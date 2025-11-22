Sự thật về trình độ học vấn của Thuỳ Tiên

Phiên toà xét xử Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên và các bị can liên quan vụ ồn ào kẹo Kera đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Từ khi xuất hiện tại phiên toà, Thuỳ Tiên cúi mặt, ánh mắt nhìn xa xăm. Khi được Chủ toạ phiên toà hỏi thông tin cá nhân, Thuỳ Tiên bình tĩnh trả lời nhưng trước 1 câu hỏi thì có sự nhầm lẫn. Cụ thể, khi Chủ tọa hỏi trình độ học vấn thì cô trả lời 12/12, tức là tốt nghiệp THPT. Sau đó, khi được hỏi lại thì Thuỳ Tiên thay đổi câu trả lời là trình độ Đại học như thông tin được ghi trong cáo trạng.

Ngay lập tức, trình độ học vấn thật của Thuỳ Tiên trở thành đề tài được nhiều người bàn tán. Bởi lẽ trước khi dính vào ồn ào này, Thuỳ Tiên từng được biết đến là một trong những mỹ nhân có học vấn khủng.

Lời khai đầu tiên của Hoa hậu Thuỳ Tiên tại toà vào sáng nay

Năm 2016, Thùy Tiên trở thành sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp, khoa Ngữ văn Pháp, Trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (ĐHQG TP.HCM) với điểm số 21,46. Thuỳ Tiên đã tham gia học, từng mặc áo của trường để chụp ảnh, tuy nhiên đến năm 2018 thì cô bảo lưu kết quả. Sau đó Thuỳ Tiên không trở lại để tiếp tục học mà quyết định tham gia vào các hoạt động showbiz, thi nhan sắc.

Thuỳ Tiên từng đậu vào trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn nhưng sau đó thôi học

Đến năm 2019, Thùy Tiên đăng ký xét tuyển chương trình Quản lý khách sạn và nhà hàng quốc tế (Vatel) tại trường Đại học Hoa Sen vào năm 2019. Đây là chương trình liên kết đào tạo giữa trường Đại học Hoa Sen với trường Kinh doanh Du lịch và Khách sạn Vatel (Pháp). Đến tháng 4/2022, Thùy Tiên hoàn thành luận văn tốt nghiệp chương trình quốc tế Vatel.

Hình ảnh hiếm hoi của Thuỳ Tiên tại trường Đại học Hoa Sen

Trong thời gian đó, Thuỳ Tiên đã đăng quang Hoa hậu Hoà bình Quốc tế và có sự nghiệp ổn định. Cô tiếp tục nâng cao tri thức thi thông báo nhận học bổng thạc sĩ. Cụ thể, tháng 5/2022, Thuỳ Tiên đăng trên trang cá nhân: "Tiên đã chính thức đậu học bổng thạc sĩ ngành Quản trị nhà hàng - khách sạn (Executive Master of Hospitality Management) của trường Đại học Quản trị du lịch - khách sạn Thụy Sĩ (SHMS University Center). Đây là trường đào tạo ngành Quản trị khách sạn có quy mô lớn nhất tại Thụy Sĩ. Tiên rất vinh hạnh và vui mừng khi nhận được thư xác nhận từ trường và đặc biệt mong chờ vào chương trình học sắp tới!".

Thuỳ Tiên từng chia sẻ về quyết định này: "Trước giờ tôi chưa từng nghĩ đến việc học thạc sĩ. Nhưng vì những người đang theo dõi và đồng hành cùng mình, tôi cũng mong muốn và hy vọng bản thân truyền tải một chút động lực nho nhỏ để giúp ích cho các bạn, dù là nhỏ thôi cũng được. Cảm ơn tình yêu thương, sự ủng hộ của mọi người, những điều đó đã cho tôi thêm động lực để vượt ra khỏi vùng an toàn và phát triển bản thân nhiều hơn nữa".

Thuỳ Tiên từng khoe nhận học bổng thạc sĩ ngôi trường lớn tại Thuỵ Sĩ

Đến tháng 1/2025, Thuỳ Tiên đã nhận bằng thạc sĩ ngành Quản trị Nhà hàng - Khách sạn tại Đại học Quản trị Du lịch - Khách sạn Thụy Sĩ. Thùy Tiên cho biết thực tế cô đã hoàn thành chương trình thạc sĩ vào tháng 5/2024.

Tuy nhiên, tấm bằng Thạc sĩ này của Thuỳ Tiên cũng vướng phải nhiều tranh cãi. Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện bài viết "bóc" học vấn của Thùy Tiên, cho rằng cô đã "nói dối" về nơi cấp bằng của mình. Một số ý kiến cho rằng SHMS không phải là "university" (trường đại học) theo đúng nghĩa, mà chỉ là một trường đào tạo chuyên ngành, không thể gọi là "đại học" theo hệ thống giáo dục phổ biến.

Nhiều cư dân mạng tranh cãi rằng việc dùng từ "university" có thể gây hiểu lầm, khiến công chúng nghĩ rằng SHMS là một trường đại học, trong khi thực tế, tên chính thức của SHMS không có từ này. Một số quan điểm khác cũng cho rằng SHMS cấp bằng qua hình thức đào tạo trực tuyến, đặt nghi vấn về quá trình học tập của Thùy Tiên. Bên cạnh những nghi vấn thì cũng có cư dân mạng trình bày quan điểm rằng việc học tại SHMS là hoàn toàn hợp pháp, được công nhận quốc tế.

Thuỳ Tiên công khai bằng tốt nghiệp, cô hoàn thành chương trình học vào tháng 5/2024

Thuỳ Tiên từng sang Thuỵ Sĩ nhận bằng tốt nghiệp vào tháng 1/2025

Trình độ học vấn thể hiện mức độ giáo dục mà một cá nhân đã đạt được thông qua việc hoàn thành các cấp học, bậc học, hoặc các khóa học đào tạo chính thống. Trình độ học vấn thường được phân loại dựa trên bằng cấp và chứng chỉ mà người đó đã nhận được. Một số ví dụ về trình độ học vấn bao gồm: Trung học phổ thông: Bằng tốt nghiệp trung học phổ thông; Đại học: Bằng cử nhân (bachelor's degree), bằng thạc sĩ (master's degree), bằng tiến sĩ (doctorate).

Thời điểm Thuỳ Tiên bị bắt tạm giam là là 19/5/2025, như vậy cô có trình độ học vấn là Đại học, bằng Thạc sĩ. Thuỳ Tiên khai trình độ học vấn là "Đại học" được cho là hợp lý.