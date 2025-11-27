Sự thật giá rau "đắt hơn thịt" ở Hà Nội

Dạo gần đây, câu chuyện giá rau tại Hà Nội vẫn là đề tài được nhắc đi nhắc lại ở khắp các khu chợ, từ sạp hàng của tiểu thương đến những nhóm nội trợ trên mạng xã hội. Không ít người giật mình khi mớ hành lá có giá ngang thịt, cân cà chua đội lên mức khó tin, còn bữa cơm gia đình thì buộc phải "liệu cơm gắp rau" theo đúng nghĩa đen.

Mới đây, PV đã có mặt tại Chợ đầu mối Minh Khai - một trong những điểm cung ứng rau lớn nhất khu vực phía Tây Hà Nội, để ghi nhận thực tế. So với thời điểm cao trào của đợt mưa kéo dài, giá rau hiện tại đã bớt căng. Tuy nhiên, mặt bằng giá vẫn duy trì ở mức cao hơn so với thường lệ.

Theo ghi nhận, giá rau hiện tại dao động: Hành lá: 28.000 đồng/kg Khoai tây: 15.000 đồng/kg Cải thảo: 15.000 đồng/kg Dưa chuột: 23.000-25.000 đồng/kg Cải trắng: 13.000 đồng/kg Hành tây: 9.000-10.000 đồng/kg Cải ngọt: 13.000 đồng/kg Rau muống: 15.000 đồng/kg Bí xanh: 18.000 đồng/kg Su hào: 9.000 đồng/kg Bầu: 20.000-30.000 đồng/kg Mướp hương: 38.000 đồng/kg Mướp đắng: 30.000 đồng/kg Cà chua: 55.000 đồng/kg

Khảo sát thêm tại các chợ Nam Trung Yên, Thành Công, Hàng Bè và Nghĩa Tân cho thấy mức giá các loại rau nhìn chung khá đồng đều, biến động không đáng kể giữa các khu vực. Chênh lệch giá chủ yếu dao động khoảng 2.000-3.000 đồng mỗi loại, tùy mặt hàng và kích cỡ. Điều này phản ánh thị trường rau tại Hà Nội hiện duy trì ở mức giá cao ổn định, không còn những cơn sốc về giá như trước, đồng thời sự khác biệt giữa các chợ cũng không lớn, giúp người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn và cân nhắc chi phí khi mua sắm.

Theo chia sẻ của một tiểu thương tại một chợ lớn ở Hà Nội, giá rau năm nay đã tăng đột biến so với năm ngoái. Điều đáng nói là dù bị đẩy lên cao, người bán cũng không thực sự có thêm lợi nhuận, do giá nhập đã vượt ngưỡng thông thường nên không thể bán quá đắt cho khách hàng. "Ví dụ giá chung chung tầm chục nghìn hoặc hơn chục nghìn/kg rau thì mình mới có công, còn giá vượt quá thì không thể có công được" - tiểu thương chia sẻ.









Giá rau tăng thời gian gần đây có nhiều nguyên nhân, trong đó thời tiết bất lợi khiến nguồn cung bị gián đoạn, chi phí vận chuyển tăng cao và tâm lý chung của thị trường cũng góp phần đẩy giá lên. Dù mức giá không còn sốc như đợt cao điểm, nhưng vẫn cao hơn bình thường, đòi hỏi người mua phải cân nhắc kỹ lưỡng. Trong bối cảnh này, việc chọn lọc loại rau cần thiết, ưu tiên những loại phổ biến, dễ chế biến và tính toán hợp lý số lượng mua sẽ giúp hạn chế lãng phí, đảm bảo bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cả gia đình. Đồng thời, việc theo dõi thị trường và so sánh giá giữa các điểm bán cũng là cách thông minh để vừa tiết kiệm vừa bảo đảm chất lượng rau sạch.