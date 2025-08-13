Sự trỗi dậy của một kim loại quý trong kỷ nguyên của tiền điện tử khiến nhiều ngân hàng toàn cầu thay đổi chiến lược đầu tư

Tuy nhiên, kỷ nguyên ấy cũng làm các nhà đầu tư đặt ra câu hỏi về tính an toàn của một khoản đầu tư. Với mức tăng trưởng ổn định hơn 25% kể từ đầu năm, được củng cố bởi một cuộc khủng hoảng nguồn cung có hệ thống, dòng vốn khôn ngoan đang âm thầm đặt cược vào một "gã khổng lồ" bị lãng quên: Bạc.

Sóng gió của tài sản vô hình tạo ra nhu cầu của tài sản hữu hình

Tiền điện tử, được ca ngợi là tương lai của ngành tài chính, đã trở thành con dao hai lưỡi. Chỉ trong 3 tháng đầu năm 2025, biên độ biến động của Bitcoin lên đến hơn 30%, theo CoinMarketCap, biên độ biến động của đồng tiền điện tử lớn thứ 2 là Ethereum (ETH) có mức biến động trung bình lên đến hơn 54% trong 30 ngày.

Những biến động này khiến tiền điện tử trở nên hấp dẫn với giới đầu cơ, nhưng cũng khiến nhiều nhà đầu tư lo lắng về giá trị tài sản của mình khi nguyên nhân chủ yếu của những biến động đó đến từ dòng vốn đầu cơ và tâm lý đám đông thay vì giá trị nội tại.

Trong khi đó, bạc lại đang nổi lên như một “bến đỗ” vững chắc. Với đà tăng trưởng hơn 25% kể từ đầu năm 2025 và đạt mức đỉnh 13 năm trong tháng 7 vừa qua, xu hướng tăng của bạc không phải là nhất thời, khi mà xu hướng ấy kéo dài trong hơn 6 năm qua.

Kể từ năm 2019, giá bạc đã tăng hơn 240% với yếu tố thúc đẩy đà tăng nằm ở việc thâm hụt nguồn cung nghiêm trọng. Theo Viện bạc, nguồn cung bạc đang đối mặt với năm thâm hụt thứ 5 liên tiếp, làm suy giảm nghiêm trọng dự trữ bạc trên toàn cầu.

Dòng vốn khôn ngoan tìm đến "anh em của vàng"

Với tính chất kép vừa là kim loại quý, vừa là kim loại công nghiệp, bạc đang được giới đầu tư chú ý. Dòng vốn đổ vào các sản phẩm trên sàn (ETP) được bảo chứng bằng bạc tăng lên mức chưa từng có vào năm 2025.

Tính đến hết quý 2/2025, lượng nắm giữ ETP toàn cầu đã đạt 1,13 tỷ ounce, chỉ thấp hơn 7% so với mức cao nhất mọi thời đại của năm 2021. Mặc dù khối lượng nắm giữ chưa vượt đỉnh, nhưng nhờ đà tăng mạnh của giá bạc, tổng giá trị của các ETP này đã vượt qua mức 40 tỷ USD.

Niềm tin vào bạc cũng được thể hiện rõ thông qua hoạt động đầu tư của các tổ chức vào hợp đồng bạc tương lai. Các vị thế mua ròng trên sàn CME đã tăng vọt 163% so với mức cuối năm 2024, với mức mua ròng trung bình đạt mức cao nhất kể từ năm 2021. Những vị thế này phản ánh một sự đặt cược chiến lược vào khả năng phòng hộ chống lại lạm phát, bất ổn địa chính trị và sự mong manh của các loại tiền tệ pháp định.

Không giống như tiền điện tử, vốn đòi hỏi cơ sở hạ tầng phức tạp và khả năng lưu trữ nhiều rủi ro trước các cuộc tấn công mạng, bạc cung cấp một giải pháp thay thế hữu hình, có tính thanh khoản mà các tổ chức có thể dễ dàng tích hợp vào các danh mục đầu tư đa dạng.

Chiến lược đầu tư thay đổi

Theo Reuters, trong báo cáo gần đây của ngân hàng HSBC, ngân hàng này đã nâng dự báo giá bạc cho các năm 2025, 2026 và 2027, với lý do là sự hỗ trợ mạnh mẽ từ giá vàng cao và nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh bất ổn về địa chính trị và kinh tế.

Ngân hàng này hiện kỳ vọng giá bạc trung bình là 35,14 USD/ounce vào năm 2025, tăng 16% so với mức dự báo trước đó; Và mức giá trung bình trong năm 2026 cũng được nâng cao hơn 26% so với dự báo trước. Điều này đang cho thấy những yếu tố thâm hụt về mặt cấu trúc đang khiến đà tăng của bạc ngày càng vững chắc.

HSBC cũng cho biết đồng đô la Mỹ yếu hơn trong năm nay, theo dự báo của bộ phận nghiên cứu HSBC, là một yếu tố tích cực cho bạc, trong khi các cuộc tranh luận đang diễn ra về việc cắt giảm lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang và các chính sách của ngân hàng trung ương có thể ảnh hưởng đến giá cả trong tương lai.

Không chỉ HSBC, Goldman Sachs cũng đang đưa ra chiến lược tập trung vào những công cụ lưu trữ giá trị như bạc. Chiến lược gia Tony Pasquariello của Goldman Sachs đưa ra danh mục đầu tư cốt lõi, trong đó nhấn mạnh sự yêu thích các "công cụ lưu trữ giá trị" truyền thống và tài sản kỹ thuật số mới như bitcoin.

Trọng tâm trong vị thế trong khuyến nghị của ông là "mua các công cụ lưu trữ giá trị (vàng/bạc/BTC)." Thành phần này hoạt động như một công cụ phòng hộ trong cách tiếp cận rộng hơn của ông là "mua, có phòng hộ" cho nửa cuối năm 2025. Việc bao gồm vàng, bạc và bitcoin (BTC) phản ánh một chiến lược được thiết kế để điều hướng sự không chắc chắn trong môi trường thay đổi liên tục dưới thời chính quyền ông Donald Trump.

Đợt tăng giá của bạc trong năm 2025 còn hơn cả một biến động trong ngắn hạn, mà đó là sự trỗi dậy trở lại của một kim loại quý bị lãng quên. Không chỉ còn là kim loại được sử dụng với vai trò là tiền tệ, trang sức hay đồ vật hàng ngày, bạc trở lại với vai trò của kim loại công nghiệp không thể thay thế, đại diện cho nền tảng của sự tiến bộ công nghiệp và năng lượng xanh. Khi tiền điện tử vật lộn với những biến động và trở ngại pháp lý, giá trị hữu hình và giá trị nội tại kép của bạc đã định vị nó như một sự thay thế hấp dẫn. Và bạc đang gửi đi một thông điệp rất rõ ràng: trong một kỷ nguyên hỗn loạn kỹ thuật số, sức hấp dẫn của những sản phẩm hàng hóa vật chất đang trở lại.

