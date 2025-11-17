Giá rau tăng, lương thì không

Khoảng 4-5 ngày trở lại đây, giá rau bỗng dưng trở thành chủ đề nóng trên tất cả các nền tảng mạng xã hội. Mặc dù biết năm nay, vì mưa bão nhiều nên rau tăng giá cũng là điều dễ hiểu, nhưng tới lúc trực tiếp đi chợ, lựa từng mớ rau cọng hành rồi thanh toán, thì mới thấy choáng váng.

Cảm giác giá rau đắt hơn giá thịt?

Trên Facebook và Thread, nhiều người thở than lẫn thắc mắc: Không biết giá rau liệu có "hạ nhiệt" không, chứ nếu cứ tình trạng này thì khả năng là phải bớt ăn rau lại...

Một người sốc vì mua từng này rau tốn 240k, một người thở dài cho biết dạo này không dám ăn rau tươi nữa, chuyển sang ăn dưa muối... (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người khác cũng than ngắn thở dài trên Thread vì giá rau dạo này (Ảnh chụp màn hình)

Trong một cộng đồng chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính cá nhân trên Facebook, chị P. Thùy ở Hà Nội có viết: "Hôm nay mua chỗ này hết 194k các bác thấy thế nào ạ... Cảm giác đi ra chợ bây giờ rau đắt hơn cả thịt. Nể nhất túi rau tía tô với kinh giới 10k mà sợ luôn nhưng chả nhẽ bảo họ cho vào túi rồi lại không mua...

Chỗ này của em là 1kg cà chua 40k, 1kg khoai lang thường 23k, 1kg khoai lang mật 27k, dưa chuột 33k, thị nạc vai 100k, xương cổ heo 80k. Còn lại là 3 quả chuối xanh, 1 củ riềng 2k và ít rau tía tố và kinh giới là 10k".

Bức ảnh chị P. Thùy đăng tải, nhiều người nhìn và tặc lưỡi: "Thế này là rẻ rồi, hời so với giá rau lúc này"

Cùng thời điểm, chị N. Ánh ở Ninh Thuận cũ (nay là Khánh Hòa) cũng có chia sẻ: "Mưa bão xong cái gì cũng lên hóng mặt luôn. Cà chua 30k, dưa leo 13k, bí xanh 13k, rau ngò 5k, chuối 25k. Mình vừa mua sáng nay, chỗ mình ở gần Đà Lạt nên rau củ rẻ hơn chút so với các nơi khác nhưng so với chỗ mình thì như thế này là đắt rồi".

Bức ảnh chị N. Ánh đăng tải

Nhìn chung dù ở thành phố lớn hay tỉnh nhỏ, vùng quê, tất cả đều có chung một cảm nhận: Giá rau đắt lên hẳn so với vài tháng trước. Nhà nào đông người lại thích ăn rau, quen ăn nhiều rau thì quả thực nan giải, tiền rau 1 tuần có khi nhiều hơn tiền thịt.

"Giờ cầm 100k đi chợ mua rau ăn được đúng 1 ngày là 1 bữa trưa với 1 bữa tối. Nhà mình 2 vợ chồng với 1 con lớp 8, bữa nào cũng phải 1 bát rau củ luộc với 1 bát canh rau thành quen rồi, thiếu thịt thì ăn trứng chứ thiếu rau không nuốt nổi cơm mà giá rau thế này đúng đau đầu thiệt" - Một người thở dài.

"Chưa bao giờ em nghĩ có ngày group mình lại rôm rả bàn chuyện rau củ thế này... Giá rau giờ mua mà rén tay lắm, ăn cũng rén luôn. May em có bà ngoại có vườn, bà còn khỏe nên cũng trồng mấy loại, cuối tuần rồi em phải điện về nhờ bà gửi rau ra rồi. Chứ rau ở Hà Nội đắt là 1 lẽ mà đi mua chậm tí là có khi cũng không còn mà mua, cả chợ lẫn siêu thị" - Một người chia sẻ.

Rau tăng giá, làm sao để ổn định ngân sách cho khoản mua thực phẩm?

1. Mùa nào thức nấy

Chọn thực phẩm theo mùa là một trong những cách tiết kiệm chi phí ăn uống, mà vẫn đảm bảo được ăn ngon, ăn đủ chất. Rau củ, trái cây đúng mùa thường có chất lượng tốt và giá rẻ hơn đáng kể so với thời điểm trái vụ.

2. Điều chỉnh thói quen bảo quản, chế biến

Thay vì tiện đâu mua đó hoặc gặp gì mua nấy, trong bối cảnh giá rau nói riêng và giá thực phẩm nói chung đều có xu hướng tăng, bạn có thể tiết kiệm đáng kể bằng cách điều chỉnh thói quen bếp núc.

Ví dụ, không mua theo cảm hứng mà dựa trên thực đơn cả tuần, ưu tiên những món giàu dinh dưỡng nhưng giá thành không quá đắt, kết hợp thêm các nguồn chất xơ thay thế như nấm chẳng hạn.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, kỹ năng bảo quản rau cũng giúp giảm thất thoát đáng kể: Rau củ mua về sơ chế sạch,dùng khăn giấy thấm nước lót hộp hoặc bọc trong túi zip để giữ tươi lâu. Mỗi bó rau úa đi đều là tiền thất thoát, nên giữ rau tươi lâu đồng nghĩa giảm tần suất đi chợ, giảm nguy cơ mua thêm những thứ không cần thiết.

3. Kết hợp trồng rau tại nhà hoặc gom mua theo nhóm

Nếu có ban công hoặc tầng thượng, gia đình hoàn toàn có thể tự trồng những loại rau dễ sống như rau thơm, cải ngọt, xà lách, húng quế, hành lá,... Đây là nguồn rau "0 đồng" cực kỳ thiết thực, đặc biệt trong những thời điểm giá cả leo thang.

Với những gia đình không có điều kiện trồng rau, một phương án khác rất hiệu quả là gom mua theo nhóm với hàng xóm, đồng nghiệp,... Mua theo thùng hoặc mua số lượng lớn từ các nhà cung cấp, giá thành có thể sẽ rẻ hơn, tiết kiệm hơn so với mua ít từng lần.