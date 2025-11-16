Giá rau hot nhất lúc này

Những ngày gần đây, nhiều bà nội trợ không khỏi thảng thốt vì giá rau củ đắt hơn hẳn. Cứ tưởng chỉ có ở thành phố lớn mới có tình trạng này, nhưng không ít người ở các thành phố nhỏ hoặc ở quê, cũng có chung cảm nhận: Giá rau củ dạo này đắt lên.

Rau tăng giá "khắp các mặt trận"

Trong một hội nhóm tâm tình chuyện quản lý tài chính, cứ vài cú vuốt màn hình là y như rằng lại bắt gặp một bài đăng "giật mình" vì tiền mua rau.

T. Hương - Một cô gái ở TP.HCM viết: "Em ở TP. HCM, mấy nay thấy các chị bảo rau củ lên giá, hôm nay em đi chợ mua nhiêu đây hết 80k, giật mình".

Chỗ rau củ giá 80k của T. Hương

Cùng thời điểm, một cô gái tên D. Vương cũng thở dài: "Đi chợ cuối tuần nào các bác... Chỗ này em mua hết 150k".

1 chai dầu ăn, ít rau củ và trái cây. Nhìn bức ảnh D. Vương đăng tải, nhiều người khẳng định 150k mua được chừng này là rẻ rồi, vì giá rau với hoa quả đang cao lắm!

Cũng ở TP.HCM, chị H. Nguyễn bộc bạch: "Show bill sau mưa bão... Đợt mưa nhiều đi chợ ai cũng sốc. Giá bình thường thì 1 quả cà chua 2k, giờ 6k. Mấy loại rau củ quá khác cũng vậy. Bây giờ mua rau ăn 1 ngày, lúc nào cũng 70-80k. Chỗ các chị sao rồi?".

"Bill" mua rau do chị H. Nguyễn đăng tải

Còn Q. Thư - Một cô gái ở Hưng Yên (Hà Nội) lại cho biết: "Chỗ mình là đất trồng rau đây, mà nay đi chợ mua 15k 1 củ su hào,10k 1 lạng rau mùi, 6k 1 quả cà chua... Choáng thật".

Thêm một người chia sẻ: "Em mua chỗ này ở chợ Hoàng Đạo Thúy hết 60k mọi người ạ".

60k mua được từng này rau củ...

Với tình hình giá rau củ thế này, không ít người đã tính tới chuyện mua thùng xốp, mua đất về tự trồng rau, nói chung là tăng gia sản xuất chứ không thì... có khi chẳng dám ăn rau mất.

"Trước đây đợt phải giãn cách xã hội ấy, mình cũng tự trồng rau, tự làm giá đỗ mà đợt đó làm cho vui vì ở nhà chẳng biết làm gì. Giờ có khi phải nghiêm túc tự cung tự cấp thôi chứ nhà mình toàn người thích ăn rau, mấy hôm nay tiền rau 1 ngày có khi còn nhiều hơn tiền thịt" - Một người bình luận.

Một người khác thì chia sẻ: "Thấy ai cũng kêu dạo này đi chợ rau đắt. Mình thì tự trồng rau từ lâu rồi, rất lâu rồi cũng không phải đi mua rau. Rau nhà mình trồng hữu cơ, đảm bảo xanh và sạch nhưng mà chi phí và nhân công tính ra có khi còn đắt hơn rau đi mua ngoài chợ đó các mom, được cái là tự trồng thì yên tâm rau sạch và an toàn".

Vườn rau tự trồng của cô khiến nhiều người xuýt xoa

Một mẹ bỉm khác ở TP.HCM cũng khoe vườn rau tự trồng của mình. Chị viết: "Của nhà em đây, giữa trung tâm TP.HCM luôn các chị ạ".

Nhìn mà mê!

Làm sao tối ưu chi phí mua thực phẩm hàng tháng?

1. Hạn chế tích trữ bừa phứa

Tâm lý "đi 1 lần sắm đồ ăn vài tuần" dễ khiến chúng ta mua nhiều quá mức, khiến chi phí thực phẩm đội lên một cách không cần thiết. Khi mua quá nhiều, bạn khó kiểm soát hạn sử dụng, dễ để đồ hư hỏng hoặc quên mất mình đã có gì, dẫn đến mua trùng lặp. Việc này gây lãng phí cả tiền bạc lẫn thực phẩm.

Ảnh minh họa

Tối ưu nhất là lập danh sách theo nhu cầu thực tế trong 3-5 ngày, mua lượng vừa đủ với nhu cầu và ưu tiên nhóm thực phẩm dễ hỏng sử dụng trước. Khi tủ lạnh luôn gọn gàng, bạn sẽ kiểm soát chi tiêu tốt hơn và hạn chế thất thoát không đáng có.

2. Mùa nào thức nấy

Chọn thực phẩm theo mùa là một trong những cách tiết kiệm chi phí ăn uống, mà vẫn đảm bảo được ăn ngon, ăn đủ chất. Rau củ, trái cây đúng mùa thường có chất lượng tốt và giá rẻ hơn đáng kể so với thời điểm trái vụ.

3. Tính định lượng cụ thể cho từng bữa ăn

Việc này có thể hơi tốn thời gian và công sức trong 1-2 tuần đầu, nhưng đổi lại, nó giúp bạn không mua quá nhiều thực phẩm, từ đó không bỏ phí đồ ăn.

Ví dụ: Mỗi bữa, mình cần ăn 200gr thịt, 300gr rau. Một ngày 2 bữa (bữa trưa và bữa tối) như vậy, số lượng thịt và rau cần mua cho cả tuần lần lượt là 2,8kg và 4,2kg.

Sau khi mua đúng mức định lượng đã tính toán, bạn chỉ cần sơ chế và chia nhỏ thịt thà, rau củ theo nhu cầu ăn của từng bữa rồi cấp đông. Đến khi cần nấu thì lấy đúng khẩu phần của 1 bữa ra rã đông và chế biến. Bữa ăn vừa đủ chất, vừa đủ lượng. Không thừa, không gây lãng phí và cũng không tốn kém.