4 loại rau ít “ngậm” thuốc trừ sâu nhất chợ, phòng đột quỵ, ngừa ung thư: Nếu thấy nhớ mua ngay!

Thực phẩm, rau, củ, quả chứa dư lượng thuốc trừ sâu vẫn luôn là nỗi lo lắng của nhiều người tiêu dùng. Đặc biệt là trong bối cảnh ngày càng có nhiều người quan tâm đến vấn đề sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tiêu thụ thực phẩm tồn dư thuốc có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, tim mạch hay rối loạn chức năng sinh sản,...

Nhận thức được điều này, mỗi năm Tổ chức môi trường EWG (Mỹ) đều công bố danh sách “Clean Fifteen” gồm các loại trái cây và rau củ có mức tồn dư thuốc trừ sâu thấp nhất, nhằm cung cấp thông tin tham khảo đáng tin cậy cho người tiêu dùng.

Bảng xếp hạng này được xây dựng dựa trên dữ liệu phân tích hơn 53.000 mẫu từ 47 loại rau củ quả khác nhau do Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) thu thập và kiểm nghiệm.

Đáng chú ý, trong top 10 loại rau củ quả “ngậm” ít thuốc trừ sâu nhất năm 2025 lại bất ngờ có sự góp mặt của 4 loại rau quen thuộc với nhiều người Việt Nam.

Các loại rau này bao gồm hành tây ở vị trí số 4, măng tây (7), bắp cải (8) và súp lơ trắng (10).

Các loại rau chứa ít thuốc trừ sâu. (Ảnh minh họa)

4 loại rau ít “ngậm” thuốc trừ sâu

1. Hành tây

Theo chuyên trang sức khỏe Mỹ Healthline, hơn 90% mẫu hành tây thử nghiệm không chứa dư lượng thuốc trừ sâu. Theo các chuyên gia, hành tây chứa lượng flavonol - 1 hợp chất phòng vệ tự nhiên - có thể xua đuổi các loại côn trùng gây hại.

Hành tây cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Các nghiên cứu chỉ ra rằng hành tây có thể giúp tăng mức cholesterol “tốt” HDL và làm giảm nồng độ cholesterol “xấu” LDL trong máu, bảo vệ tim mạch.

Hành tây cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư, bao gồm ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng do có chứa fisetin và quercetin - các chất chống oxy hóa có thể ức chế sự phát triển của khối u.

Quercetin trong hành tây cũng có thể tương tác với các tế bào trong ruột non, tuyến tụy, mô mỡ và gan để kiểm soát sự điều chỉnh lượng đường trong máu.

Hành tây.

2. Măng tây

Theo Healthline, khoảng 90% mẫu măng tây được kiểm tra không chứa thuốc trừ sâu. Các chuyên gia giải thích rằng măng tây chứa một loại enzyme có thể giúp phân hủy malathion - 1 loại thuốc trừ sâu phổ biến, giúp làm giảm dư lượng thuốc trừ sâu trên rau.

Măng tây không chỉ là loại rau sạch, an toàn, mà còn chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe. Chất xơ và kali trong măng tây có thể giúp hạ mỡ máu, loại bỏ lượng natri dư thừa trong cơ thể, giảm căng thẳng mạch máu và giúp hạ huyết áp hiệu quả.

Chuyên trang sức khỏe Mỹ Medical News Today cũng chỉ ra rằng măng tây giàu folate, giúp ngăn ngừa sự tích tụ của một loại axit amin là homocysteine - yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh động mạch vành và đột quỵ.

Ngoài ra, saponin có thể hạn chế khả năng hình thành và phát triển của tế bào ung thư. Một số nghiên cứu trước đây cho thấy măng tây và các chiết xuất từ măng tây có thể giúp phòng ngừa ung thư vú và ung thư tuyến tụy.

Măng tây cùng có tác dụng giúp giảm cân, cải thiện hệ tiêu hóa và giúp xương chắc khỏe.

Măng tây.

3. Bắp cải

Phần lớn các mẫu bắp cải kiểm nghiệm cũng không chứa dư lượng thuốc trừ sâu. Các chuyên gia giải thích rằng trong bắp cải chứa hợp chất thực vật glucosinolate, có tác dụng xua đuổi côn trùng gây hại nên loại rau này hiếm khi cần phun thuốc trừ sâu.

Bắp cải mang đến nhiều lợi ích khác nhau cho sức khỏe. Anthocyanin trong bắp cải là một chất chống oxy hóa tự nhiên, có tác dụng chống viêm hiệu quả, từ đó ngăn ngừa bệnh mạn tính.

Chất xơ và phytosterol (sterol thực vật) trong bắp cải có thể giúp giảm hấp thụ cholesterol “xấu” ở hệ tiêu hóa, hạ mỡ máu, đồng thời giúp nuôi dưỡng vi khuẩn có lợi trong đường ruột, giúp hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh.

Bắp cải cũng chứa nhiều vitamin C, có tác dụng kích thích sản xuất tế bào bạch cầu, giúp cơ thể chống chọi với các tác nhân gây bệnh.

Bắp cải.

4. Súp lơ trắng

Súp lơ trắng có thể tiết ra hợp chất thực vật gọi là glucosinolate tương tự như bắp cải. Hợp chất này giúp xua đuổi côn trùng và sâu bệnh hiệu quả, giúp loại rau này ít bị sâu bệnh hơn các loại rau khác.

Chất xơ, kali và các chất chống oxy hóa trong súp lơ trắng có thể ngăn ngừa tình trạng tích tụ mảng bám trong thành mạch, hạn chế nguy cơ mắc xơ vữa động mạch, đau tim, đột quỵ.

Nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Hepatology cho thấy sulforaphane trong súp lơ trắng có thể kích thích gan sản sinh các enzyme giải độc, hỗ trợ cải thiện chỉ số men gan và ngăn chặn quá trình tích tụ độc tố, hạn chế nguy cơ mắc gan nhiễm mỡ và các bệnh gan mạn tính.