Sửa đổi quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất từ 6/11

Chính phủ ban hành Nghị định số 291/2025/NĐ-CP ngày 6/11/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và Nghị định số 104/2024/NĐ-CP ngày 31/7/2024 quy định về Quỹ phát triển đất. Nghị định có hiệu lực từ ngày 6/11.



Thay đổi cách tính tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận

Các nội dung sửa đổi tập trung vào cách tính tiền sử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền theo Điều 140 Luật Đất đai năm 2024, đồng thời quy định lại nguyên tắc miễn và giảm tiền sử dụng đất.

Đối với hộ gia đình, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận theo điểm a và điểm b khoản 3 Điều 140 Luật Đất đai năm 2024 nhưng không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền để được sử dụng đất thì tiền sử dụng đất được xác định bằng diện tích đất ở được cấp nhân với giá đất ở tại Bảng giá đất nhân với 70%.

Trường hợp có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền theo quy định nhưng mức đã nộp thấp hơn quy định tại thời điểm nộp thì số tiền đã nộp được quy đổi theo tỷ lệ phần diện tích đã hoàn thành nghĩa vụ. Phần diện tích còn lại được tính tiền sử dụng đất theo công thức trên tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Đối với phần diện tích thuộc điểm c khoản 3 Điều 140 được công nhận là đất ở và được cấp Giấy chứng nhận thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% theo chính sách và giá đất tại bảng giá đất tại thời điểm nộp đủ hồ sơ hợp lệ.

Sửa đổi quy định về miễn, giảm tiền sử dụng đất

Nghị định mới sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 17 như sau: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 18, Điều 19 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP chỉ được miễn hoặc giảm một lần tiền sử dụng đất đối với diện tích đất trong hạn mức giao đất ở khi được Nhà nước giao đất để làm nhà ở hoặc được phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất khác sang đất ở hoặc được công nhận vào mục đích đất ở theo quy định của pháp luật về đất đai.

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân là người nghèo, người dân tộc thiểu số chỉ áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân sinh sống (thường trú) tại nơi có đất; hồ sơ miễn, giảm tiền sử dụng đất thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Bên cạnh đó, Nghị định này cũng sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 17 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP như sau: Không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất; đất xây dựng nhà ở thương mại theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024.

Việc miễn, giảm tiền sử dụng đất trong trường hợp giao đất tái định cư thực hiện theo quy định tại Nghị định của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. Riêng trường hợp miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người và trường hợp Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở phải di chuyển chỗ ở mà không đủ điều kiện được bồi thường về đất ở và không có chỗ ở nào khác trong địa bàn đơn vị hành chính cấp xã nơi có đất bị thu hồi theo quy định tại điểm b, điểm l khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024 thì thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 18, khoản 1 Điều 19 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP.

Nghị định cũng quy định không áp dụng miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất và đối với đất xây dựng nhà ở thương mại theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 157 Luật Đất đai năm 2024. Trường hợp giao đất tái định cư thì thực hiện theo quy định riêng về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Trường hợp cơ quan, người có thẩm quyền phát hiện người sử dụng đất đã được miễn, giảm tiền sử dụng đất nhưng không đáp ứng các điều kiện để được miễn, giảm tiền sử dụng đất (nếu có) theo quy định tại thời điểm được miễn, giảm hoặc sử dụng đất không đúng mục đích đã được ghi tại quyết định giao đất nhưng không thuộc trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai hoặc người sử dụng đất đề nghị không áp dụng ưu đãi do không còn đáp ứng các điều kiện để được miễn, giảm thì phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền sử dụng đất đã được miễn, giảm.

Ngoài ra, Nghị định số 291/2025/NĐ-CP cũng sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định miễn tiền sử dụng đất. Theo đó, người có thẩm quyền quyết định giao đất theo Điều 123 Luật Đất đai năm 2024 sẽ quyết định việc miễn tiền sử dụng đất trên cơ sở hồ sơ do cơ quan có chức năng quản lý đất đai trình.



