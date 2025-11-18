Storm: Một bước tiến của AIA Việt Nam trong chiến lược full-time

Trong hơn hai thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, AIA không ngừng đổi mới để nâng cao trải nghiệm khách hàng và chuyên nghiệp hóa lực lượng tư vấn. Từ những mô hình tiên phong như AIA Exchange hay nest by AIA, AIA Việt Nam đã hình thành nền tảng vững chắc cho lực lượng tư vấn toàn thời gian.

STORM ra đời để tiếp nối tiến trình đó. Và quan trọng hơn, mô hình này không đứng một mình. Nó được nuôi dưỡng từ hệ sinh thái với quy trình đào tạo, công nghệ và văn hóa doanh nghiệp mà AIA Việt Nam đã gây dựng nhiều năm. Chính sự kết hợp giữa nền tảng của tổ chức và khát vọng của những người tiên phong giúp STORM không chỉ "ra đời", mà thực sự "đi vào vận hành".

Sự kiện khai trương STORM là bước tiếp theo trong hành trình mà AIA Việt Nam theo đuổi: xây dựng lực lượng tư vấn toàn thời gian chuyên nghiệp, gắn bó dài lâu và lấy con người làm trung tâm của sự phát triển.

Trong hành trình ấy, sự trưởng thành của các quản lý nội bộ đóng vai trò then chốt. Tiêu biểu là chị Trần Thị Thanh Thủy – Giám đốc Văn phòng tổng đại lý toàn thời gian đầu tiên tại Hà Nội được phát triển nội nguồn mang nhiều ý nghĩa hơn một sự thăng tiến. Đó là minh chứng rõ ràng cho tinh thần "Cùng đi, cùng lớn" mà AIA Việt Nam luôn đề cao: nơi mỗi bước tiến của cá nhân đều góp phần xây nên sự bền vững chung.

Từ nguồn cảm hứng đó, STORM thu hút những tư vấn viên đến từ nhiều lĩnh vực khác nhau, nhưng cùng chung khát vọng làm nghề một cách tử tế và dài hạn. Trong môi trường đề cao kỷ luật nhưng giàu sự sẻ chia, với lộ trình phát triển rõ ràng và văn hóa gắn kết, nhiều thành viên đã nhanh chóng khẳng định năng lực và đạt danh hiệu MDRT – một trong những chuẩn mực quốc tế cao nhất của ngành bảo hiểm.

Những kết quả đó không chỉ là chỉ dấu cho chất lượng đội ngũ, mà còn phản ánh cách STORM nuôi dưỡng sự trưởng thành của từng cá nhân. Đây cũng là nền tảng cho hành trình của những con người đã đặt những viên gạch đầu tiên cho STORM, trong đó có chị Thủy.

Sáu năm trước, sau hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chị Thủy quyết định rẽ hướng sang bảo hiểm khi gia nhập AIA với mong muốn tìm kiếm môi trường vừa chuyên nghiệp, vừa cho phép phát triển cá nhân. Gia nhập hệ thống AIA Exchange năm 2019, chỉ sau ba tháng chị đã dẫn dắt đội nhóm đạt được nhiều thành quả vượt trội. Đó là bước mở đầu cho hành trình hình thành STORM, Văn phòng Tổng đại lý toàn thời gian đầu tiên của AIA Việt Nam tại Hà Nội.

Nhưng với chị, danh hiệu chỉ là "hoa trái" của rèn luyện. Khát vọng của chị Thủy vượt xa tự do tài chính hay chủ động thời gian. Chị muốn khẳng định giá trị xã hội của ngành bảo hiểm, một sự nghiệp bảo vệ tài chính, giúp khách hàng sống khỏe hơn, lâu hơn, hạnh phúc hơn.

"Đi tới tận cùng của kinh doanh là giúp đỡ người khác," chị Thủy chia sẻ. "Nếu bạn tìm được một môi trường kinh doanh mà ở đó bạn có thật nhiều cơ hội để giúp đỡ thật nhiều người, vậy sự thành công sẽ gắn liền với hạnh phúc. Ở đó chẳng còn mỏi mệt, chỉ còn ý nghĩa."

Trên hành trình đó, chị Thủy không đi một mình. Trong mỗi cơ hội hay bước tiến, chị luôn đi cùng đội ngũ để họ học hỏi từ những người tinh hoa. "Tôi muốn các bạn quan sát, lắng nghe, và trưởng thành," chị nói. "Thành công của tôi là cơ hội mở đường cho những người đi sau."

"AIA Việt Nam là môi trường phù hợp cho những ai muốn bắt đầu sự nghiệp tư vấn một cách bài bản và bền vững", chị Thủy khẳng định. Mô hình full-time của Tập đoàn AIA đã thành công tại 12 thị trường trong đó có 7 thị trường dẫn đầu, mang đến cơ hội để chị xây dựng đội ngũ tinh hoa, tiên phong thay đổi nhận thức về ngành bảo hiểm tại Việt Nam. "Chúng tôi muốn phá vỡ định kiến rằng bảo hiểm là công việc part-time, để chứng minh đây là một sự nghiệp chuyên nghiệp", chị Thủy chia sẻ.

Với gần 200 chuyên viên tư vấn toàn thời gian, 23 cấp quản lý và 33 thành viên đạt MDRT, STORM đang cho thấy mô hình full-time có thể tạo ra chất lượng dịch vụ ổn định và hình ảnh người tư vấn đáng tin cậy. "Chúng tôi không chạy theo tăng trưởng ngắn hạn, mà xây nền móng vững chắc để trụ vững ngay cả khi nền kinh tế chững lại," chị Thủy nhấn mạnh.

STORM vận hành dựa trên năm giá trị cốt lõi: Thành công (Success), Làm việc nhóm (Teamwork), Cơ hội (Opportunity), Mối quan hệ (Relationship) và Động lực (Motivation). Đây được xem như "DNA" trong hoạt động của STORM, tạo nên nền tảng văn hóa chú trọng phát triển con người, tăng hiệu quả làm việc nhóm và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Sự phát triển của STORM không chỉ thể hiện ở quy mô tổ chức mà còn ở hành trình của những con người đã chọn gắn bó lâu dài với nghề với những câu chuyện truyền cảm hứng, và chị Đỗ Thị Huyền Trang là một trong số đó. Từng là nhân viên ngân hàng khá rụt rè, hướng nội, Trang chưa bao giờ nghĩ mình có thể làm chủ. "Tôi chỉ quen làm thuê, chờ người khác giao việc. Chính chị Thủy đã hỏi tôi: ‘Nếu em tiếp tục công việc này thêm 5 năm, 10 năm nữa, em sẽ là ai, và em sẽ có gì trong tay? Hay chỉ đơn giản là thêm kinh nghiệm, còn trải nghiệm thật sự thì ở đâu?’ Những câu hỏi ấy đã khiến tôi thực sự trăn trở, để rồi quyết định dừng công việc ổn định, tìm cho mình một hướng đi mới", cô chia sẻ.

"Thời gian đầu khi quyết định chọn đồng hành cùng AIA Việt Nam, điều tôi tìm kiếm không phải chỉ là một nơi để làm hay cố gắng đạt chỉ tiêu. Tôi muốn được làm nghề một cách tử tế, chậm lại để khách hàng hiểu đúng giá trị của bảo hiểm."

Nhưng khi thực sự bước chân vào AIA, Huyền Trang nhận ra rằng, nơi đây còn mang lại nhiều hơn những gì mình từng mong đợi. Từ một tư vấn viên, cô trở thành cấp quản lý, đạt được tự do tài chính và thời gian. "Trước đây, tôi từng phân vân phải lựa chọn giữa sự nghiệp và gia đình. Còn bây giờ, tôi làm chủ cả hai," cô nói.

Không chỉ riêng Huyền Trang, nhiều thành viên trẻ khác tại STORM cũng đã tìm thấy con đường và giá trị riêng của mình trong nghề. Trần Thị Thu Trang là một trong số đó. Cô chia sẻ: "Một điều khiến tôi cảm thấy vô cùng may mắn và không phải ai cũng có được – là được làm việc cùng một người quản lý giỏi, có tầm nhìn và luôn tiên phong, trong một hệ thống dẫn đầu, sáng tạo trong cách làm và hướng đến sự phát triển bền vững. Ở đây, chúng tôi làm nghề bảo hiểm chứ không chỉ đơn thuần là bán hàng. Tôi coi bảo hiểm là sự nghiệp gắn bó lâu dài, nơi mình được phát triển và mang đến chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng."

Thu Trang nói thêm: "Nhìn lại hành trình sáu năm qua, tôi thấy quyết định dấn thân vào ngành bảo hiểm khi gia nhập AIA Exchange là một lựa chọn đúng đắn. Hành trình ấy không hề bằng phẳng, có lúc thăng, lúc trầm. Nhưng nhờ có một tập thể luôn vững vàng, giữ tinh thần tích cực và niềm tin tuyệt đối vào con đường làm bảo hiểm chuyên nghiệp, tôi tin rằng dù khó khăn đến đâu, đội ngũ vẫn có thể cùng nhau vượt qua và đi đến đích."

Những câu chuyện như của Huyền Trang và Thu Trang cho thấy STORM đang trở thành môi trường phát triển bền vững cho thế hệ tư vấn viên toàn thời gian, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội khẳng định năng lực, phát triển bản thân và lan tỏa tinh thần sống khỏe mà AIA Việt Nam đang theo đuổi.

Những giá trị đó tạo nên một nền móng đặc biệt cho STORM – một nơi mà nhiều người gọi là bệ phóng cho giấc mơ. Với văn hóa quan tâm, sáng tạo, và mô hình full-time được AIA Việt Nam chuẩn hóa sau 10 năm, thế hệ trẻ sẽ tiếp cận được cơ hội kinh doanh đầy hứa hẹn. Điều duy nhất họ phải mang theo là tâm huyết và niềm tin.

Đặc biệt, STORM không chỉ kinh doanh, mà còn kiến tạo một thế hệ doanh nhân mang trách nhiệm xã hội. Tỷ lệ duy trì hợp đồng cao và đội ngũ tư vấn chất lượng chính là ‘di sản’ mà mô hình hướng đến.

Nhìn vào đội ngũ STORM, chất gắn kết của họ cũng nằm ở tinh thần doanh chủ cộng lực và được gắn kết với nhau bởi sự chân thành. Từ đó, mỗi nhân sự trẻ đều có thể khởi nghiệp dễ dàng và ít rủi ro hơn rất nhiều so với việc tự mình khởi nghiệp ngoài kia. "Ở đây, mọi nền tảng đã sẵn sàng – điều duy nhất mình cần mang theo là thời gian, tâm huyết và niềm tin vào chính mình", Thu Trang nhận định.

Trong một thị trường đang chuyển mình mạnh mẽ về minh bạch và chất lượng dịch vụ, những mô hình như STORM góp phần gợi mở hướng đi lâu dài cho ngành bảo hiểm: lấy con người làm trọng tâm và chuyên nghiệp hóa làm tiêu chuẩn. Khi chất lượng dịch vụ trở lại đúng giá trị cốt lõi, niềm tin của khách hàng với ngành bảo hiểm cũng được xây dựng bằng những hành động thực chất