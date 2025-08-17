Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Sự thật video 7 triệu người xem xe điện Ford Mustang mất lái, gây tai nạn kinh hoàng

17-08-2025 - 07:40 AM | Thị trường

Đoạn video ghi lại cảnh tài xế lái xe điện Ford Mustang mất lái, gây tai nạn thu hút tới 7 triệu lượt xem chỉ trong một ngày.

Một đoạn video về vụ tai nạn liên quan đến xe điện Ford đang lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội với tiêu đề cho rằng xe bị lỗi, vô lăng khóa cứng và chân ga kẹt sát sàn, khiến tài xế phải cầu nguyện trước khi đâm vào phương tiện khác. Tuy nhiên, kết quả kiểm chứng cho thấy sự thật hoàn toàn trái ngược.

Lead Stories đã dùng kỹ thuật định vị địa điểm để xác định hiện trường vụ tai nạn và lấy báo cáo của cảnh sát, qua đó khẳng định nguyên nhân không phải do xe điện Ford gặp trục trặc. Tuần tra đường cao tốc California (CHP) cho biết tài xế đã bị bắt vì lái xe trong tình trạng say xỉn. Người đăng tải thông tin sai sự thật cũng không phải là người chứng kiến và quay video vụ việc.

Những tuyên bố gây tranh cãi bắt nguồn từ một bài đăng trên X.com ngày 14/8/2025 của tài khoản HustleB*tch_, thu hút tới 7 triệu lượt xem chỉ trong một ngày.

Bài đăng có tiêu đề: “???? XE ĐIỆN FORD BỊ LỖI”. Nội dung tiếp tục khẳng định: “VÔ LĂNG BỊ KHÓA, CHÂN GA KẸT TRÊN ĐƯỜNG CAO TỐC. Tài xế chỉ biết cầu nguyện khi xe mất kiểm soát trước khi đâm vào một phương tiện khác”.

Sự thật video 7 triệu người xem xe điện Ford Mustang mất lái, gây tai nạn kinh hoàng- Ảnh 1.

Đoạn video được đăng tải lại trên nền tảng Instagram thu hút nhiều lượt xem và bình luận. (Ảnh chụp màn hình)

Ngoài đoạn video thu hút hàng triệu lượt xem, người đăng tải không đưa ra bất kỳ đường dẫn, tài liệu, nhân chứng hay bằng chứng nào để chứng minh xe bị lỗi.

Phiên bản mà Lead Stories kiểm chứng được đăng bởi một tài khoản chuyên câu view bằng nội dung giật gân. Thực tế, video này xuất hiện trên TikTok vài giờ trước đó, được một người dùng khẳng định do chính anh quay khi đang trên đường đi làm.

Bài đăng TikTok này hoàn toàn không đề cập đến việc xe bị hỏng hay tài xế đang khóc lóc cầu nguyện, mà chỉ viết ngắn gọn: “Hôm nay trên đường đi làm ở San Carlos”.

Dựa vào biển báo đường cao tốc và các mốc cảnh quan trong video, Lead Stories xác định hiện trường tai nạn nằm trên xa lộ U.S. 101 tại San Carlos, California, gần hai nút giao lớn. Lead Stories đã liên hệ với đội Tuần tra trên đường cao tốc California, đơn vị xác nhận vụ tai nạn xảy ra ở vị trí này, đồng thời công bố thông tin chính thức:

“Qua điều tra, chúng tôi xác định chiếc xe không chạy ở chế độ tự động. Các sĩ quan CHP đã bắt giữ tài xế với cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn, gây thương tích cho người khác”, CHP nhấn mạnh thêm: “Chúng tôi hiểu sự quan tâm của công chúng về những vụ việc như thế này, nhưng các đoạn clip trên mạng có thể không phản ánh đầy đủ bối cảnh và quá trình điều tra.”

Được biết, Ford Mustang cũng vừa mới được chào sân tại thị trường Việt Nam.

Tham khảo Lead Stories

Theo Huỳnh Duy

Đời sống & pháp luật

