dụng năng lượng sạch trong các khu công nghiệp, mà còn góp phần tạo ra nền tảng vững chắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp sản xuất gắn liền với tiêu chuẩn phát triển bền vững toàn cầu, đạt chứng chỉ "LEED GOLD" trong lĩnh vực sản xuất.

Để hiện thực hóa thỏa thuận, hai bên thống nhất thành lập Công ty Cổ phần Phân phối Điện Công nghiệp Stavian (Stavian IPD). Đây sẽ là pháp nhân liên doanh chịu trách nhiệm triển khai các dự án năng lượng và hạ tầng công nghiệp cung cấp giải pháp giảm phát thải toàn diện, đưa giải pháp năng lượng xanh và mô hình khu công nghiệp sinh thái vào thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác và tạo giá trị bền vững cho cộng đồng doanh nghiệp.

Ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Stavian chia sẻ tại sự kiện

Chia sẻ tại sự kiện, ông Đinh Đức Thắng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Stavian nhấn mạnh: "Chúng tôi tự hào đồng hành cùng Shinec trong việc xây dựng một cụm công nghiệp xanh, hiện đại và bền vững. Stavian ED và Stavian IPD nói riêng, cũng như Tập đoàn Stavian nói chung, cam kết mang tới những giải pháp năng lượng toàn diện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero của quốc gia, đồng thời gia tăng lợi ích cho doanh nghiệp và cộng đồng."

Về phía Shinec, ông Phạm Hồng Điệp – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Shinec cũng bày tỏ: "Shinec đang triển khai đầu tư 10 khu/cụm công nghiệp mới trên khắp cả nước, tất cả đều được định hướng xây dựng theo mô hình sinh thái – tuần hoàn. Việc hợp tác cùng Stavian ED không chỉ giúp các khu/cụm công nghiệp này sớm hoàn thiện tiêu chí xanh nhờ sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, mà còn tạo ra lợi ích kép: vừa giảm phát thải carbon, vừa mở ra cơ hội thu lợi từ thị trường tín chỉ carbon. Với bước đi này, Shinec mong muốn khẳng định vai trò tiên phong trong xây dựng mô hình khu công nghiệp sinh thái tại Việt Nam, đồng thời cùng Stavian ED tạo nền tảng để Việt Nam vươn lên trở thành điểm đến của dòng vốn đầu tư xanh trong khu vực."

Lễ ký kết hợp tác chiến lược trong việc triển khai các giải pháp giảm phát thải carbon cho các khu cụm công nghiệp giữa SED và Shinec

Stavian ED là thành viên của Tập đoàn Stavian – Tập đoàn công nghiệp – công nghệ, thương mại đa quốc gia quy mô lớn với hơn 30 chi nhánh trên toàn cầu, xuất khẩu tới hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tập đoàn tập trung phát triển 5 lĩnh vực cốt lõi: sản xuất công nghiệp, công nghệ cao, hạ tầng công nghiệp, chuyển dịch năng lượng, thương mại và đầu tư. Trong đó, Stavian ED chuyên về đầu tư hạ tầng điện cho các cụm/khu công nghiệp và cung cấp giải pháp giảm phát thải. Sự kiện ký kết hợp tác chiến lược giữa Stavian ED và Shinec khẳng định tầm nhìn dài hạn và cam kết phát triển bền vững của cả hai doanh nghiệp, đồng thời mở ra cơ hội hợp tác sâu rộng trong tương lai, thu hút dòng vốn đầu tư xanh, nâng cao lợi thế cạnh tranh của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu. Cụm công nghiệp Đầm Hà được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu tiên phong của mô hình khu công nghiệp Net Zero, đóng góp tích cực vào mục tiêu xây dựng nền kinh tế carbon thấp và thịnh vượng.