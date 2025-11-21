Sức hút Đà Nẵng trên bản đồ dòng tiền: Từ tăng trưởng du lịch đến BĐS biểu tượng

Động lực giúp Đà Nẵng thành tâm điểm dòng tiền

Sau gần ba thập kỷ kể từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng đã vươn mình thành một đô thị năng động, hội nhập sâu với khu vực và thế giới. Thành phố biển này đang bước sang một chương mới với mục tiêu trở thành trung tâm tài chính quốc tế, khẳng định vị thế cực tăng trưởng mới và điểm đến đầu tư mang tầm khu vực.

Du lịch vẫn là nền tảng quan trọng nhất giúp Đà Nẵng nổi bật trên bản đồ toàn cầu. Trong 10 tháng đầu năm 2025, thành phố đón khoảng 15,4 triệu lượt khách lưu trú, trong đó gần 6,3 triệu lượt là khách quốc tế, tăng 25,9% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh thu lưu trú đạt 44.503 tỷ đồng, chiếm hơn 21% tổng doanh thu bán lẻ dịch vụ, phản ánh sức chi tiêu mạnh mẽ và nhu cầu trải nghiệm cao cấp. Công suất phòng trung bình đạt 55 - 60%, với khối khách sạn 4 - 5 sao đạt 65 - 70%, nhiều khách sạn tại các phường An Hải, Ngũ Hành Sơn và Hội An vượt 80%.

Theo một nghiên cứu của Avison Young Việt Nam, giá thuê trung bình của khách sạn 4 - 5 sao tại Đà Nẵng đạt 180 USD/phòng/đêm.

Tại hội thảo "Đà Nẵng - Nơi đầu tư gặp phong cách sống", các chuyên gia cho rằng: Nhìn từ góc độ thị trường lưu trú cao cấp, Đà Nẵng đang cho thấy sức bật rõ nét khi ROI trung bình đạt 7 - 9%/năm, công suất khai thác phòng ổn định ở mức 70 - 80%, đặc biệt nhờ lợi thế vị trí trung tâm và dòng khách quốc tế tăng đều đặn. Mỗi năm, giá trị tài sản tăng trung bình 10 - 15%, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư vào một đô thị vừa có biển - núi - sông hội tụ, vừa giữ được nhịp phát triển bền vững.

Dữ liệu từ chuyên trang Batdongsan.com.vn cho thấy, phân khúc chung cư Đà Nẵng lọt top các thành phố du lịch có hiệu suất đầu tư cao nhất trong 2 năm qua, với mức tăng giá 146% so với quý I/2023.

Hạ tầng chiến lược đang tạo cú hích mới cho Đà Nẵng, củng cố năng lực kết nối và vận hành đô thị. Cảng nước sâu Liên Chiểu, Khu Thương mại Tự do 1.881 ha và Khu Công nghệ cao 3.656 ha đang hình thành hệ sinh thái logistics - sản xuất - xuất khẩu hiện đại, thu hút mạnh vốn đầu tư từ Mỹ, Nhật, Hàn, Singapore... Cùng với đó, thành phố cũng chi hơn 130 triệu USD để nâng cấp sân bay, vành đai và giao thông thông minh.

Hạ tầng đồng bộ và sức bật du lịch mạnh mẽ đang đưa Đà Nẵng trở thành điểm đến của dòng vốn tìm kiếm tài sản biểu tượng và giá trị bền vững. Đặc biệt, các bất động sản cao cấp ven sông Hàn hay tọa lạc gần khu vực Trung tâm Tài chính Quốc tế tương lai đang thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư.

Cơ hội hiếm có nắm bắt giai đoạn đầu tư sớm

Thị trường Đà Nẵng đang chứng kiến làn sóng đổ bộ mạnh mẽ của các thương hiệu khách sạn quốc tế và nhà phát triển bất động sản hàng đầu. Sự hội tụ này sẽ mang đến những chuẩn mực mới cho thị trường bất động sản cao cấp. Đặc biệt, sự xuất hiện của các dự án bất động sản biểu tượng (còn gọi là trophy asset) với những chuẩn mực dẫn dắt thị trường, sẽ trở thành tâm điểm thu hút dòng vốn.

Theo các chuyên gia, khác với bất động sản phổ thông, các dự án biểu tượng (trophy asset) chỉ xuất hiện một lần tại vị trí độc nhất, với gu thẩm mỹ nổi bật, khẳng định vị thế của người sở hữu. Yếu tố khan hiếm khiến chúng trở thành một "tài sản phòng thủ", nơi trú ẩn an toàn của dòng vốn qua các đợt biến động. Khi hoàn thiện, "hiệu ứng biểu tượng" sẽ giúp các tài sản này có mức gia tăng giá trị vượt trung bình thị trường.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư quan tâm tới giá trị bền vững, những dự án có pháp lý minh bạch, quyền sở hữu lâu dài và được quản lý bởi thương hiệu quốc tế uy tín luôn là lựa chọn an toàn.

Trong loạt dự án cao cấp đang dần thành hình bên sông Hàn, The Legend Danang đang trở thành tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Tọa lạc ven sông Hàn, ngay cạnh cầu Rồng, dự án sở hữu vị trí "trung tâm của trung tâm" hiếm có, đảm bảo cả giá trị thương mại lẫn khả năng khai thác du lịch lâu dài. Dự án cũng mang dấu ấn thiết kế từ HBA Singapore, được kỳ vọng là "biểu tượng tương lai" của thành phố. Hiện dự án này đang đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến sẽ hoàn tất phần ngầm trong tháng 12/2025.

The Legend Danang thừa hưởng nhiều lợi thế chiến lược, đón đầu chu kỳ phát triển mới của đô thị. Ảnh: ROX

The Legend Danang cũng quy tụ những chuẩn mực vận hành hàng đầu. Accor - Ennismore đảm nhiệm quản lý tòa tháp khách sạn 5* mang thương hiệu Hyde, trong khi CBRE là đơn vị tư vấn vận hành khối căn hộ cao cấp. Nhà phát triển dự án ROX Signature cũng chia sẻ tầm nhìn để cùng các đối tác danh tiếng trong và ngoài nước kiến tạo nên một điểm đến biểu trưng cho đẳng cấp và phong cách sống tinh hoa bên bờ sông Hàn.

Với thiết kế tinh tế, vị trí chiến lược và vận hành quốc tế chuyên nghiệp, The Legend Danang hội tụ đầy đủ các yếu tố giúp duy trì lợi thế dài hạn và đón đầu làn sóng tăng trưởng mới của thị trường.

Đà Nẵng đang vươn mình, khẳng định vị thế trên bản đồ hội nhập và dần trở thành danh mục đầu tư hấp dẫn, thu hút các chuyên gia tài chính và nhà đầu tư tìm kiếm giá trị bền vững. Những dự án biểu tượng sẽ trở thành lựa chọn ưu tiên, nơi nhà đầu tư tinh hoa có thể hiện thực hóa bản lĩnh tiên phong, kết hợp tầm nhìn dài hạn và nắm bắt cơ hội phát triển vượt trội của thành phố biển năng động đầy hứa hẹn này.