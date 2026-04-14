Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Diễn biến mới vụ san lấp hơn 15.000 tấn chất thải trái phép ở Vũng Tàu

Theo Văn Quân | 14-04-2026 - 14:24 PM | Bất động sản

Hơn 15.000 tấn chất thải tại khu vực Thuỷ cung thuộc dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu (phường Vũng Tàu, TPHCM) đang được chủ đầu tư khắc phục, chuyển giao toàn bộ chất thải cho đơn vị có Giấy phép xử lý chất thải để xử lý theo quy định.

Ngày 14/4, đại diện UBND phường Vũng Tàu cho biết, theo thông báo của Công an TPHCM, tại khu vực thủy cung thuộc dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu, Công ty CP Du lịch cáp treo Vũng Tàu đang trong quá trình khắc phục hậu quả.

Khu vực thuỷ cung thuộc dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thuỷ cung Hòn Ngưu đang trong quá trình khắc phục

Cụ thể, công ty này đang vận chuyển, chuyển giao toàn bộ chất thải trên cho đơn vị có Giấy phép xử lý chất thải để xử lý theo quy định. Tiến độ khắc phục cũng như đơn vị xử lý chất thải được Công an TPHCM theo dõi, giám sát.

Trước đó, ngày 20/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” và khởi tố bị can đối với Đậu Thế Anh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu) cùng hai nhân viên là Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Tổng giám đốc Công ty cáp treo Vũng Tàu (áo đen bên trái) và hai đồng phạm vào tháng 10/2025 (ảnh: Công an TP HCM)

Kết quả điều tra ban đầu xác định Đậu Thế Anh, với vai trò Tổng giám đốc Công ty, đã trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt, quản lý việc mua và tiếp nhận hơn 15.062 tấn chất thải xây dựng thông thường để đổ, san lấp trên diện tích hơn 4.400 m² tại khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Việc sử dụng chất thải này không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, gây tác động xấu đến môi trường và hệ sinh thái biển.

Hai nhân viên Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp đã giúp sức trong việc kiểm tra, kiểm đếm vật tư đầu vào và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy công trình, liên quan đến khối lượng chất thải nêu trên.

Toàn cảnh khu vực thuỷ cung thuộc dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thuỷ cung Hòn Ngưu trước khi khắc phục tháng 7/2025 (ảnh: N.T)

Đến n gày 16/12/2025, Cơ quan CSĐT ban hành quyết định xử lý đối với 15.062 tấn chất thải rắn xây dựng thông thường nêu trên. Hình thức khắc phục: Công ty Cổ phần Du lịch cáp treo Vũng Tàu vận chuyển, chuyển giao toàn bộ chất thải trên cho đơn vị có Giấy phép xử lý chất thải để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an TPHCM thông báo đến UBND phường, Công an phường Vũng Tàu biết, phối hợp trong việc theo dõi khắc phục hậu quả của vụ án trên.

Dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu được UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 giữa năm 2018 với tổng vốn đầu tư khoảng 1.200 tỷ đồng. Riêng hạng mục thủy cung có vốn đầu tư khoảng 500 tỷ đồng.

Theo giấy phép xây dựng năm 2019, chủ đầu tư được phép san lấp nền hơn 15.700 m2, vươn từ bờ ra biển khoảng 200 m, tương đương gần 3 ha, bao quanh bằng hệ thống đê vây làm từ ống và bao cát.

Tuy nhiên, khi thi công vào tháng 8 cùng năm, dự án vấp phải phản đối do lo ngại ảnh hưởng cảnh quan Bãi Trước nên chính quyền yêu cầu dừng để rà soát. Sau 5 năm, công trình được tái khởi động, dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Theo Văn Quân

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
14:23 , 14/04/2026
13:30 , 14/04/2026
12:20 , 14/04/2026
12:14 , 14/04/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên