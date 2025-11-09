Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Studio Ghibli và Bandai Namco yêu cầu OpenAI ngừng sử dụng sản phẩm của mình để huấn luyện AI

09-11-2025 - 10:54 AM | Kinh tế số

Động thái cứng rắng tới từ những gã khổng lồ ngành giải trí Nhật Bản.

Studio Ghibli và Bandai Namco yêu cầu OpenAI ngừng sử dụng sản phẩm của mình để huấn luyện AI- Ảnh 1.

Làn sóng phản đối Sora 2 đang gia tăng tại Nhật Bản, khi Hiệp hội Phân phối Nội dung Nước ngoài (CODA) - đại diện cho các tên tuổi lớn trong ngành giải trí như Studio Ghibli và Bandai Namco - vừa gửi thư yêu cầu OpenAI ngừng sử dụng nội dung có bản quyền của các thành viên để huấn luyện mô hình AI.

Trong bức thư, CODA cho rằng "hành vi sao chép trong quá trình học máy có thể cấu thành vi phạm bản quyền", đặc biệt khi Sora 2 đã tạo ra nhiều video và hình ảnh có chứa nhân vật hoặc phong cách nghệ thuật đặc trưng của Nhật Bản. Sau khi Sora 2 ra mắt cuối tháng 9, lượng lớn nội dung gợi nhớ đến các tác phẩm của Ghibli lan tràn trên mạng, buộc chính phủ Nhật phải yêu cầu OpenAI dừng sao chép tác phẩm nghệ thuật nội địa.

CODA cũng chỉ trích chính sách "opt-out" của OpenAI, vốn cho phép các chủ sở hữu bản quyền yêu cầu loại bỏ nội dung của họ khỏi dữ liệu huấn luyện. Theo tổ chức này, việc áp dụng chính sách này ngay từ đầu có thể đã vi phạm luật bản quyền Nhật Bản. Luật ghi rõ: "theo hệ thống bản quyền của Nhật, việc sử dụng tác phẩm có bản quyền nhìn chung cần được xin phép trước, và không có cơ chế nào cho phép tránh trách nhiệm pháp lý chỉ bằng cách phản đối sau đó".

Thay mặt các thành viên, CODA kêu gọi OpenAI phản hồi một cách thiện chí và chấm dứt việc sử dụng các tác phẩm, nhân vật hay phong cách nghệ thuật Nhật Bản trong quá trình huấn luyện và tạo sinh của các mô hình AI như Sora 2.

