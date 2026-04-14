Sự kiện trải nghiệm nghệ thuật "Đối thoại" cùng Rivea Residences sắp diễn ra

Dự kiến quy tụ gần 1.000 khách mời, sự kiện đánh dấu cột mốc Rivea Residences - tháp đôi biểu tượng tại lõi trung tâm Hà Nội - chính thức được giới thiệu đến thị trường và công chúng.

Đối thoại giữa biểu tượng và dòng chảy di sản

Là điểm hẹn mở ra những cuộc gặp gỡ và trao đổi đa chiều về văn hoá - kiến trúc - đời sống đương đại, "Đối Thoại" mời đến tham dự NSND Lê Khanh - một tiếng nói giàu chiều sâu về văn hóa Hà Nội, cùng chia sẻ đến từ chuyên gia đơn vị tư vấn thiết kế quốc tế Belt Collins (Hongkong) của chính dự án.

Đồng hành trong suốt hành trình "Đối Thoại", khách tham dự sẽ được thưởng thức những màn biểu diễn nghệ thuật được chỉ đạo công phu và dàn dựng riêng để gia tăng chiều sâu cảm hứng. Từ màn song tấu kết hợp bộ đôi nhạc cụ sáo - saxophone, đến những ca khúc về Hà Nội và tình yêu được phối khí, làm mới giữa hai giọng ca Hà Lê - Bùi Lan Hương, hứa hẹn tạo nên sức hấp dẫn về sự giao thoa giữa các chất liệu truyền thống và đương đại, giữa bản sắc và những thử nghiệm.

Bên cạnh đó, nhiều phần quà hấp dẫn với tổng giá trị lên tới 1.8 tỷ đồng cũng sẽ được trao cho những khách hàng may mắn nhất tham dự.

Tại Rivea Residences, mỗi tổ ấm mở ra một cuộc đối thoại riêng giữa con người và thành phố (ảnh: DNCC)

Lấy cảm hứng từ những dòng chảy đã dệt nên Hà Nội, "Đối Thoại" được xây dựng như một không gian của sự hội ngộ, lắng nghe, sẻ chia và giao hòa. Tại đây, những giá trị tưởng như tách biệt lại song hành và tìm thấy điểm chạm: giữa kiến trúc hiện đại với di sản kinh kỳ ngàn năm, giữa không gian và thời gian đổi thay của một thành phố, giữa nghệ thuật và con người trong những xúc cảm và khoảnh khắc hiện diện. Sự kiện là lời gợi dẫn mỗi người tham dự bước vào một cuộc đối thoại rộng lớn hơn - với thành phố, với không gian họ đang sống, và với chính mình.

Không gian trải nghiệm của "Đối Thoại" đưa khán giả bước vào dòng chảy tinh hoa của Rivea Residences, từ phần trưng bày ấn tượng tại đại sảnh như một triển lãm nghệ thuật, đến hai màn LED "khổng lồ" lấy cảm hứng từ chính hình ảnh tháp đôi như đang "trò chuyện" thông qua khối hình, chuyển động và ánh sáng. Các màn trình diễn, những giao lưu và cả cảm xúc mang đến đều là kết hợp tổng hòa giữa âm thanh chất lượng cao, hiệu ứng thị giác đa chiều và dàn dựng sân khấu ấn tượng, góp phần tạo nên một sự kiện vừa mãn nhãn, vừa giàu tính kể chuyện.

Chương trình được xây dựng theo ba chương "Hiện diện - Đối thoại - Thăng hoa", dẫn dắt hành trình trải nghiệm theo từng lớp cảm xúc. Tại đây, người tham dự có thể lắng nghe những câu chuyện thú vị phía sau một dự án - về văn hóa, về kiến trúc, về những suy tư, và về cách con người sống, kết nối và tìm kiếm sự cân bằng trong đô thị hiện đại.

Rivea Residences - "Khởi nguyên dòng chảy tinh hoa"

"Đối Thoại" không chỉ là chủ đề của sự kiện, mà còn là tinh thần định hình nên Rivea Residences - nơi kiến trúc, không gian và con người cùng hòa quyện, song hành trong dòng chảy của thời gian và không gian, giữa di sản ngày hôm qua và khát vọng trong tương lai mới.

Tọa lạc tại giao điểm giữa khu vực Hoàng Mai và Hai Bà Trưng, dự án sở hữu lợi thế kết nối nhanh tới trung tâm phố cổ và Hồ Gươm, đồng thời nằm trong vùng chuyển động của đô thị đang phát triển mạnh mẽ về phía Đông và Nam thành phố.

Rivea Residences - Tháp đôi biểu tượng lõi trung tâm Hà Nội (ảnh: DNCC)

Được phát triển trên quỹ đất gần 3 hecta, quy mô gồm hai tòa tháp cao 35 tầng và 4 tầng hầm, cung cấp 618 căn hộ - trong đó có bộ sưu tập duplex The Rey Edition, Rivea Residences hướng tới nhóm cư dân tìm kiếm một không gian sống khác biệt ngay trong nội đô. Dự án cũng bắt tay với đơn vị tư vấn thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới AEDAS (Singapore) nhằm kiến tạo nên công trình tháp đôi mang tính biểu tượng tại khu vực với hình khối chuẩn mực, song vẫn tạo nên sự khác biệt, đảm bảo cân bằng, hài hòa giữa thẩm mỹ, hiệu năng và trải nghiệm liền mạch cho cư dân.

Rivea Residences sở hữu hệ sinh thái phong phú với hơn 50 tiện ích trải dài và đan xen theo cao độ hai khối tháp, vừa liền mạch trong bố trí - vừa tách bạch trong trải nghiệm, tạo nên nhịp sống chuẩn mực giữa sinh hoạt, nghỉ ngơi và tận hưởng riêng tư. Từ khối đế đến các tầng cao, chủ nhân dễ dàng tiếp cận đa dạng các hoạt động học tập, giải trí, thể thao, thư giãn với: bể bơi bốn mùa dài 50m, phòng gym - golf 3D cá nhân, rạp chiếu phim gia đình, co-working space, 4 tầng cảnh quan xanh từ trong đến ngoài nhà, đặc biệt với điểm nhấn cầu Khởi Nguyên tại tầng 35 nối đỉnh hai tòa tháp.

Theo đuổi triết lý "bất động sản tinh khiết", MEYGROUP lấy sự cân bằng giữa kiến trúc, thiên nhiên và con người làm nền tảng phát triển xuyên suốt mọi dự án. Tinh thần ấy không chỉ được được cụ thể hóa tại Rivea Residences, mà một lần nữa được thể hiện sâu rõ hơn qua sự kiện "Đối Thoại" tới đây - khi câu chuyện di sản văn hóa, bối cảnh nghệ thuật và những trải nghiệm sống được đặt vào trong một cách kể chuyện nhất quán, để những "đối thoại" tiếp diễn tự nhiên trong nhịp sống thường nhật.

Thời gian: 08:30 | Chủ nhật, 19.04.2026

Địa điểm: Diamond Hall (tầng 4) - The One, số 02 Chương Dương Độ, phường Hồng Hà, Hà Nội